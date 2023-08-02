Коды субъектов РФ

Коды субъектов РФ и соответствующие им коды ГИБДД.

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Субъект РФКод субъектаКод ГИБДД
Республика Адыгея11
Республика Алтай44
Республика Башкортостан202, 102
Республика Бурятия33
Республика Дагестан55
Республика Ингушетия66
Кабардино-Балкарская республика77
Республика Калмыкия88
Карачаево-Черкесская республика99
Республика Карелия1010
Республика Коми1111, 111
Республика Крым9182
Республика Марий Эл1212
Республика Мордовия1313, 113
Республика Саха (Якутия)1414
Республика Северная Осетия — Алания1515
Республика Татарстан1616, 116
Республика Тыва1717
Удмуртская республика1818
Республика Хакасия1919
Чеченская республика2095
Чувашская республика2121, 121
Алтайский край2222
Забайкальский край7575, 80
Камчатский край4141
Краснодарский край2323, 93, 123
Красноярский край2424, 124, 84, 88
Пермский край5959, 81, 159
Приморский край2525, 125
Ставропольский край2626, 126
Хабаровский край2727
Амурская область2828
Архангельская область2929
Астраханская область3030
Белгородская область3131
Брянская область3232
Владимирская область3333
Волгоградская область3434, 134
Вологодская область3535
Воронежская область3636, 136
Ивановская область3737
Иркутская область3838, 138, 85
Калининградская область3939, 91
Калужская область4040
Кемеровская область4242, 142
Кировская область4343
Костромская область4444
Курганская область4545
Курская область4646
Ленинградская область4747
Липецкая область4848
Магаданская область4949
Московская область5050, 90, 150, 190, 750
Мурманская область5151
Нижегородская область5252, 152
Новгородская область5353
Новосибирская область5454, 154
Омская область5555
Оренбургская область5656
Орловская область5757
Пензенская область5858
Псковская область6060
Ростовская область6161, 161
Рязанская область6262
Самарская область6363, 163
Саратовская область6464, 164
Сахалинская область6565
Свердловская область6666, 96, 196
Смоленская область6767
Тамбовская область6868
Тверская область6969
Томская область7070
Тульская область7171
Тюменская область7272
Ульяновская область7373, 173
Челябинская область7474, 174
Ярославская область7676
Москва7777, 97, 99, 177, 197, 199, 777
Санкт-Петербург7878, 98, 178
Севастополь9292
Еврейская автономная область7979
Ненецкий автономный округ8383
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра8686, 186
Чукотский автономный округ8787
Ямало-Ненецкий автономный округ8989
Байконур (Казахстан)94

 

Коды субъектов РФ – это последовательный ряд геокодов, то есть оцифрованных наименований субъектов РФ, расположенных в соответствии с порядком их перечисления, представленном в статье 65 Конституции Российской Федерации.

Применение

Первые цифровые геокоды, как цифровые обозначения тех или иных территорий, появились в 1998 году как результат работы   Международной организации по стандартизации.

Целью разработки являлась унификация  обозначений территориальных объектов для последующего применения геокодов  в различных информационных системах учета.

В 2003 году стандарты геокодов были адаптированы для Российской Федерации с чисто утилитарной целью — симплифицировать и унифицировать различные виды государственных регистрационных действий, от налогового учета до регистрации автомобилей. Результатом адаптации стало появление кодов субъектов РФ.

В дополнение к кодам субъектов были также разработаны классификаторы ОКАТО и ОКТМО. Их совместное применение дало возможность свести наименование конкретных населенных пунктов к ряду кодовых обозначений.

Например, код по ОКАТО — это 8 или 11-разрядный цифровой код, в котором первые две цифры — это всегда код субъекта Федерации.

Уникальный код ОКАТО, включающий в себя и код субъекта Федерации, присваивается всем субъектам предпринимательской деятельности немедленно после их регистрации в налоговых органах. В дальнейшем этот код должен будет использоваться субъектом предпринимательской деятельности во внутреннем и внешнем документообороте.

В составе кодов ОКАТО и ОКТМО коды субъектов РФ включены также:

  • в ИНН;
  • в коды налоговых инспекций;
  • в бухгалтерские отчеты;
  • декларации по налогам;
  • в регистрационные документы на автомобили и в регистрационные номера автомобилей.

 

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