Взыскание пени за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 незаконно

29 ноября 2022 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение, которое может стать важным прецедентом для очень многих налогоплательщиков.
Суд решил, что из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве, который действовал в России с 01.04.2022 по 30.09.2022, начисление и взыскание пени за этот период было невозможным. И если вы думаете, что в этом контексте речь идет о банкротах или лицах, которые имели признаки несостоятельности, то вы ошибаетесь. Суд подробно объяснил, что речь идет обо всех лицах. И вот как он это объяснил:
- Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которое действовало в течение шести месяцев - с 01.04.2022 по 30.09.2022. В силу подпункта второго пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные, в частности, абзацем десятым пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве - не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.
- Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44 в период действия моратория не начисляются, в частности, предусмотренные статьей 75 НК РФ пени за просрочку уплаты налога или сбора, если такое обязательство возникло до введения моратория.
- Должником, подпадающим под мораторий, признается лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория, независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44).
- Норма подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве имеет императивный характер, что обуславливает необходимость ее соблюдения налоговым органом, если налогоплательщик не заявлял об отказе от применения в отношении его моратория.
В принципе мораторий 2022 года - это не первый такой мораторий. В 2020 году уже вводился мораторий на возбуждение дел о банкротств, который, закончился в начале 2021 года. В связи с этим у меня вопрос, встречали вы ранее судебные решения о признании недействительным доначисления пени за период моратория?
По идее такие споры должны были быть - недаром Пленум ВС РФ принял то Постановление, на которое Арбитражный суд Санкт-Петербурга так много ссылался в своем решении. И мне хотелось бы понять, ссылались ли налоговые органы на еще одно разъяснение, которое содержится в этом Постановлении:
Вместе с тем, если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория (п. 2 ст. 10 ГК РФ).