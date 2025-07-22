Импортозамещение усиливает нагрузку на ИТ-контуры бизнеса

Согласно оценке «Монк Диджитал Лаб», при полном переходе операторов персональных данных на отечественное ПО с 2027 года число критичных ИТ-сбоев может вырасти на 40-45% уже в первые два года.

Речь идет о масштабной миграции свыше 500 тыс. компаний с иностранного ПО — СУБД, ERP, CRM и биллинговых платформ — на решения из российского реестра.

Уязвимыми окажутся отрасли с развитой микросервисной архитектурой — финансы, телеком, ритейл. Причины потенциального роста инцидентов:

высокая стоимость адаптации отечественных систем,

дефицит квалифицированных кадров,

сжатые сроки внедрения,

ограниченные возможности тестирования.

Уже в 2024 году фиксировался рост сбоев на 25% при частичной замене ПО. Полный отказ от зарубежных решений усилит тренд. Для минимизации рисков аналитики рекомендуют до начала миграции развернуть единый контур наблюдаемости, способный работать с российскими ОС, базами и облаками.