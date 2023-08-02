Коды субъектов РФ

|Субъект РФ
|Код субъекта
|Код ГИБДД
|Республика Адыгея
|1
|1
|Республика Алтай
|4
|4
|Республика Башкортостан
|2
|02, 102
|Республика Бурятия
|3
|3
|Республика Дагестан
|5
|5
|Республика Ингушетия
|6
|6
|Кабардино-Балкарская республика
|7
|7
|Республика Калмыкия
|8
|8
|Карачаево-Черкесская республика
|9
|9
|Республика Карелия
|10
|10
|Республика Коми
|11
|11, 111
|Республика Крым
|91
|82
|Республика Марий Эл
|12
|12
|Республика Мордовия
|13
|13, 113
|Республика Саха (Якутия)
|14
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|15
|15
|Республика Татарстан
|16
|16, 116
|Республика Тыва
|17
|17
|Удмуртская республика
|18
|18
|Республика Хакасия
|19
|19
|Чеченская республика
|20
|95
|Чувашская республика
|21
|21, 121
|Алтайский край
|22
|22
|Забайкальский край
|75
|75, 80
|Камчатский край
|41
|41
|Краснодарский край
|23
|23, 93, 123
|Красноярский край
|24
|24, 124, 84, 88
|Пермский край
|59
|59, 81, 159
|Приморский край
|25
|25, 125
|Ставропольский край
|26
|26, 126
|Хабаровский край
|27
|27
|Амурская область
|28
|28
|Архангельская область
|29
|29
|Астраханская область
|30
|30
|Белгородская область
|31
|31
|Брянская область
|32
|32
|Владимирская область
|33
|33
|Волгоградская область
|34
|34, 134
|Вологодская область
|35
|35
|Воронежская область
|36
|36, 136
|Ивановская область
|37
|37
|Иркутская область
|38
|38, 138, 85
|Калининградская область
|39
|39, 91
|Калужская область
|40
|40
|Кемеровская область
|42
|42, 142
|Кировская область
|43
|43
|Костромская область
|44
|44
|Курганская область
|45
|45
|Курская область
|46
|46
|Ленинградская область
|47
|47
|Липецкая область
|48
|48
|Магаданская область
|49
|49
|Московская область
|50
|50, 90, 150, 190, 750
|Мурманская область
|51
|51
|Нижегородская область
|52
|52, 152
|Новгородская область
|53
|53
|Новосибирская область
|54
|54, 154
|Омская область
|55
|55
|Оренбургская область
|56
|56
|Орловская область
|57
|57
|Пензенская область
|58
|58
|Псковская область
|60
|60
|Ростовская область
|61
|61, 161
|Рязанская область
|62
|62
|Самарская область
|63
|63, 163
|Саратовская область
|64
|64, 164
|Сахалинская область
|65
|65
|Свердловская область
|66
|66, 96, 196
|Смоленская область
|67
|67
|Тамбовская область
|68
|68
|Тверская область
|69
|69
|Томская область
|70
|70
|Тульская область
|71
|71
|Тюменская область
|72
|72
|Ульяновская область
|73
|73, 173
|Челябинская область
|74
|74, 174
|Ярославская область
|76
|76
|Москва
|77
|77, 97, 99, 177, 197, 199, 777
|Санкт-Петербург
|78
|78, 98, 178
|Севастополь
|92
|92
|Еврейская автономная область
|79
|79
|Ненецкий автономный округ
|83
|83
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|86
|86, 186
|Чукотский автономный округ
|87
|87
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|89
|89
|Байконур (Казахстан)
|—
|94
Коды субъектов РФ – это последовательный ряд геокодов, то есть оцифрованных наименований субъектов РФ, расположенных в соответствии с порядком их перечисления, представленном в статье 65 Конституции Российской Федерации.
Применение
Первые цифровые геокоды, как цифровые обозначения тех или иных территорий, появились в 1998 году как результат работы Международной организации по стандартизации.
Целью разработки являлась унификация обозначений территориальных объектов для последующего применения геокодов в различных информационных системах учета.
В 2003 году стандарты геокодов были адаптированы для Российской Федерации с чисто утилитарной целью — симплифицировать и унифицировать различные виды государственных регистрационных действий, от налогового учета до регистрации автомобилей. Результатом адаптации стало появление кодов субъектов РФ.
В дополнение к кодам субъектов были также разработаны классификаторы ОКАТО и ОКТМО. Их совместное применение дало возможность свести наименование конкретных населенных пунктов к ряду кодовых обозначений.
Например, код по ОКАТО — это 8 или 11-разрядный цифровой код, в котором первые две цифры — это всегда код субъекта Федерации.
Уникальный код ОКАТО, включающий в себя и код субъекта Федерации, присваивается всем субъектам предпринимательской деятельности немедленно после их регистрации в налоговых органах. В дальнейшем этот код должен будет использоваться субъектом предпринимательской деятельности во внутреннем и внешнем документообороте.
В составе кодов ОКАТО и ОКТМО коды субъектов РФ включены также:
- в ИНН;
- в коды налоговых инспекций;
- в бухгалтерские отчеты;
- декларации по налогам;
- в регистрационные документы на автомобили и в регистрационные номера автомобилей.