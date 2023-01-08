Спецрежимы

КБК налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД, торговый сбор)

КБК налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД, торговый сбор)

Версия для печати
Код бюджетной классификации Расшифровка кода
182 1 05 01011 01 1000 110 Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 1000 110 Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01021 01 1000 110 Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01022 01 1000 110 Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (По указанному коду учитываются доходы от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов, поселений муниципальных районов (в случае установления муниципальными правовыми актами соответствующих нормативов отчислений).
182 1 05 04030 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
182 1 05 04040 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением
182 1 05 04050 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов
182 1 05 04060 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов
182 1 05 05010 02 1000 110 Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения
182 1 05 06000 01 1000 110 Налог на профессиональный доход (налог для зарегистрированных самозанятых граждан)
182 1 05 07000 01 1000 1100 Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"

 

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Спецрежимы
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Социальная поддержка

Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Разработчики документа констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Личные финансы

Тарифы для пассажиров поездов проиндексировали в 2023 году на 8,1%

Изменения коснулись всех категорий вагонов (в том числе купе, СВ и Люкс). В 95% вагонов указанных категорий применяют систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест, отмечают в РЖД.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще