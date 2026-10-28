МВД не примет документы на загранпаспорт у мужчин призывного возраста без военного билета

Отсутствие военного билета у мужчин призывного возраста может стать основанием для отказа в приеме документов на оформление заграничного паспорта

28 октября 2026 года ТАСС сообщил, что такие сведения содержатся в материалах МВД России. Ведомство указало: одним из оснований для отказа на этапе подачи заявления служит отсутствие военного билета у заявителя, который относится к лицам призывного возраста.

Призывной возраст в России составляет от 18 до 30 лет. Мужчины этой категории при обращении за загранпаспортом должны иметь военный билет. Без него документы на оформление паспорта не примут.