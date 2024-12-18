Туристический налог будет зависеть от сезонности

Региональные власти в зависимости от времени года и активности туристов смогут установить дифференцированные ставки по туристическому налогу.

Минфин и ФНС ответили на вопрос об изменении ставок по туристическому налогу с учетом сезонности.

Согласно п. 2 ст. 418 НК, налоговые ставки по туристическому налогу могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения. Однако в законе не указаны конкретные периоды, в которые ставки изменятся.

В письме ФНС от 11.12.2024 N СД-4-3/14059@ это предлагают определить региональным властям. Они будут учитывать особенности климата в определенное время года и активность туристов.

Дифференцированные ставки по туристическому налогу разрешат установить в определенные календарные месяцы, которые составляют налоговые периоды (кварталы).