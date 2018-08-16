Клерк.Ру
Справочник бухгалтера

Общероссийский классификатор валют

(в редакции c 01.07.18)

Наименование валютыКод валютыКраткое наименование
буквенныйцифровой
Австралийский долларAUD036Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу
Алжирский динарDZD012Алжир
Аргентинское песоARS032Аргентина
Армянский драмAMD051Армения
Малагасийский ариариMGA969Мадагаскар
Арубанский флоринAWG533Аруба
АфганиAFN971Афганистан
Багамский долларBSD044Багамы
БальбоаPAB590Панама
Барбадосский долларBBD052Барбадос
БатTHB764Таиланд
Бахрейнский динарBHD048Бахрейн
Белизский долларBZD084Белиз
Белорусский рубльBYR974Беларусь
Пояснение: данная валюта действует до 31 декабря 2016 г. включительно
Белорусский рубльBYN933Беларусь
Бермудский долларBMD060Бермуды
Болгарский левBGN975Болгария
БоливарИсключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
БоливарVEF937Венесуэла (Боливарианская республика)
БоливианоBOB068Боливия, многонациональное государство
Бразильский реалBRL986Бразилия
Брунейский долларBND096Бруней-Даруссалам
Бурундийский франкBIF108Бурунди
ВатуVUV548Вануату
ВонаKRW410Корея, республика
Восточно-карибский долларXCD951Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия
Гайанский долларGYD328Гайана
Гвинейский франкGNF324Гвинея
Гибралтарский фунтGIP292Гибралтар
Гонконгский долларHKD344Гонконг
ГривнаUAH980Украина
ГуараниPYG600Парагвай
ГурдHTG332Гаити
ДаласиGMD270Гамбия
Датская кронаDKK208Гренландия; Дания; Фарерские острова
ДенарMKD807Македония, бывшая Югославская Республика
Дирхам (ОАЭ)AED784Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
ДобраSTN930Сан-Томе и Принсипи
Доллар ЗимбабвеИсключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
Доллар ЗимбабвеZWL932Зимбабве
Доллар Островов КайманKYD136Острова Кайман
Доллар НамибииNAD516Намибия
Доллар Соломоновых ОстрововSBD090Соломоновы Острова
Доллар СШАUSD840Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор
Доллар Тринидада и ТобагоTTD780Тринидад и Тобаго
Доллар ФиджиFJD242Фиджи
Доминиканское песоDOP214Доминиканская Республика
ДонгVND704Вьетнам
ЕвроEUR978Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония
Египетский фунтEGP818Египет
Единица реальной стоимостиCOU970Колумбия
ЗлотыйPLN985Польша
Золотая кордобаNIO558Никарагуа
ИенаJPY392Япония
Индийская рупияINR356Бутан; Индия
Иорданский динарJOD400Иордания
Иракский динарIQD368Ирак
Иранский риалIRR364Иран (Исламская Республика)
Исландская кронаISK352Исландия
Йеменский риалYER886Йемен
Канадский долларCAD124Канада
Катарский риалQAR634Катар
КванзаAOA973Ангола
Малавийская квачаMWK454Малави
Замбийская квачаZMW967Замбия
Кенийский шиллингKES404Кения
КетсальGTQ320Гватемала
КинаPGK598Папуа Новая Гвинея
Лаосский кипLAK418Лаос
Колумбийское песоCOP170Колумбия
Конвертируемая маркаВАМ977Босния и Герцеговина
Конвертируемое песоCUC931Куба
Конголезский франкCDF976Конго, демократическая республика
Коста-риканский колонCRC188Коста-Рика
КронаИсключено. - Изменение 28/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1077-ст
Кубинское песоCUP192Куба
Кувейтский динарKWD414Кувейт
КьятMMK104Мьянма
ЛариGEL981Грузия
Латвийский латИсключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст
Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2014 года включительно
ЛекALL008Албания
