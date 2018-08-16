Общероссийский классификатор валют

(в редакции c 01.07.18)
|Наименование валюты
|Код валюты
|Краткое наименование
|буквенный
|цифровой
|Австралийский доллар
|AUD
|036
|Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу
|Алжирский динар
|DZD
|012
|Алжир
|Аргентинское песо
|ARS
|032
|Аргентина
|Армянский драм
|AMD
|051
|Армения
|Малагасийский ариари
|MGA
|969
|Мадагаскар
|Арубанский флорин
|AWG
|533
|Аруба
|Афгани
|AFN
|971
|Афганистан
|Багамский доллар
|BSD
|044
|Багамы
|Бальбоа
|PAB
|590
|Панама
|Барбадосский доллар
|BBD
|052
|Барбадос
|Бат
|THB
|764
|Таиланд
|Бахрейнский динар
|BHD
|048
|Бахрейн
|Белизский доллар
|BZD
|084
|Белиз
|Белорусский рубль
|BYR
|974
|Беларусь
|Пояснение: данная валюта действует до 31 декабря 2016 г. включительно
|Белорусский рубль
|BYN
|933
|Беларусь
|Бермудский доллар
|BMD
|060
|Бермуды
|Болгарский лев
|BGN
|975
|Болгария
|Боливар
|Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
|Боливар
|VEF
|937
|Венесуэла (Боливарианская республика)
|Боливиано
|BOB
|068
|Боливия, многонациональное государство
|Бразильский реал
|BRL
|986
|Бразилия
|Брунейский доллар
|BND
|096
|Бруней-Даруссалам
|Бурундийский франк
|BIF
|108
|Бурунди
|Вату
|VUV
|548
|Вануату
|Вона
|KRW
|410
|Корея, республика
|Восточно-карибский доллар
|XCD
|951
|Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия
|Гайанский доллар
|GYD
|328
|Гайана
|Гвинейский франк
|GNF
|324
|Гвинея
|Гибралтарский фунт
|GIP
|292
|Гибралтар
|Гонконгский доллар
|HKD
|344
|Гонконг
|Гривна
|UAH
|980
|Украина
|Гуарани
|PYG
|600
|Парагвай
|Гурд
|HTG
|332
|Гаити
|Даласи
|GMD
|270
|Гамбия
|Датская крона
|DKK
|208
|Гренландия; Дания; Фарерские острова
|Денар
|MKD
|807
|Македония, бывшая Югославская Республика
|Дирхам (ОАЭ)
|AED
|784
|Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
|Добра
|STN
|930
|Сан-Томе и Принсипи
|Доллар Зимбабве
|Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
|Доллар Зимбабве
|ZWL
|932
|Зимбабве
|Доллар Островов Кайман
|KYD
|136
|Острова Кайман
|Доллар Намибии
|NAD
|516
|Намибия
|Доллар Соломоновых Островов
|SBD
|090
|Соломоновы Острова
|Доллар США
|USD
|840
|Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор
|Доллар Тринидада и Тобаго
|TTD
|780
|Тринидад и Тобаго
|Доллар Фиджи
|FJD
|242
|Фиджи
|Доминиканское песо
|DOP
|214
|Доминиканская Республика
|Донг
|VND
|704
|Вьетнам
|Евро
|EUR
|978
|Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония
|Египетский фунт
|EGP
|818
|Египет
|Единица реальной стоимости
|COU
|970
|Колумбия
|Злотый
|PLN
|985
|Польша
|Золотая кордоба
|NIO
|558
|Никарагуа
|Иена
|JPY
|392
|Япония
|Индийская рупия
|INR
|356
|Бутан; Индия
|Иорданский динар
|JOD
|400
|Иордания
|Иракский динар
|IQD
|368
|Ирак
|Иранский риал
|IRR
|364
|Иран (Исламская Республика)
|Исландская крона
|ISK
|352
|Исландия
|Йеменский риал
|YER
|886
|Йемен
|Канадский доллар
|CAD
|124
|Канада
|Катарский риал
|QAR
|634
|Катар
|Кванза
|AOA
|973
|Ангола
|Малавийская квача
|MWK
|454
|Малави
|Замбийская квача
|ZMW
|967
|Замбия
|Кенийский шиллинг
|KES
|404
|Кения
|Кетсаль
|GTQ
|320
|Гватемала
|Кина
|PGK
|598
|Папуа Новая Гвинея
|Лаосский кип
|LAK
|418
|Лаос
|Колумбийское песо
|COP
|170
|Колумбия
|Конвертируемая марка
|ВАМ
|977
|Босния и Герцеговина
|Конвертируемое песо
|CUC
|931
|Куба
|Конголезский франк
|CDF
|976
|Конго, демократическая республика
|Коста-риканский колон
|CRC
|188
|Коста-Рика
|Крона
|Исключено. - Изменение 28/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1077-ст
|Кубинское песо
|CUP
|192
|Куба
|Кувейтский динар
|KWD
|414
|Кувейт
|Кьят
|MMK
|104
|Мьянма
|Лари
|GEL
|981
|Грузия
|Латвийский лат
|Исключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст
|Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2014 года включительно
|Лек
|ALL
|008
|Албания
|Леоне
|SLL
|694
|Сьерра-Леоне
|Либерийский доллар
|LRD
|430
|Либерия
|Ливанский фунт
|LBP
|422
|Ливан
|Ливийский динар
|LYD
|434
|Ливия
|Лилангени
|SZL
|748
|Свазиленд
|Литовский лит
|Исключено. - Изменение N 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст
|Лоти
|LSL
|426
|Лесото
|Маврикийская рупия
|MUR
|480
|Маврикий
|Малайзийский ринггит
|MYR
|458
|Малайзия
|Марокканский дирхам
|MAD
|504
|Западная Сахара; Марокко
|Мексиканское песо
|MXN
|484
|Мексика
|Мозамбикский метикал
|MZN
|943
|Мозамбик
|Молдавский лей
|MDL
|498
|Молдова, республика
|Найра
|NGN
|566
|Нигерия
|Накфа
|ERN
|232
|Эритрея
|Нгултрум
|BTN
|064
|Бутан
|Непальская рупия
|NPR
|524
|Непал
|Нидерландский антильский гульден
|ANG
|532
|Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть)
|Новозеландский доллар
|NZD
|554
|Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау
|Новый израильский шекель
|ILS
|376
|Израиль
|Румынский лей
|RON
|946
|Румыния
|Соль
Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г.
