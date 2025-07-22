Импортозамещение усиливает нагрузку на ИТ-контуры бизнеса
Речь идет о масштабной миграции свыше 500 тыс. компаний с иностранного ПО — СУБД, ERP, CRM и биллинговых платформ — на решения из российского реестра.
Уязвимыми окажутся отрасли с развитой микросервисной архитектурой — финансы, телеком, ритейл. Причины потенциального роста инцидентов:
высокая стоимость адаптации отечественных систем,
дефицит квалифицированных кадров,
сжатые сроки внедрения,
ограниченные возможности тестирования.
Уже в 2024 году фиксировался рост сбоев на 25% при частичной замене ПО. Полный отказ от зарубежных решений усилит тренд. Для минимизации рисков аналитики рекомендуют до начала миграции развернуть единый контур наблюдаемости, способный работать с российскими ОС, базами и облаками.
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