ЛеонеSLL694Сьерра-Леоне
Либерийский долларLRD430Либерия
Ливанский фунтLBP422Ливан
Ливийский динарLYD434Ливия
ЛилангениSZL748Свазиленд
Литовский литИсключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст
ЛотиLSL426Лесото
Маврикийская рупияMUR480Маврикий
Малайзийский ринггитMYR458Малайзия
Марокканский дирхамMAD504Западная Сахара; Марокко
Мексиканское песоMXN484Мексика
Мозамбикский метикалMZN943Мозамбик
Молдавский лейMDL498Молдова, республика
НайраNGN566Нигерия
НакфаERN232Эритрея
НгултрумBTN064Бутан
Непальская рупияNPR524Непал
Нидерландский антильский гульденANG532Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть)
Новозеландский долларNZD554Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау
Новый израильский шекельILS376Израиль
Румынский лейRON946Румыния
Соль
Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г.		PEN604Перу
Новый тайваньский долларTWD901Тайвань (Китай)
Новый туркменский манатTMT934Туркменистан
Норвежская кронаNOK578Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен
Оманский риалOMR512Оман
ПаангаТОР776Тонга
Пакистанская рупияPKR586Пакистан
ПатакаМОР446Макао
Песо Гвинеи-БисауИсключено. - Изменение 27/2010 ОКВ
ПулаBWP072Ботсвана
РиельKHR116Камбоджа
Российский рубльRUB643Россия
РупияIDR360Индонезия
РуфияMVR462Мальдивы
РэндZAR710Лесото; Намибия; Южная Африка
Сальвадорский колонSVC222Эль-Сальвадор
Саудовский риялSAR682Саудовская Аравия
СДР (специальные права заимствования)XDR960Международный валютный фонд (МВФ)
Северокорейская вонаKPW408Корея, народно-демократическая республика
СедиИсключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
Ганский седиGHS936Гана
Сейшельская рупияSCR690Сейшелы
Сербский динарRSD941Сербия
Сингапурский долларSGD702Сингапур
Сирийский фунтSYP760Сирийская Арабская Республика
СомKGS417Киргизия
Сомалийский шиллингSOS706Сомали
СомониTJS972Таджикистан
Суданский фунтSDG938Судан
Суринамский долларSRD968Суринам
ТакаBDT050Бангладеш
ТалаWST882Самоа
Танзанийский шиллингTZS834Танзания, объединенная республика
ТенгеKZT398Казахстан
ТугрикMNT496Монголия
Тунисский динарTND788Тунис
Турецкая лираTRY949Турция
Угандийский шиллингUGX800Уганда
УгияMRU929Мавритания
Узбекский сумUZS860Узбекистан
Уругвайское песоUYU858Уругвай
Уругвайское песо в индексированных единицахUYI940Уругвай
Филиппинское писоPHP608Филиппины
ФоринтHUF348Венгрия
Франк ДжибутиDJF262Джибути
Коморский франкKMF174Коморы
Франк КФА ВЕАСXAF950Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея
Франк КФА ВСЕАОXOF952Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того
Франк КФПXPF953Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна
Франк РуандыRWF646Руанда
Фунт Святой ЕленыSHP654Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья
Фунт стерлинговGBP826Соединенное королевство
Фунт Фолклендских острововFKP238Фолклендские острова (Мальвинские)
КунаHRK191Хорватия
Чешская кронаCZK203Чехия
Чилийское песоCLP152Чили
Шведская кронаSEK752Швеция
Швейцарский франкCHF756Лихтенштейн; Швейцария
Шри-ланкийская рупияLKR144Шри-Ланка
Эскудо Кабо-ВердеCVE132Кабо-Верде
Эфиопский бырETB230Эфиопия
ЮаньCNY156Китай
Южносуданский фунтSSP728Южный Судан
Пояснение: данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г.
Ямайский долларJMD388Ямайка
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике ВЭД
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «ВЭД»

Все семинары по теме ВЭД