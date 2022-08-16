«Джуны» не нужны: почему выпускникам IT-курсов стало сложнее найти работу

С началом спецоперации сменить профессию и стать программистом казалось разумным шагом ввиду большого дефицита IT-специалистов.

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Но как бы не так, пишет Forbes: теперь новоиспеченные выпускники IT-курсов не могут найти себе работу. 

Причины такие: 

➡️ Количество курсов подготовки в IT выросло. Офлайн-школы и онлайн-платформы, обучающие IT-специальностям, Весной 2022-го школы обучения IT-профессиям зафиксировали скачок спроса на курсы минимум на 30%. Программы подготовки айтишников запустили все, кому не лень: от Альфа-банка до Ксении Собчак. 

➡️ Увеличилось число соискателей в IT. Согласно исследованию HeadHunter и SkyPro, в январе-июне этого года около 100 тысяч россиян изменили в своем резюме профессиональную область или создали новое резюме, чтобы найти работу в IT. 

➡️ А вот количество самих IT-вакансий, наоборот, сократилось. По данным HeadHunter, оно снизилось на 25% в I квартале 2022 года.

Эксперты отмечают, что спрос на специалистов разнится в зависимости от квалификации. На программистов middle и senior уровней спрос пока сохраняется — но возможно, кризис коснётся их осенью, считает Алёна Владимирская.

Меньше всего перспектив у джунов. Наиболее неохотно берут на работу именно окончивших IT-курсы — им вероятнее предпочтут выпускников профильных технических вузов. На курсах люди получают поверхностные и несистемные знания, поэтому готовности брать их на работу нет, отмечает Людмила Макарова из «РТК-Солар». То же подтверждает и студия веб-разработки AIR, которая получила много откликов на middle-вакансию от выпускников одной из онлайн-школ: большинство кандидатов не смогли ответить на простейшие вопросы, некоторые гуглили на собеседованиях и зачитывали ответы. 

При этом онлайн-школы заявляют высокий процент трудоустроившихся после прохождения курсов: 

  • «Яндекс Практикум» — 78%;
  • «Нетология» — 67%;
  • Skillbox — 88% (после обращения в карьерный центр).

Но в том, что поиск работы теперь осложнен, признаются и сами создатели курсов: если осенью 2021 года выпускники находили работу за 2-3 месяца, то сейчас — за 4-6 месяцев, рассказали в «Яндекс Практикуме».

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Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов
Бухгалтер

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