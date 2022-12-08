Кто еще ничего не понял в изменениях с 2023 года – тот я. Давайте разберемся с ЕНП

Несколько очень важных тезисов про ЕНП (единый налоговый платеж) и ЕНС (единый налоговый счет). Болшинство читателей – бухгалтеры, а значит для них эти тезисы, скорее всего, не новость, но информация кому-то может быть полезна (например, ИП).

Итак..

1. Единым налоговым платежом будем перечислять:

налог на прибыль;

НДС;

НДФЛ;

страховые взносы (кроме взносов на травматизм, их нужно будет перечислять в Социальный фонд России);

налог на имущество;

земельный налог;

транспортный налог;

акцизы;

водный налог;

НДПИ;

НДД;

налог на игорный бизнес;

налог при УСН;

ЕСХН;

налог на спецрежиме при выполнении соглашений о разделе продукции;

налог при АУСН;

госпошлину, на которую суд выдал исполнительный документ.

2. Можно платить как через ЕНП, так и отдельно:

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биоресурсов;

налог на профессиональный доход.

3. Отдельно продолжаем платить НДФЛ по выплатам иностранцам, работающим по патенту.

4. Отказаться от использование ЕНС и ЕНП нельзя. Придется смириться.

5. Перевод по ЕНП осуществляются на один КБК, можно платить сразу все налоги и взносы одной платежкой.

6. ФНС сама спишет в нужный день сумм с ЕНС. Чтобы она узнала, сколько надо списать – придется ежемесячно отправлять уведомления не позднее 25 числа. Кстати, уже приняли форму таких уведомлений.

7. С 2023 года для налогов и взносов буджет единая дата уплаты – 28 числа. А вот какого именно месяца – это зависит от взноса и налога.

8. Налоги и взносы за период 2022 года, которые будут уплачиваться в 2023 году, например, УСН за 2022 год, нужно будет уплачивать с учетом старых сроков, но уже на ЕНС.

9. Самая засада нас ждет по НДФЛ. С 2023 года рассчитывать НДФЛ нужно за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца. Отдельный порядок установлен для НДФЛ в январе и декабре. НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 января, нужно будет перечислить не позднее 28 января. НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года (не 31 декабря, а именно не позднее последнего рабочего дня!).

10. Отчетность не отменили – т.е. отправляем и уведомления о суммах налогов и взносов, и еще отчеты.

Осталось всего ничего – разобраться с объединением фондов (рыдаю, вспоминая как передавали управление взносов в ФНС, то ли еще будет), как поменяется отчетность, где взять столько афобазола и пустырника.

Мне всегда сложно выделить время на то, чтобы посетилить какие-то мероприятия, хотя я нежно люблю вебинары «Клерка». В это раз 23 декабря (когда, кстати «Клерк» будет весело отмечать корпоратив), я запасусь чаем, печеньками и сяду в 15.00 смотреть Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность.

Плюс не только в том, чтобы услышать все голосом. Мне еще в школе учитель физики (я твердый троечник по ней, если что), рассказал, что для запоминания надо максимум задействовать все орагны чувств – слух, зрение, даже обоняние и осязание, если возможно. Создавать ассоциации.

Поэтому да, прослушать информацию важно. Главное – можно задавать спикеру вопросы после вебинара. Сформулирую самые для меня сложные и задам. Для тех, кто подписан на Клерк.Премиум – обратите внимание, что этот вебинар не входит в подписку! Так что надо успеть записаться на него, чтобы посмотреть или получить ссылку на запись.

Кстати, скоро хочу расказать, как самые простые школьные знания пригодились в бухгалтерии, иногда самым неожиданным образом)) Так что подписываемся – не стесняемся))