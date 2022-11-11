Мошенники вокруг нас. Истории из жизни

Кстати, буквально сегодня на Клерке была новость о том, что действительно в этом году мошенники атаковали клиентов банков гораздо чаще.

Ну и для начала мой антиреспект тем, кто усиленно старается обмануть пожилых людей. Моей маме за последнее время позвонили уже раз так десять. Использовали несколько популярных «скриптов»:

Мама, у меня неприятности (звонивший представился сыном, чему мама несказанно удивилась, вот уже много лет у нее только две дочери, ну прямо индийская мелодрама – мама, это я, твой потерянный сын))).

С вашей карты прямо сейчас списывают средства, сейчас мы вам поможем их обезопасить.

Это полиция (Служба безопасности банка, ФСБ, Интерпол...) на вас пытаются взять кредит, но мы сейчас вас спасем.

Последние работают очень напористо – звонили уже раза три. В банке у мамы все ок, но «полицейские» все еще настаивают, что некий злоумышленник расхаживает по банкам с генеральной доверенностью и по ней оформляет кредиты.

Благо мама у меня дисциплинорованная и в случае малейших сомнений связывается со мной. Но так ведь делают не все. А потом мы читаем в новостях, что очередная пенсионерка «подарила» мошенникам несколько сотен тысяч (в лучшем случае, некоторые отдают суммы гораздо крупнее).

Тут очень важно важно донести пожилому человеку, что нет ни одной экстремальной ситуации, когда нельзя просто положить трубку и перезвонить кому-то из знакомых или друзей и рассказать о звонке. Например, в банк всегда можно перезвонить по бесплатному номеру, поэтому прервать звонок со службой безопасности – мнимой или реальной не страшно в любом случае.

Но на уловки попадают не только представители старшего поколения. Вот удивительный пример – мой сын. Несколько лет назад, ему – подростку позвонили якобы из МТС. И как в том самом меме «Я спросил мошенники они или нет, они сказали нет». В итоге все деньги с его счета телефона перекочевали кому-то. Благо там и было то рублей 200. В итоге дозвонились оператору, транзакции блокирнули. Никаких банковских карт, привязанных к телефону или «запомненных» в личном кабинете МТС у него не было.

Казалось бы неглупый парень, с компьтером на ты, прекрасно знает все эти схемы, а вот как-то же убедили его. Но ему хотя бы происшествие пошло на пользу.

Самый же комичный (не для пострадавшего конечно) случай произошел с моим знакомым. Пару лет назад он общался с одним человеком, тот приехал из Белоруссии и в нашем городе работал. Они сдружились, часто тусили в одной компании, ходили в гости друг к другу. Уровень доверия перешагнул некую черту и вот уже новому знакомому доверяют даже поход в магазин с банковской картой (когда самому идти лень).

Еще тогда я предупреждала, то идея так себе. Я вот даже мужу с трудом от сердца отрываю свою карту, если надо )))

Несколько месяцев спустя белорусский товарищ возвращается на родину. Казалось бы ничего криминального не произошло. Все началось намного позже, где-то год спустя.

Своей банковской картой мой знакомый в этот период почти не пользовался, зарплату получал наличными, какие-то поступления на карту бывали, но совсем копеечные. И вдруг ему позвонили из полиции (самой настоящей) и «обрадовали». Через его счет в банке, привязанный к карте, проходят транши, за год прошло более 500 тысяч рублей (хорошо не миллионов). Платежи уходят в Белоруссию. Деньги тут же обналичиваются, поэтому он – участник схемы по отмыванию. В тот же день встретился с участковым, получил повестку.

В состоянии легкого коматоза знакомый помчался в банк, получил распечатку выписок, убедился в наличии траншей и отправился по повестке в отделение полиции. Спасибо доброте полицейских и стечению обстоятельств (так уже использовали счета нескольких владельцев карт) он сумел избежать обвинений по участию в преступной схеме – написал заявление, приложил выписки. Счет и вовсе заблокировал, а позднее полностью закрыл и выпустил новую карту.

Казалось бы – нужно стать осторожнее, прекратить верить верить всем и вся. Но буквально на прошлой неделе он вновь попался на удочку мошенников.

На это раз это был классический «развод» по телефону – у него выманили личные данные, оформили на него микрозайм, деньги тут же обналичили. Конечно было и заявление в банк, и в полицию, но в итоге говорят платить заем придется ему самому.

Все дело в том, что если бы мошенники использовали его данные, укараденные, например, из какого-то личного кабинета, тогда мошенничство налицо, а вот если он сам добровольно те самые данные куда-то ввел, вписал код из смс и т.д., то он все сделал своими руками. Так что придется еще доказать, что действовал он под влиянием заблуждения и злоумышленников, а не по сосбтвенной воле.

Как считаете – справедливо? Или есть все таки пути добиться обнуления договора? Я считаю, что в данном сулчае в полицию должен обращаться еще и сам кредитор – ведь «заемщик» по факту не получил никаких денег, не использовал их, их получили посторонние лица, а значит они фактически ограбили компанию. Но МФО выгоднее требовать деньги с того, на кого оформлен договор. С мошенников средства она вряд ли получит.

Поделитесь – как боретесь с телефонным мошенничеством, используете блокировщики, может какие-то сервисы, вычисляющие спам и мошенников? Сообщате ли в свой банк о таких звонках или просто блокируете номер?