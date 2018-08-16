Общероссийский классификатор валют

Аноним

текст на сайте налоговой ЕАО только есть.https://www.nalog.ru/rn79/news/activities_fts/7691650/ ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Надо не забыть зафиксировать этот факт. И пояснять его, прежде всего ПОВЫШЕНИЕМ благосостояния Ро... Россияне стали больше тратить на школьные товары

Аноним

Аноним, Вы писали:а как кинули людей с софинансированием пенсий, типа ты дай тысячу, а государств... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

Аноним

Аноним, Вы писали:По идее надо реформировать сам Пенсионный Фонд. Сделать ему абгрейд, оцифровать... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Над.К Ф принимает отчеты за текущий месяц не рассказывайте. Может не стоит рассказывать вам за в... ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Аноним

Советую написать отзыв на https://vashkontrol.ru. Ложанулись конечно работнички пф. ПФР: количество застрахованных в СЗВ-М не должно меняться

Аноним

Аноним, Вы писали:Да мы бы по нулевкам наотправляли им на год вперед, ан нет наш ПФ не хочет напр... ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Аноним

Аноним, Вы писали:Все правильно, в серых зарплатах виновато госудаство. Если бы граждане самостоя... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Аноним

Аноним, Вы писали:При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в конверте. Это очевидн... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Над.К Так не платит ребенок ничего за коммунальные услуги. Я, по крайней мере, с таким не сталкивался. ... За детей налог на имущество платят их родители

Над.К К тому же они за предоставленные/потребленные ресурсы пытаются деньги получать. Ну ты про и... За детей налог на имущество платят их родители

Старый ворчун Над.К, Вы писали:Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источник... За детей налог на имущество платят их родители

Старый ворчун Над.К, Вы писали:Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источник... За детей налог на имущество платят их родители

Над.К Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источника. А источ... За детей налог на имущество платят их родители

Старый ворчун Аноним, Вы писали:А могут - не значит обязаны "исполнять обязанности несовершеннолетних детей по ... За детей налог на имущество платят их родители

Аноним

Все правильно, в серых зарплатах виновато госудаство. Если бы граждане самостоятельно платили нал... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Iren medyza, Вы писали:Это у нас тенденция такая писать законы с расплывчатыми формулировками под кото... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Старый ворчун Аноним, Вы писали: СССР был в куда более худших условиях в 1918-1934, но не рухнул. . О... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Мошенники из ФНС ссылаясь на НК РФ отождествляют фирму и бывшего сотрудника. Мало того, что... Налоговики вправе запросить документы с персданными физлиц в рамках ВНП

Iren Есть такие, кто уже зарегистрировался, обучился и стучит? Так понимаю, что штатных бухов это не к... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Лоббисты монополий из Минэкономразвития сначала протащит идею компенсации повышения НДС для моноп... Повышать тарифы ЖКХ в 2019 году будут в два этапа

Аноним

И как эти гимадриллы будут получать налог с малолетнего ребенка, находящегося в детдоме, если на ... За детей налог на имущество платят их родители

Невоспитанная Фигушки вам, переваривайте все отчеты 15 числа. Может, быстрее в них захлебнетесь. ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Аноним

Стабильность в СССР и привела благополучно СССР в концу. Вы и сейчас сами можете устроить себе по... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

то ли еще будет, когда дамочки будут работать до 63 лет.... идем с подругой на работу, помним, чт... ПФР: количество застрахованных в СЗВ-М не должно меняться

Аноним

Свечков, Вы писали:Но завтра у них такая возможность будет. Ну и пусть. Лично я к ней гото... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

7644 Законодательство ограничивает возможность деления основного и дополнительного отпусков

Аноним

Я отгуляла основной отпуск-28 дней,у меня осталось 7 дней дополнительного отпуска и я хотела бы е... Законодательство ограничивает возможность деления основного и дополнительного отпусков