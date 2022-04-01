Взыскание пени за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 незаконно

29 ноября 2022 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение, которое может стать важным прецедентом для очень многих налогоплательщиков.

Суд решил, что из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве, который действовал в России с 01.04.2022 по 30.09.2022, начисление и взыскание пени за этот период было невозможным. И если вы думаете, что в этом контексте речь идет о банкротах или лицах, которые имели признаки несостоятельности, то вы ошибаетесь. Суд подробно объяснил, что речь идет обо всех лицах. И вот как он это объяснил:

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которое действовало в течение шести месяцев - с 01.04.2022 по 30.09.2022. В силу подпункта второго пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные, в частности, абзацем десятым пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве - не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44 в период действия моратория не начисляются, в частности, предусмотренные статьей 75 НК РФ пени за просрочку уплаты налога или сбора, если такое обязательство возникло до введения моратория.

Должником, подпадающим под мораторий, признается лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория, независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44).

Норма подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве имеет императивный характер, что обуславливает необходимость ее соблюдения налоговым органом, если налогоплательщик не заявлял об отказе от применения в отношении его моратория.

В принципе мораторий 2022 года - это не первый такой мораторий. В 2020 году уже вводился мораторий на возбуждение дел о банкротств, который, закончился в начале 2021 года. В связи с этим у меня вопрос, встречали вы ранее судебные решения о признании недействительным доначисления пени за период моратория?

По идее такие споры должны были быть - недаром Пленум ВС РФ принял то Постановление, на которое Арбитражный суд Санкт-Петербурга так много ссылался в своем решении. И мне хотелось бы понять, ссылались ли налоговые органы на еще одно разъяснение, которое содержится в этом Постановлении: