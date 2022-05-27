Интернет и IT

МТС решил кормить клиентов «сырой просрочкой»

Да, вы все верно прочитали. Позвольте объяснить.

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Да, вы все верно прочитали. Позвольте объяснить.

Коллеги из «Ъ» обнаружили, что розница МТС стала торговать б/у товарами. Идея – огонь, но позвольте объяснить, почему гипотеза – верная, а МТС поторопился и слепил сырой и непривлекательный продукт. Впрочем, как обычно. Надеемся, что коллеги из компании нас прочтут и попробуют с этим что-то сделать.

О гипотезе

Продажа б/у техники будет актуальна всегда. В наше время – это перепродажа товара в дефицит (если оный образуется), а в мирное – разгон ESG-повестки. Но что не так?

Провал концепции

Заходим на сайт и смотрим. Если ссылка не закрыта – значит продукт рабочий, так что жаловаться, что это MVP и тестовая версия – не получится.

1. Высокая цена для покупателя. Как заметил наш коллега Эльдар Муртазин, цена действительно «как у нового».

2. Отсутствие явной градации. Шильдик «как новый» очень необъективно описывает товар. Не понятно, одна царапина, битый пиксель или и вовсе – перепродажа складского остатка. Никакого описания градаций (как и самой градации) – нет. Все телефоны – «как новые». Но этот вопрос можно было бы решить следующим пунктом…

3. Нет настоящей картинки. Вы покупаете кота в мешке. На странице товара висит дисклеймер, что товар уцененный, но он прошел сертификацию и был проверен. Но я хочу видеть товар лицом. С завода – он все одинаковые, а вот с рук – нет. Если продуктовая команда решила, что согласно исследования так делают все, в частности МегаФон и его «Связной» и многочисленные Смарт-базары, -прайсы и др., то знайте – у вас студенты в UI/UX (если продукт вообще тестировался). Здесь решает «Авито», но у него есть свои проблемы.

4. Отсутствие охвата. За телефоном придется ехать самому, к черту на кулички. Хотя это проблема не продукта, а в целом РТК. Доставка у них – это особый сорт. Личный пример главреда – хотел купить смартфон, чехол и зарядку. Мне сказали, что телефон привезем, а вот чехол – самовывоз. Естественно выбор сразу же пал на брата МТС по «Системе» - на Ozon. Фариду Камалову 100% надо что-то с этим вопросом решать.

5. Отсутствие FAQ. Как сдать, где купить, как оценивать, сколько платите, почем продаете? Ни-че-го.

И это – только пять проблем, которые мы нашли беглым взглядом. Телефоны, без намека на прозрачную систему оценки, по цене нового (хотя говорят о скидках до 50%), с самовывозом черт знает где. При этом стоит помнить, что рынок б/у – насыщен. Мы знаем, как минимум шесть компаний, которые работают в федеральных масштабах. Плюс к ним: «Авито» и «Юла». И это компании с более приятными ценами для продавца и покупателя, с более прозрачной системой оценки, а некоторые, кто запустился до кризиса, приверженцы ESG-повестки. Вы не телефон покупаете, а спасаете белого мишку.

Коллеги, лучше бы категорией sexual wellness торговали, как раньше. Ей богу. Надеемся, что наши скромные советы помогут команде РТК докрутить продукт.

P.S. ниже тот самый дисклеймер - единственное, что отличает обычный товар от б/у.

Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов