Проверь свой договор на налоговые риски. Уже на этапе камеральной проверки декларации по НДС налоговики с легкостью нашли недоимку по налогу и начислили в добавок пени

Как им это удалось? Все дело оказалось в обеспечительном платеже, которая фирма получила по договору аренды.

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Как им это удалось? Все дело оказалось в обеспечительном платеже, которая фирма получила по договору аренды.

Фирма, оспаривая решение ИФНС полагала, что обеспечительный платеж нельзя отнести к авансу по аренде, как минимум на том основании, что на момент оплаты обеспечительного платежа имущество фактически еще не передали арендатору. Платеж нужно включать в базу по НДС при зачете в счет аренды за последний месяц. Тогда он перестает обеспечивать обязательства арендатора и становится частью арендной платы.

Вот именно такая формулировка условия договора позволила налоговикам в суде отстоять правомерность недоимки.

Суд1 поддержал налоговиков и признал правомерность доначисленной суммы НДС по результатам камеральной проверки. Суд указал, что полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию сохранности имущества. Неважно, как называется платеж (обеспечительный или иной). Имеет значение, что доход получили и возникло право им пользоваться. Соответственно это аванс, и он связан с оплатой услуг.

Такая позиция контролирующих ведомств с учетом складывающейся судебной практики прослеживается в последнее время в отношения обеспечительного платежа не только по договору аренды, но и например оказания услуг.2

Иная ситуация складывается, если обеспечительный платеж на момент наступления определенного события возвращается или внесен по предварительному договору, или зачитывается в счет неустойки или возмещения убытков В такой ситуации обеспечительный платеж не включается в налоговую базу по НДС при получении. 3

Рекомендация: не стесняйтесь пересматривать условия уже Ваших заключенных договоров или условия общепринятой в организации «рыбы» на наличие в них налоговых рисков с учетом складывающейся тенденции судебной практики и разъяснений ведомств.

 

1 Постановление 15 ААС Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2022 N 15АП-4105/2022 по делу N А53-24920/2021;

2 Письмо Минфина России от 18.11.2021 N 03-07-11/93155, от 03.07.2018 N 03-07-11/45889, от 28.12.2018 N 03-07-11/95829, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.03.2017 N Ф07-965/2017 по делу N А26-10310/2015, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2013 по делу N А27-2581/2012 (Определением ВАС РФ от 23.04.2013 N ВАС-4752/13 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ, Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2011 N КА-А40/16964-10 по делу N А40-38853/10-107-202);

3 Письма Минфина России от 22.02.2018 N 03-07-11/11149, от 26.10.2020 N 03-07-11/93098, 28.12.2018 N 03-07-11/95829, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.02.2020 N Ф10-6585/2019 по делу N А62-11883/2018, Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 N 11144/07. 

Волынец Гульнара
Волынец Гульнара

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