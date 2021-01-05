Коды бюджетной классификации по доходам, администрируемым внебюджетными фондами (ПФ и ФСС) на 2021 год

vinid Таки у Вас, написано в 2021 году ИП не в 61.5 а в 61 , это о... На какую пенсию могут рассчитывать ИП

vinid 20 лет работал на предприятии , потом 10 лет ИП, потом 10 ле... На какую пенсию могут рассчитывать ИП