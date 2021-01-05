Коды бюджетной классификации по доходам, администрируемым внебюджетными фондами (ПФ и ФСС) на 2021 год

Подобный клиент изначально заточен на судебную тяжбу... Таки...
Будет все ровно тоже самое, что при неуплате других налогов....
И ведь недаром возник миф о бухгалтерах-роботах. Бухгалтер-р...
Так весь вопрос в том, что в случае неуплаты "довеска&q...
Таки у Вас, написано в 2021 году ИП не в 61.5 а в 61 , это о...
Опять не в тему... Поэтому снова повторяю... Я веду речь о м...
Мало ли что "другие пишут"? Важнее, что написано в...
20 лет работал на предприятии , потом 10 лет ИП, потом 10 ле...
А зачем мне юлить? Взыскание алиментов и взыскание налогов е...
Тут адекватные-то люди, бывает, отжигают. А с таким-то товар...
Не юлите... Я веду речь о механизме взыскания. И этот механи...
Да причем тут вообще алименты? :) Порядок взыскания задолжен...
Если физическое лицо вовремя уплатило "довесок" НД...
Так >90% якобы бухгалтерской работы - на самом деле работ...
Принудительно взыскивать могут задолженность по налогу. Прич...
Что "и как"? КБК не менялись. В ПФР вы вообще ниче...
Столько пафоса... Ну, поведайте эту разницу?
На "налог.ру" заполнила п/п - реквизиты прежние.Из...
99% бухгалтеров, не бухгалтеры вовсе, а счетоводы, ощутите р...
Рассматривается ситуация, когда все налоговые агенты исполни...
Причем тут алименты, прости господи? Какие должники? Должник...
Это лишнее... Думаю, по аналогии с той процедурой, которая р...
Смех! Напугали ежиков ! У хаха! Типа реформа! Все мыле пашу...
Ну чё там? определились с зарплатой-то?оставили 5 тыщ? или в...
Похоже, что это собственник интересуется
Здравствуйте. Если не секрет, в чем видите сложность написан...
Прошу оценить мои наработки по «мусорограбежу». Вся информац...
Если несколько компаний по разным городам..... Наверное пока...
Зачем по суду? Есть налоговые уведомления, их и будут отправ...
Это как взыскивать? по суду что-ли? Или уже принята некая оф...
Спасибо. Это кстати тоже очень полезно.
Видимо, у меня директор хуже самого отбитого, несколько раз ...
Вам предстоит очень неприятный разговор с директором...Все о...
хорошо.просто добавил, что поменяется у всех предприятий отн...
А чего ждать-то? Старые счета действуют до 1 мая
Новость про налоги и взносы. А не про взаимоотношения отдель...