Вебинары для бухгалтеров

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Это не значит, что я не в курсе, что вообще происходит (по должности положено быть в курсе). Просто каждый день ты открываешь новости, готовишь статьи и понимаешь, что изменениям просто нет конца. А как известно в декабре у нас под бой курантов любят принимать сразу пачку законов, чтобы в праздники бухгалтеры не отдыхали, а видели кошмары.

Версия для печати
Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Несколько очень важных тезисов про ЕНП (единый налоговый платеж) и ЕНС (единый налоговый счет). Болшинство читателей – бухгалтеры, а значит для них эти тезисы, скорее всего, не новость, но информация кому-то может быть полезна (например, ИП).

Итак..

1. Единым налоговым платежом будем перечислять:

  • налог на прибыль;
  • НДС;
  • НДФЛ;
  • страховые взносы (кроме взносов на травматизм, их нужно будет перечислять в Социальный фонд России);
  • налог на имущество;
  • земельный налог;
  • транспортный налог;
  • акцизы;
  • водный налог;
  • НДПИ;
  • НДД;
  • налог на игорный бизнес;
  • налог при УСН;
  • ЕСХН;
  • налог на спецрежиме при выполнении соглашений о разделе продукции;
  • налог при АУСН;
  • госпошлину, на которую суд выдал исполнительный документ.

2. Можно платить как через ЕНП, так и отдельно:

  • сбор за пользование объектами животного мира;
  • сбор за пользование объектами водных биоресурсов;
  • налог на профессиональный доход.

3. Отдельно продолжаем платить НДФЛ по выплатам иностранцам, работающим по патенту.

4. Отказаться от использование ЕНС и ЕНП нельзя. Придется смириться.

5. Перевод по ЕНП осуществляются на один КБК, можно платить сразу все налоги и взносы одной платежкой.

6. ФНС сама спишет в нужный день сумм с ЕНС. Чтобы она узнала, сколько надо списать – придется ежемесячно отправлять уведомления не позднее 25 числа. Кстати, уже приняли форму таких уведомлений.

7. С 2023 года для налогов и взносов буджет единая дата уплаты – 28 числа. А вот какого именно месяца – это зависит от взноса и налога.

8. Налоги и взносы за период 2022 года, которые будут уплачиваться в 2023 году, например, УСН за 2022 год, нужно будет уплачивать с учетом старых сроков, но уже на ЕНС.

9. Самая засада нас ждет по НДФЛ. С 2023 года рассчитывать НДФЛ нужно за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца. Отдельный порядок установлен для НДФЛ в январе и декабре. НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 января, нужно будет перечислить не позднее 28 января. НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года (не 31 декабря, а именно не позднее последнего рабочего дня!).

10. Отчетность не отменили – т.е. отправляем и уведомления о суммах налогов и взносов, и еще отчеты.

Осталось всего ничего – разобраться с объединением фондов (рыдаю, вспоминая как передавали управление взносов в ФНС, то ли еще будет), как поменяется отчетность, где взять столько афобазола и пустырника.

Мне всегда сложно выделить время на то, чтобы посетилить какие-то мероприятия, хотя я нежно люблю вебинары «Клерка». В это раз 23 декабря (когда, кстати «Клерк» будет весело отмечать корпоратив), я запасусь чаем, печеньками и сяду в 15.00 смотреть Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность.

Плюс не только в том, чтобы услышать все голосом. Мне еще в школе учитель физики (я твердый троечник по ней, если что), рассказал, что для запоминания надо максимум задействовать все орагны чувств – слух, зрение, даже обоняние и осязание, если возможно. Создавать ассоциации.

Поэтому да, прослушать информацию важно. Главное – можно задавать спикеру вопросы после вебинара. Сформулирую самые для меня сложные и задам. Для тех, кто подписан на Клерк.Премиум – обратите внимание, что этот вебинар не входит в подписку! Так что надо успеть записаться на него, чтобы посмотреть или получить ссылку на запись.

Кстати, скоро хочу расказать, как самые простые школьные знания пригодились в бухгалтерии, иногда самым неожиданным образом)) Так что подписываемся – не стесняемся))

mizeri
mizeri
главный редактор в Клерк

Вебинары для бухгалтеров

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Это не значит, что я не в курсе, что вообще происходит (по должности положено быть в курсе). Просто каждый день ты открываешь новости, готовишь статьи и понимаешь, что изменениям просто нет конца. А как известно в декабре у нас под бой курантов любят принимать сразу пачку законов, чтобы в праздники бухгалтеры не отдыхали, а видели кошмары.

Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП
Налоги, взносы, пошлины

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Император Цзин-ди удивил всех, снизив налоги до 3% (даже конфуцианцы рекомендовали справедливые 10%) и уже через несколько лет государство, постоянно испытывающее вечную нехватку денег, стало невероятно богатым

Египетские кошки и великий Китай или история о том, как налоги влияют на мощь государства

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

«Отчет-ник» за декабрь

«Отчет-ник» это такой цикл статей, где я буду делиться презентациями, с которыми я выступаю перед всеми сотрудниками «Клерка» и рассказываю как работает отдел дизайна. И еще расскажу, как я их делаю.

«Отчет-ник» за декабрь

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Читать еще