|PEN
|604
|Перу
|Новый тайваньский доллар
|TWD
|901
|Тайвань (Китай)
|Новый туркменский манат
|TMT
|934
|Туркменистан
|Норвежская крона
|NOK
|578
|Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен
|Оманский риал
|OMR
|512
|Оман
|Паанга
|ТОР
|776
|Тонга
|Пакистанская рупия
|PKR
|586
|Пакистан
|Патака
|МОР
|446
|Макао
|Песо Гвинеи-Бисау
|Исключено. - Изменение 27/2010 ОКВ
|Пула
|BWP
|072
|Ботсвана
|Риель
|KHR
|116
|Камбоджа
|Российский рубль
|RUB
|643
|Россия
|Рупия
|IDR
|360
|Индонезия
|Руфия
|MVR
|462
|Мальдивы
|Рэнд
|ZAR
|710
|Лесото; Намибия; Южная Африка
|Сальвадорский колон
|SVC
|222
|Эль-Сальвадор
|Саудовский риял
|SAR
|682
|Саудовская Аравия
|СДР (специальные права заимствования)
|XDR
|960
|Международный валютный фонд (МВФ)
|Северокорейская вона
|KPW
|408
|Корея, народно-демократическая республика
|Седи
|Исключено. - Изменение 26/2009 ОКВ
|Ганский седи
|GHS
|936
|Гана
|Сейшельская рупия
|SCR
|690
|Сейшелы
|Сербский динар
|RSD
|941
|Сербия
|Сингапурский доллар
|SGD
|702
|Сингапур
|Сирийский фунт
|SYP
|760
|Сирийская Арабская Республика
|Сом
|KGS
|417
|Киргизия
|Сомалийский шиллинг
|SOS
|706
|Сомали
|Сомони
|TJS
|972
|Таджикистан
|Суданский фунт
|SDG
|938
|Судан
|Суринамский доллар
|SRD
|968
|Суринам
|Така
|BDT
|050
|Бангладеш
|Тала
|WST
|882
|Самоа
|Танзанийский шиллинг
|TZS
|834
|Танзания, объединенная республика
|Тенге
|KZT
|398
|Казахстан
|Тугрик
|MNT
|496
|Монголия
|Тунисский динар
|TND
|788
|Тунис
|Турецкая лира
|TRY
|949
|Турция
|Угандийский шиллинг
|UGX
|800
|Уганда
|Угия
|MRU
|929
|Мавритания
|Узбекский сум
|UZS
|860
|Узбекистан
|Уругвайское песо
|UYU
|858
|Уругвай
|Уругвайское песо в индексированных единицах
|UYI
|940
|Уругвай
|Филиппинское писо
|PHP
|608
|Филиппины
|Форинт
|HUF
|348
|Венгрия
|Франк Джибути
|DJF
|262
|Джибути
|Коморский франк
|KMF
|174
|Коморы
|Франк КФА ВЕАС
|XAF
|950
|Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея
|Франк КФА ВСЕАО
|XOF
|952
|Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того
|Франк КФП
|XPF
|953
|Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна
|Франк Руанды
|RWF
|646
|Руанда
|Фунт Святой Елены
|SHP
|654
|Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья
|Фунт стерлингов
|GBP
|826
|Соединенное королевство
|Фунт Фолклендских островов
|FKP
|238
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|Куна
|HRK
|191
|Хорватия
|Чешская крона
|CZK
|203
|Чехия
|Чилийское песо
|CLP
|152
|Чили
|Шведская крона
|SEK
|752
|Швеция
|Швейцарский франк
|CHF
|756
|Лихтенштейн; Швейцария
|Шри-ланкийская рупия
|LKR
|144
|Шри-Ланка
|Эскудо Кабо-Верде
|CVE
|132
|Кабо-Верде
|Эфиопский быр
|ETB
|230
|Эфиопия
|Юань
|CNY
|156
|Китай
|Южносуданский фунт
|SSP
|728
|Южный Судан
|Пояснение: данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г.
|Ямайский доллар
|JMD
|388
|Ямайка
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Читайте ещё
-
В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой. Уже все хорошо
-
Россияне стали больше тратить на школьные товары 1
-
Бухгалтеры рассказали, как проходят зарплатные комиссии 1
-
Вправе ли инспекция запрашивать пояснения при расхождениях в декларации, решил суд
-
Как отразить в книге покупок возврат товаров розничными покупателями