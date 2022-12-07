ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь

С 2023 года будет новый бланк уведомления об исчисленных налогах. Наши читатели ранее обнаружили недочет в порядке его заполнения. Этот «косяк» убрали. Но зато появилась другая странность – 4 месяца в квартале вместо трех.

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Опубликован приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Приказ ФНС № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022 с уведомлением, которое применяется сейчас в рамках эксперимента по ЕНП, признается утратившим силу с 1 января 2023 года.

Про новый бланк мы рассказывали ранее. Форма была представлена в проекте. Ее приняли в том же виде.

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А вот порядок заполнения бланка, который ранее был в проекте, подкорректировали.

Речь идет о кодах налогового периода (21, 31, 33, 34). Наши читатели подняли тревогу: для октября, ноября и декабря кодов не оказалось.

Но теперь эти коды есть. Переписали п. 2.6.5 порядка заполнения.

Вот как было в проекте:

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Вот как стало в приказе:

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Сначала месяц можно было указывать только с кодами 21, 31, 33, а с кодом 34 – только кварталы.

Теперь и с кодом 34 тоже можно указывать месяцы. Если платежи ежемесячные, то будет номер месяца, если ежеквартальные – номер квартала.

Но обратите внимание – в п. 2.6.5 порядка сказано, что порядковые номера квартального месяца – 01, 02, 03, 04. Но в квартале только 3 месяца.

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь

С 2023 года будет новый бланк уведомления об исчисленных налогах. Наши читатели ранее обнаружили недочет в порядке его заполнения. Этот «косяк» убрали. Но зато появилась другая странность – 4 месяца в квартале вместо трех.

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