Где найти работу, поболтать с коллегами, задать вопрос про 1С, посмотреть бухгалтерский стрим или Что вы еще не знаете о соцсетях «Клерка»

ВКонтакте

Группа: Клерк.Ру – весь для бухгалтера

Количество подписчиков: 47 тысяч, самая популярная группа «Клерка».

Контент: новости и самые популярные статьи с сайта, записи из нашего подкаста и видео с YouTube-канала, анонсы самых горячих вебинаров и курсов.

О сообществе:

Общительная аудитория – есть с кем обсудить пост в комментариях и кому задать вопрос.

Удобно делиться записями – добавлять их в закладки, пересылать друзьям и размещать у себя на стене.

Контент разных форматов – вы можете смотреть короткие учебные ролики, узнавать о предстоящих вебинарах, слушать подкасты и, конечно, читать статьи.

За донаты можно получить расширенный доступ к некоторым закрытым материалам «Клерка».

Телеграм

Количество подписчиков: 15 тысяч

Контент: новости, статьи, анонсы.

О сообществе:

Короткие посты-выжимки о последних событиях .

Всегда можно перейти на сайт и прочитать полную версию материала, если тема вас заинтересовала.

Удобно комментировать – поделиться мнением можно прямо под постом или на сайте «Клерка».

Количество подписчиков: 10 тысяч

Контент: вопросы и ответы читателей и экспертов. Многие пользователи пришлю сюда из одноименного сообщества в запрещенной сейчас соцсети (лицокнига).

О сообществе:

Здесь можно задать вопрос или обратиться за советом, а отзывчивые коллеги всегда помогут решить проблему.

Наши эксперты тоже заглядывают в чат, да и среди подписчиков много юристов, аудиторов, кадровиков, главбухов с большим стажем.

Спрашивать можно обо всем – от элементарного «На каком счете учесть НМА?» до «Как отразить в 1С покупку космического корабля?».

Очень активная группа – пост с вопросом собирает по 15-20 комментариев.

Количество подписчиков: 5 тысяч

Контент: сообщения подписчиков.

О сообществе:

Болталка – здесь можно негодовать на этот несносный ЕНП, обсудить новый законопроект, найти единомышленников и поспорить – кто больше знает об НДС. По формату общения – это большой чат с коллегами.

Количество подписчиков: 3,5 тысяч

Контент: новости.

О сообществе:

Коротко и молниеносно – только главные новости дня.

Количество подписчиков сообщества: 1900. У рассылки «Ночной бухгалтер» более 45 тысяч подписчиков. Читать НБ можно также на сайте.

Контент: Ночной бухгалтер – одна из самых популярных рассылок на «Клерке». Это краткий, эксклюзивный обзор всех главных новостей дня, с юмором и любовью от редакции. Рассылка дублируется в группе одноименного телеграм-канала.

О сообществе:

Итоги дня – сборная солянка актуальных событий и популярных статей к ним. Если упустили какую-то важную новость, не переживайте, она обязательно будет в подборке.

Ведем рубрики «Шок-контент», «Мем дня», «Рекомендовано главредом» и другие. Расслабьтесь и читайте, пишем с иронией и смешными коллажами.

Количество подписчиков: 4,5 тысяч

Контент: вакансии для бухгалтеров.

О сообществе:

Ярмарка вакансий – регулярное обновление предложений от работодателей. Для удобного поиска есть хештеги по специализации и городам.

Количество подписчиков: 1900

Контент: резюме бухгалтеров, посты с поиском сотрудников, обсуждения требований, условий труда.

О сообществе:

Сарафанное радио и традиционные резюме – специалист рассказывает о себе и получает помощь или рекомендации в поиске работы.

Это открытый чат, где бухгалтеры обсуждают, что происходит на рынке труда (условия, оплата, интересные вакансии и т.д.).

Мы также публикуем здесь полезный контент – например, советы по составлению резюме или ключевые изменения в ТК, даем ссылки на курсы повышения квалификации или даже смены профессии.

Одноклассники

Группа: Клерк.Ру – бухгалтерия, финансы, налоги

Количество подписчиков: 11 тысяч

Контент: новости, статьи, актуальные обзоры вебинаров.

О сообществе:

Серьезная аудитория – материалы много читают, но меньше обсуждают в комментариях. Если вас отвлекают горячие споры под постами в других соцсетях, то здесь вам будет комфортно.

YouTube

Канал: Клерк

Количество подписчиков: почти 2 тысячи

Контент: обучающие видео и видеообзоры актуальных событий.

О сообществе:

Восемь плейлистов на разную тематику, самые популярные – Бух.Стрим и БухТуб.

Бух.Стрим – обзоры важных тем и нововведений, пояснения и советы от опытного главбуха, спикера наших вебинаров и руководителя центра обучения «Клерка» – Елены Ярушкиной.

БухТуб – любимец публики (особенно женской ее половины) – Артем Васенко с юмором рассказывает о последних новостях месяца. Даже объединение ПФР и ФСС не кажется такой катастрофой, когда слышишь о нем от Артема ;)

Посмотрите новогодний выпуск БухТуба, проникнитесь атмосферой).

О проекте:

Мы делимся фишками и секретами, без прикрас рассказываем о том, какие трудности встречаются на пути развития «Клерка» и его проектов.

Беседуем не только с сотрудниками, но и с приглашенными гостями. Готовим несколько очень интересных эфиров в ближайшее время.

Подписывайтесь и следите за новыми выпусками

Общайтесь, читайте, слушайте, смотрите нас там, где вам удобно!

В любом сообществе «Клерка» вас ждет поддержка нашей дружной команды, полезные материалы от редакции и анонсы самых топовых вебинаров для бухгалтера.