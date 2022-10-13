Сойфер Владимир Валерьевич. Отзывы

Найти врача, который будет не только высококвалифицированным специалистом, но и фанатом своего дела, не так просто, как может изначально показаться. Ведь не зря говорят о том, что врач – это не профессия, а призвание. Именно таким профессионалом является Сойфер Владимир Валерьевич.

О Владимире Валерьевиче Сойфере отзывы в основном положительные.

Эточелюстно-лицевой и пластический хирург со стажем работы более двадцати пяти лет. Медицинское образование получал в лучших вузах Соединенных Штатов Америки.

Там же он получил первый опыт хирургии на практических занятиях. Однако свою практику и полученные знания привез в Россию. Специалист работает тут уже шестнадцать лет. Доктор постоянно следит за новыми прогрессивными методиками и наряду с традиционными успешно практикует все это в процессе лечения.

Основными направлениями деятельности является эстетическая стоматология. В наше время она пользуется огромным спросом и не менее важно, чем лечение зубов. В сфере протезирования и имплантации Сойфер является одним из лучших специалистов на сегодняшний день.

Многие люди из разных городов страны приезжают к нему на консультацию и лечение. Также, помимо клинической деятельности, Владимир Валерьевич ведет и управленческую. Он возглавляет Центр Имплантации American Dental.

Отзывы о Сойфере Владимире Валерьевиче Сойфер красноречиво говорят о его успехах. Он получил много благодарностей от пациентов.

Ведь здоровье зубов очень важное, напрямую влияет на качество жизни. Некоторые операции, которые проводил доктор, сложные и уникальные. Аналогов в стране практически нет. В его клинике лечат зубы по современным проверенным методикам All-On-4 и All-On-6.

Они предусматривают процесс имплантации без необходимости наращивания костной ткани. Доктор практикует это уже около двадцати пяти лет. Он стал тем, кто привез протокол этого метода на территорию Российской Федерации. В свое время это было большим прорывом в сфере стоматологии.

Даже сейчас немногие клиники его практикуют из-за сложности проведения процедур. Работая на кафедре МГМСУ на протяжении нескольких лет, доктор изучил много техник, которые касаются черепно-лицевой хирургии, способы восстановления лица после травм и различного рода деформаций. Он подарил новую жизнь многим людям.

Благодаря постоянной практике и изучению новых методик лечения доктор Владимир Валерьевич успешно работает сегодня. Многочисленные позитивные отзывы пациентов говорят о высоком профессиональном уровне специалиста.