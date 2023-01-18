Как прокачалась редакция «Клерка» за год, от каких рекордов мы сами в шоке и какие у нас планы на 2023 год

На обложке поста – это то, как вся редакция выглядела в декабре перед праздниками ))

В презентации я скромно умолчала, что одним из знаковых событий 2022 года лично для меня стала должность главного редактора «Клерка». Назначение, кстати, совпало с днем моего рождения. Двойной праздник.

Хотя мне было очень страшно, но с другой стороны профессия бухгалтера добавила мне определенную долю авантюризма. «А почему бы и нет?» –, подумала я, и согласилась.

И тут началось такое...

Росли вширь и ввысь

За несколько месяцев мы расширили редакцию. Нашли отличного новостника и корреспондента, усилили состав редакции блогов компаний, а в конце года у нас появился выпускающий редактор. А еще мы стали работать с новыми экспертами и консультантами. Они тоже и тестировались, и стажировались. В общем нашему HR скучать точно некогда.

Желающих работать в «Клерке» очень много. Сотни резюме, тестовые задания и стажировка – это был стресс не только для кандидатов, но и для нас – руководителей. Зато работают у нас лучшие из лучших (ребят, кто по каким-то причинам с нами расстался, поверьте, вы тоже крутые, потому что даже не представляете, какой огромный отбор вы прошли).

Мы стали писать намного больше. Сейчас мы выпускаем по 90 и более материалов в день. Это новости, статьи, обзоры, интервью, разборы.

Вот такие цифры насчитала за прошлый год.

Шок-цифры 2022

Посмотрите, как выросла наша Трибуна – блоги пользователей «Клерка». К нам пришли популярные блогеры с vc, из ВК, Дзена. Почитать можно не только про учет и отчетность, но и про инвестиции, экономику, события в мире и даже историю. А еще Трибуну можно смотреть – некоторые блогеры записывают видео, так что можно посмотреть или послушать запись, если вы, например, застряли в пробке.

Хочется отдельно отметить Наташу Петрову – нашего редактора новостей, эксперта и автора. Мы сами в шоке от таких цифр.

Стырила скрин из презентации Вали Тарасовой – заместителя главреда

Учились и объединялись

В 2022 году мы доказали, что редакция – это сила, Министерство магии и вообще мы можем все. Например, мы запустили классные проекты с нашим отделом бизнеса. Теперь на «Клерке» больше полезных и интересных обзоров (и будет еще больше – спойлер), появился новый супер-разбор по ЕНП. И если о том, как бухгалтера относятся к отделу продаж легенды ходят, то с редакцией все иначе. Мы создали тандем, благодаря которому ребята-менеджеры стали больше знать о том, что «болит» у бухгалтеров, а редакция стала важной частью продаж и продвижения.

Дружно редакцией постигаем SEO. Замечу, что все наши материалы мы пишем для людей, не для роботов или поисковых систем, просто немного оптимизуем их, чтобы нас читали еще больше.

Мы стали в хорошем смысле пиарить себя. Без интриг, расследований и скандалов. Просто у нас действительно полезный сайт, где есть буквально все – от новостной ленты до курсов повышения квалификации, а я внезапно столкнулась с тем, что о нас слышали не все из мира бизнеса. Обидно и досадно, надо исправлять.

Кстати, я впервые в жизни давала интервью (по крайней мере такое большое). Если точнее, записали подкаст с Алексеем Березовым в «Как устроены медиа». Можно послушать:

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/21140444/track/110199387">Как устроен «Клерк»: UGC-контент, 90 материалов в день, монетизация и работа с токсичными пользователями</a> на Яндекс Музыке

Между прочим, у «Клерка» тоже есть подкаст ;)

Работали с огоньком, но со спичками в глазах

Я уверена, вы заметили, что «Клерк» не отдыхал даже в новогодние каникулы. Каждый день выходили полезные статьи и новости, мы рассказывали о первой отчетности в новом 2023 году, ЕНП, ЕФС-1, Соцфонде, новых КБК и т.д.

Все для того, чтобы те бухгалтеры-везунчики, которые действительно полноценно отдыхали в праздники, могли при выходе на работу быстро найти нужные им сведения, а те, кто и так продолжал работать, не перерывали интернет в поисках бланка уведомления или образца платежки.

В общем и целом, чтобы вы оперативно обо всем узнавали в декабре, мы работали в режиме:

А еще мы стали больше рассказывать о том, какой «Клерк» в соцсетях. Вы вот знаете, что у нас есть специальная группа в телеграм, где можно посмотреть вакансии? Или, наоброт, разместить резюме и предложить свои услуги?

А ВКонтакте мы запустили вебинары – теперь нас можно там читать, смотреть и слушать))) Кстати, в ВК просто бомбическая аудитория – лайкает, делится постами, обсуждает новости. Недаром там уже больше 47 тысяч подписчиков.

Милого соцёжика создала наш бильд-редактор Вера Ревина. Именно ее коллажи украшают сайт.

Не забывали о тех, для кого мы все это делаем

Перед самыми праздниками мы провели очень уютный конкурс ёлочек) Победителям подарили Клерк.Премиум – нашу крутейшую подписку с безлимитными консультациями и сотнями вебинаров.

И наверное одним из знаковых событий года стало появления Сообщества профессиональных бухгалтеров. Не буду портить сюрпризы и вдаваться в подробности, но в этом году оно порадует своих участников особенными событиями. Между прочим, стать участником можно бесплатно, и это уже сделали больше 300 специалистов.

Я хочу сказать огромное спасибо всей команде – экспертам, авторам, редакторам, менеджерам, программистам и разработчикам, всем-всем-всем, кто ежедневно работает над тем, чтобы «Клерк» становился лучше и интереснее. Каждый день я с удовольствием открываю главную страницу сайта и начинаю работу с драйвом именно благодаря всем вам!

А нашим пользователям напомню, что «Клерк» – весь для бухгалтера, все наши труды для того, чтобы вы могли работать спокойно, получая полезную и достоверную информацию.

Если у вас есть предложения или пожелания по контенту, присылайте их мне на почту e.balaklickaya@klerk.ru.