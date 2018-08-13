Производственные календари на пятидневную рабочую неделю можно найти по следующим ссылкам:

2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | 2012 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год.

Производственные календари на шестидневную рабочую неделю можно найти по следующим ссылкам:

2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | 2012 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год.



Что такое производственный календарь

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и годы в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих дней при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

В настоящее время действует Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. № 588н.

Согласно данному Порядку норма рабочего времени исчисляется по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), исходя из продолжительности ежедневной работы при 40-часовой рабочей неделе 8 часов, при 36-часовой рабочей неделе 7,2 часа , при 24-часовой рабочей неделе 4,8 часа . Рабочий день, предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

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