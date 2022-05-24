В России возродят оптово-розничные рынки. Back to 90’s?

Новая инициатива подготовлена Минпромторгом и уже разослана во все регионы. Теперь любой желающий сможет продавать свою продукцию — и фермеры, и обычные граждане, и дачники, и садоводы, и огородники.

Такие рынки по сути исчезли ещё в нулевые под напором торговых сетей и составляют всего 4% торгового оборота страны. Но сейчас подобный формат как будто бы снова актуален&

Основная цель появления такого формата рынка — обеспечить продовольственную безопасность страны.

В чём плюсы:

стабилизируются цены за счёт повышения конкуренции на рынке;

образуются новые рабочие места;

фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков;

новый канал сбыта позволит им расширить производство;

увеличит объемы для транспортировки, хранения, переработки.

Из рекомендаций Минпромторга следует: для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо.