КБК налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД, торговый сбор)

|Код бюджетной классификации
|Расшифровка кода
|182 1 05 01011 01 1000 110
|Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
|182 1 05 01012 01 1000 110
|Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|182 1 05 01021 01 1000 110
|Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
|182 1 05 01022 01 1000 110
|Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|182 1 05 01030 01 1000 110
|Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|182 1 05 01050 01 1000 110
|Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
|182 1 05 02010 02 1000 110
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|182 1 05 02020 02 1000 110
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|182 1 05 03010 01 1000 110
|Единый сельскохозяйственный налог
|182 1 05 03020 01 1000 110
|Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|182 1 05 04010 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|182 1 05 04020 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (По указанному коду учитываются доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов, поселений муниципальных районов (в случае установления муниципальными правовыми актами соответствующих нормативов отчислений).
|182 1 05 04030 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
|182 1 05 04040 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением
|182 1 05 04050 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов
|182 1 05 04060 02 1000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов
|182 1 05 05010 02 1000 110
|Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения
|182 1 05 06000 01 1000 110
|Налог на профессиональный доход (налог для зарегистрированных самозанятых граждан)
|182 1 05 07000 01 1000 1100
|Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"