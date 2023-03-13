Информационные технологии и нейронные сети

Исследователи из Университета Джона Хопкинса вместе с доктором Бретом Каганом, главным научным сотрудником Cortical Labs в Мельбурне, хотят создать (каламбур) новые компьютеры, основанные на биологии.

Команда, вместе работавшая над биологическим мозгом, который научился играть в пинг-понг, обнаружила, как био компьютеры могут улучшить соотношение производительность/мощность на несколько порядков.

Они уже создали небольшие кластеры, называемые органоидами, состоящими из 50 000 тыс. клеток человеческого мозга (выращенных из стволовых клеток в чашках Петри).

Их следующей целью является 200-кратное улучшение (10 млн. нейронов) – это минимальный порог для органоидного интеллекта по словам авторов – хотя это все еще будет далеко от человеческого мозга (80 млрд. нейронов или в 8000 раз больше).

Теперь, как и в случае с суперкомпьютерами и их тысячами графических и центральных процессоров, по всей вероятности, несколько меньших так называемых органоидов могут быть объединены вместе, чтобы имитировать больший (мега?) мозг.

Хотя кремниевые суперкомпьютеры в скором времени могут сравниться с производительностью среднего человеческого мозга (около одного эксафлопса), для этого им также может потребоваться мощность небольшой атомной электростанции.

В статье, которую недавно опубликовал известный игровой сайт, также подчеркиваются отличия в емкости памяти и разветвленность связей между нейронами, что делает человеческий мозг самым мощным биологическим компьютером.

Интерес к органоидам возрос за последнее десятилетие как средству лечения болезней, но очень мало команд рассматривали их как строительные блоки для будущих вычислительных устройств.

Группа придумала термин «органоидный интеллект» (а не «мозговой интеллект»), чтобы описать использование клеток, связанных с мозгом, в биокомпьютерах.

Это очень отличается от работы интерфейса «мозг-компьютер» (Neuralink Илона Маска) или даже ДНК-компьютера Catalog, но работа австралийских ученых подчеркивает огромный разрыв, существующий между компьютерными технологиями на основе кремния и создавшимся природно.

«Эта новая область биокомпьютерных вычислений обещает беспрецедентный прогресс в скорости вычислений, вычислительной мощности, эффективности работы с данными и возможностях хранения – и все это при меньшем потреблении энергии, – отметил доктор Каган. – Особенно увлекательным аспектом этого сотрудничества является дух открытости и сотрудничества, в котором оно было сформировано. Объединение этих разных экспертов не только жизненно важно для оптимизации успеха, но и обеспечивает критически важную точку соприкосновения для отраслевого сотрудничества».