Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Коды бюджетной классификации по доходам, администрируемым внебюджетными фондами (ПФ и ФСС) на 2021 год

Внимание! С 1 января 2017 года все взносы, кроме нижеуказанных, уплачиваются в ФНС, КБК находятся в разделе кодов дохода бюджета, администрируемых налоговыми органами

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция
Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама