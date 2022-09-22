Аутсорсинг — идеальный вариант для предпринимателя

Бухгалтер в штате обходится дороже еще и по причине необходимости уплаты налогов с его зарплаты.

В инструментах продвижения в соцсетях самый распространенный принцип — поиск болей и возражений у клиента и работа с ними. Самая большая боль у клиентов бухгалтера-фрилансера — я же не единственный клиент у него, насколько качественным будет бухгалтерское сопровождение, будет ли он успевать работать со мной, не забудет ли в этом объеме сделать мои платежи или сдать мои отчеты.

Очень часто мои клиенты говорят «наверное, у тебя много работы», «у тебя же много других клиентов» чуть ли не с обидой в голосе. На что я им четко отвечаю: вы можете нанять на работу «традиционного» штатного бухгалтера, который будет заниматься только вами, с 9 до 17. Но! За эти деньги вы сможете нанять только начинающего бухгалтера, профессионалу придется платить за работу в 5-6 раз больше, чем вы платите мне сейчас. Обида обычно быстро проходит. Правда, на короткое время.

У меня есть клиент, к которому я раз в неделю я приезжаю на производство на полдня. Он несколько раз высказал недовольство этим графиком, мол, мне бухгалтер нужен гораздо чаще. Ему хочется обсуждать со мной свои планы, получать по несколько вариантов возможных моделей событий, и не по электронке, а «вживую». Я обычно отшучиваюсь, что у него нет столько денег, чтобы позволить себе меня видеть чаще.

А если серьезно, то я хотела бы раскрыть некоторые секреты профессии, каким образом, у меня получается обслуживать много клиентов и держать ценник таким бюджетным для предпринимателей.

1. Нескромно отмечу, что у меня достаточно опыта и знаний чтобы тратить на одну и ту же работу вдвое времени меньше, чем на нее потратит среднестатистический бухгалтер. Мой опыт работы в бухгалтерии составляет больше 30 лет, параллельно я около 20 лет преподавала бухучет и налогообложение, и не только студентам, но и бухгалтерам — от начинающих до профессиональных.

2. Высокая самоорганизация, ответственность, пунктуальность, патологическое неприятие «дедлайнов» (не люблю оставлять работу на последний момент) — все то, что называется тайм-менеджментом

3. Наработанные лайфхаки по структурированию участков работы, составление вспомогательных таблиц, позволяющих контролировать отчетные этапы и помогающие в составлении расчетов и деклараций.

4. Использование всех благ цивилизации: техника, технологии, обработки, делегирование рутин.

5. Работа по моему плану, графику и расписанию, составленному с учетом моего сильного времени суток, а не в режиме " есть запрос — нужен ответ«.

Конечно, удаленный бухгалтер подходит не всем клиентам. Есть клиенты, которым для ответа или принятия решения нужно стоять рядом, заглядывать в глаза, также есть нетерпеливые которым надо получить ответить немедленно, а договор составить — в течение получаса. С ними наши пути расходятся.

Я вообще против спонтанных решений в бухгалтерии. Мы даже в договоре указываем что «отклик» может составлять до 24 часов, особенно в период отчетности.

Тема аутсорсинга несколько болезненна в бухгалтерской среде, вместе с тем я вижу интерес к ней со стороны коллег в найме.

15 лет я официально в аутсорсинге (до этого это называлось «шабашкой и подработкой»). Прошла, наверное, все существующие ошибки на этом пути, наступила на все возможные грабли.

В этом блоге я буду делиться рабочими кейсами, основными ключевыми моментами работы, особенностями, отличиями от работы в найме.