Обзоры для бухгалтера

Где найти работу, поболтать с коллегами, задать вопрос про 1С, посмотреть бухгалтерский стрим или Что вы еще не знаете о соцсетях «Клерка»

«Клерк» – это новости, статьи, вебинары, курсы, а еще у нас можно посмеяться над мемами и поделиться своим мнением, найти работу или задать вопрос, на который ну никак не находится ответ. Все это есть не только на сайте, но и в наших сообществах в соцсетях. Рассказываем, куда идти в поиске работы, а где обругать ФНС с их ЕНП. Гайд по соцсетям Клерка.

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Где найти работу, поболтать с коллегами, задать вопрос про 1С, посмотреть бухгалтерский стрим или Что вы еще не знаете о соцсетях «Клерка»
Вера Ревина / Клерк

ВКонтакте

Группа: Клерк.Ру – весь для бухгалтера

Количество подписчиков: 47 тысяч, самая популярная группа «Клерка».

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Контент: новости и самые популярные статьи с сайта, записи из нашего подкаста и видео с YouTube-канала, анонсы самых горячих вебинаров и курсов.

О сообществе:

  • Общительная аудитория – есть с кем обсудить пост в комментариях и кому задать вопрос.

  • Удобно делиться записями – добавлять их в закладки, пересылать друзьям и размещать у себя на стене.

  • Контент разных форматов – вы можете смотреть короткие учебные ролики, узнавать о предстоящих вебинарах, слушать подкасты и, конечно, читать статьи.

  • За донаты можно получить расширенный доступ к некоторым закрытым материалам «Клерка».

Телеграм

Канал: Бухучет и налоги

Количество подписчиков: 15 тысяч

Контент: новости, статьи, анонсы.

О сообществе:

  • Короткие посты-выжимки о последних событиях.

  • Всегда можно перейти на сайт и прочитать полную версию материала, если тема вас заинтересовала.

  • Удобно комментировать – поделиться мнением можно прямо под постом или на сайте «Клерка».

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Канал: Красный уголок бухгалтера (КУБ)

Количество подписчиков: 10 тысяч

Контент: вопросы и ответы читателей и экспертов. Многие пользователи пришлю сюда из одноименного сообщества в запрещенной сейчас соцсети (лицокнига).

О сообществе:

  • Здесь можно задать вопрос или обратиться за советом, а отзывчивые коллеги всегда помогут решить проблему.

Наши эксперты тоже заглядывают в чат, да и среди подписчиков много юристов, аудиторов, кадровиков, главбухов с большим стажем.

Спрашивать можно обо всем – от элементарного «На каком счете учесть НМА?» до «Как отразить в 1С покупку космического корабля?».

  • Очень активная группа – пост с вопросом собирает по 15-20 комментариев.

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Канал: Чат бухгалтеров

Количество подписчиков: 5 тысяч

Контент: сообщения подписчиков.

О сообществе:

  • Болталка – здесь можно негодовать на этот несносный ЕНП, обсудить новый законопроект, найти единомышленников и поспорить – кто больше знает об НДС. По формату общения – это большой чат с коллегами.

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Канал: БУХ! Молния

Количество подписчиков: 3,5 тысяч

Контент: новости.

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О сообществе:

  • Коротко и молниеносно – только главные новости дня.

Канал: Ночной бухгалтер

Количество подписчиков сообщества: 1900. У рассылки «Ночной бухгалтер» более 45 тысяч подписчиков. Читать НБ можно также на сайте.

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Контент: Ночной бухгалтер – одна из самых популярных рассылок на «Клерке». Это краткий, эксклюзивный обзор всех главных новостей дня, с юмором и любовью от редакции. Рассылка дублируется в группе одноименного телеграм-канала.

О сообществе:

  • Итоги дня – сборная солянка актуальных событий и популярных статей к ним. Если упустили какую-то важную новость, не переживайте, она обязательно будет в подборке.

  • Ведем рубрики «Шок-контент», «Мем дня», «Рекомендовано главредом» и другие. Расслабьтесь и читайте, пишем с иронией и смешными коллажами.

Канал: Бух.Джоб

Количество подписчиков: 4,5 тысяч

Контент: вакансии для бухгалтеров.

О сообществе:

  • Ярмарка вакансий – регулярное обновление предложений от работодателей. Для удобного поиска есть хештеги по специализации и городам.

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Канал: Бух.Хантер

Количество подписчиков: 1900

Контент: резюме бухгалтеров, посты с поиском сотрудников, обсуждения требований, условий труда.

О сообществе:

  • Сарафанное радио и традиционные резюме – специалист рассказывает о себе и получает помощь или рекомендации в поиске работы.

  • Это открытый чат, где бухгалтеры обсуждают, что происходит на рынке труда (условия, оплата, интересные вакансии и т.д.).

  • Мы также публикуем здесь полезный контент – например, советы по составлению резюме или ключевые изменения в ТК, даем ссылки на курсы повышения квалификации или даже смены профессии.

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Одноклассники

Группа: Клерк.Ру – бухгалтерия, финансы, налоги

Количество подписчиков: 11 тысяч

Контент: новости, статьи, актуальные обзоры вебинаров.

О сообществе:

  • Серьезная аудитория – материалы много читают, но меньше обсуждают в комментариях. Если вас отвлекают горячие споры под постами в других соцсетях, то здесь вам будет комфортно.

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YouTube

Канал: Клерк

Количество подписчиков: почти 2 тысячи

Контент: обучающие видео и видеообзоры актуальных событий.

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О сообществе:

  • Восемь плейлистов на разную тематику, самые популярные – Бух.Стрим и БухТуб.

  • Бух.Стрим – обзоры важных тем и нововведений, пояснения и советы от опытного главбуха, спикера наших вебинаров и руководителя центра обучения «Клерка» – Елены Ярушкиной.

  • БухТуб – любимец публики (особенно женской ее половины) – Артем Васенко с юмором рассказывает о последних новостях месяца. Даже объединение ПФР и ФСС не кажется такой катастрофой, когда слышишь о нем от Артема ;)

Посмотрите новогодний выпуск БухТуба, проникнитесь атмосферой).

Подкаст«Здесь на ты»

О проекте:

  • Мы делимся фишками и секретами, без прикрас рассказываем о том, какие трудности встречаются на пути развития «Клерка» и его проектов.

  • Беседуем не только с сотрудниками, но и с приглашенными гостями. Готовим несколько очень интересных эфиров в ближайшее время.

Подписывайтесь и следите за новыми выпусками

Общайтесь, читайте, слушайте, смотрите нас там, где вам удобно!

В любом сообществе «Клерка» вас ждет поддержка нашей дружной команды, полезные материалы от редакции и анонсы самых топовых вебинаров для бухгалтера.

 

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