Экономика России

В России возродят оптово-розничные рынки. Back to 90’s?

Основная цель появления такого формата рынка — обеспечить продовольственную безопасность страны.

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Новая инициатива подготовлена Минпромторгом и уже разослана во все регионы. Теперь любой желающий сможет продавать свою продукцию — и фермеры, и обычные граждане, и дачники, и садоводы, и огородники.

Такие рынки по сути исчезли ещё в нулевые под напором торговых сетей и составляют всего 4% торгового оборота страны. Но сейчас подобный формат как будто бы снова актуален&

Основная цель появления такого формата рынка — обеспечить продовольственную безопасность страны.

В чём плюсы:

  • стабилизируются цены за счёт повышения конкуренции на рынке;
  • образуются новые рабочие места;
  • фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков;
  • новый канал сбыта позволит им расширить производство;
  • увеличит объемы для транспортировки, хранения, переработки.

Из рекомендаций Минпромторга следует: для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо.

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