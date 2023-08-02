Коды субъектов РФ

Субъект РФ Код субъекта Код ГИБДД Республика Адыгея 1 1 Республика Алтай 4 4 Республика Башкортостан 2 02, 102 Республика Бурятия 3 3 Республика Дагестан 5 5 Республика Ингушетия 6 6 Кабардино-Балкарская республика 7 7 Республика Калмыкия 8 8 Карачаево-Черкесская республика 9 9 Республика Карелия 10 10 Республика Коми 11 11, 111 Республика Крым 91 82 Республика Марий Эл 12 12 Республика Мордовия 13 13, 113 Республика Саха (Якутия) 14 14 Республика Северная Осетия — Алания 15 15 Республика Татарстан 16 16, 116 Республика Тыва 17 17 Удмуртская республика 18 18 Республика Хакасия 19 19 Чеченская республика 20 95 Чувашская республика 21 21, 121 Алтайский край 22 22 Забайкальский край 75 75, 80 Камчатский край 41 41 Краснодарский край 23 23, 93, 123 Красноярский край 24 24, 124, 84, 88 Пермский край 59 59, 81, 159 Приморский край 25 25, 125 Ставропольский край 26 26, 126 Хабаровский край 27 27 Амурская область 28 28 Архангельская область 29 29 Астраханская область 30 30 Белгородская область 31 31 Брянская область 32 32 Владимирская область 33 33 Волгоградская область 34 34, 134 Вологодская область 35 35 Воронежская область 36 36, 136 Ивановская область 37 37 Иркутская область 38 38, 138, 85 Калининградская область 39 39, 91 Калужская область 40 40 Кемеровская область 42 42, 142 Кировская область 43 43 Костромская область 44 44 Курганская область 45 45 Курская область 46 46 Ленинградская область 47 47 Липецкая область 48 48 Магаданская область 49 49 Московская область 50 50, 90, 150, 190, 750 Мурманская область 51 51 Нижегородская область 52 52, 152 Новгородская область 53 53 Новосибирская область 54 54, 154 Омская область 55 55 Оренбургская область 56 56 Орловская область 57 57 Пензенская область 58 58 Псковская область 60 60 Ростовская область 61 61, 161 Рязанская область 62 62 Самарская область 63 63, 163 Саратовская область 64 64, 164 Сахалинская область 65 65 Свердловская область 66 66, 96, 196 Смоленская область 67 67 Тамбовская область 68 68 Тверская область 69 69 Томская область 70 70 Тульская область 71 71 Тюменская область 72 72 Ульяновская область 73 73, 173 Челябинская область 74 74, 174 Ярославская область 76 76 Москва 77 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 Санкт-Петербург 78 78, 98, 178 Севастополь 92 92 Еврейская автономная область 79 79 Ненецкий автономный округ 83 83 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 86 86, 186 Чукотский автономный округ 87 87 Ямало-Ненецкий автономный округ 89 89 Байконур (Казахстан) — 94

Коды субъектов РФ – это последовательный ряд геокодов, то есть оцифрованных наименований субъектов РФ, расположенных в соответствии с порядком их перечисления, представленном в статье 65 Конституции Российской Федерации.

Применение

Первые цифровые геокоды, как цифровые обозначения тех или иных территорий, появились в 1998 году как результат работы Международной организации по стандартизации.

Целью разработки являлась унификация обозначений территориальных объектов для последующего применения геокодов в различных информационных системах учета.

В 2003 году стандарты геокодов были адаптированы для Российской Федерации с чисто утилитарной целью — симплифицировать и унифицировать различные виды государственных регистрационных действий, от налогового учета до регистрации автомобилей. Результатом адаптации стало появление кодов субъектов РФ.

В дополнение к кодам субъектов были также разработаны классификаторы ОКАТО и ОКТМО. Их совместное применение дало возможность свести наименование конкретных населенных пунктов к ряду кодовых обозначений.

Например, код по ОКАТО — это 8 или 11-разрядный цифровой код, в котором первые две цифры — это всегда код субъекта Федерации.

Уникальный код ОКАТО, включающий в себя и код субъекта Федерации, присваивается всем субъектам предпринимательской деятельности немедленно после их регистрации в налоговых органах. В дальнейшем этот код должен будет использоваться субъектом предпринимательской деятельности во внутреннем и внешнем документообороте.

В составе кодов ОКАТО и ОКТМО коды субъектов РФ включены также: