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Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2021 год

Справочник кодов классификации доходов бюджетов РФ (КБК), администрируемых ФНС РФ, на 2021 год.

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