Ну что ж.. у нас единый фонд (ПФР+ФСС). Чего ждать?

Подписан Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" об объединении этих фондов. Как говорится механизм запущен. Вот что изменится с 1 января 2023 года.

Уплата взносов

Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ надо будет платить одной платежкой.

Предельная база на 2023 год будет равна проиндексированной базе по пенсионным взносам на 2022 год.

По-прежнему отдельно надо будет начислять и платить взносы на травматизм и взносы по дополнительным тарифам.

Общий тариф страховых взносов - 30% с выплат, не превышающих предельную базу, 15,1% с выплат сверх базы. Напомним, сейчас с выплат превышающих предельную базу платим 10%.

Что касается пониженных тарифов. По общему правилу страхователи, которые сейчас платят по пониженным тарифам, сохранят это право. Так, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ должны перечислять взносы по 15%.[1]

Для IT-компаний - 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу, 0% с выплат сверх базы.

А для резидентов ТОР тариф следующий:

7,6% - если единая предельная база не превышена;

0% - с выплат свыше нее.

Увеличение взносов за работников по ГПД и иностранцев

За работников по ГПД надо будет платить по тому же тарифу, что и за работников по трудовому договору (сейчас - на 2,9% меньше). И если за год облагаемые выплаты работнику по ГПД превысят 12 МРОТ, в следующем году у него появится право на больничные и детские пособия. С учетом также вносимых поправок по НДФЛ в части исключения особого порядка определения даты выплаты дохода по заработной плате[2] можно говорить о приведении к единому порядку исчисления НДФЛ и страховых взносов с налоговой базы отношении выплат физлицам как по трудовым договорам, так и по договорам ГПД.

Также за большинство временно пребывающих иностранцев надо будет платить по тому же тарифу, что и за граждан РФ (сейчас - на 6,2% меньше). А для устройства на работу им больше не будет нужен полис ДМС.

Кроме того, от пенсионных взносов больше не будут освобождать выплаты и иные вознаграждения обучающимся за деятельность в студотрядах по трудовым и гражданско-правовым договорам. Однако для них установят пониженные тарифы[3].

Новая отчетность

СЗВ-М отменят. Но в ИФНС надо будет ежемесячно сдавать новый отчет со сведениями о работниках и выплатах в их пользу. Срок сдачи - 25-е число следующего месяца.

4 - ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3 объединят в одну форму. Однако ее разные разделы надо будет сдавать в разные сроки.

- расчет по взносам - не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом[4]. Сейчас - не позднее 30-го числа;

Отменят справку 182 н, сведения о зарплате, необходимые для исчисления пособия по временной нетрудоспособности работодателю будет давать страховщик, то есть фонд. Туда их будет передавать ИФНС. В свою очередь, в ИФНС надо будет ежемесячно сдавать отчеты о зарплате сотрудников.

Соответственно, помимо прочего, отдельно в инспекцию на каждого работающего (в том числе по ГПД) нужно будет подавать сведения о доходах и взносах[5].

Есть и поблажки. Теперь законодательно будет закреплено правило, что при обнаружении страхователем ошибки в данных о застрахованном лице и исправлении до официальной проверки штрафные санкции налагаться не будут[6].

В два раза увеличивается срок уплаты штрафа страхователем-нарушителем – теперь исполнить требование нужно за 20 календарных дней. Уплативший штраф в десятидневный срок может рассчитывать на скидку 50 процентов[7].

Резюме

Объединение фондов по сути не приведет для бизнеса к сокращению количества форм отчетности, наоборот, будет введена дополнительная отчетность. Также законодательно с 1 января 2023 года будет увеличена фискальная нагрузка в связи с обложением страховыми взносами выплат по ГПХ физлицам равной сотрудникам трудоустроенным по трудовым договорам, а также обложением страховых взносов с выплат иностранным работникам наравне с российскими гражданами. Что касается общих тарифов, то с сохранением критерия предельной базы увеличится тариф страховых взносов с выплат превышающих ее с 10% до 15,1%.

[1] пп. "г" п. 11 ст. 2 Проекта № 127004-8

[2] п. 14 ст. 2 проекта Федерального закона № 46702-8

[3] пп. "г" п. 11 ст. 2 Проекта № 127004-8

[4] пп. "в" п. 13 ст. 2 Проекта № 127004-8

[5] п. 12 ст. 2 Проекта № 126990-8

[6] пп. «у» п. 20 ст. 2 проекта

[7] пп. «л» п. 20 ст. 2 проекта