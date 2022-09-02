Обзор судебной практики

Грустно, и точка... Пени не удастся понизить даже в суде, если...

Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней (постановление АС Московского округа от 25.07.2022 по делу № А40-218539/2021).

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Грустно, и точка... Пени не удастся понизить даже в суде, если...

Это не новая позиция определенного суда, а в очередной раз неудачная попытка налогоплательщика повлиять на размер начисленной неустойки.

Судебная практика подтверждает невозможность уменьшения размера пени, отклоняя доводы налогоплательщиков о возможности снижения размера пени по факту наличия смягчающих ответственность обстоятельств.

Такую позицию суды объясняют тем, что НК РФ формально не признает пеню налоговой санкцией[1] и для ее начисления не имеет значения наличие или отсутствие вины налогоплательщика в нарушении срока уплаты обязательных платежей, а также наличие смягчающих обстоятельств[2] или из-за несоразмерности пени сумме недоимки [3]

Резюме: Отказ российского налогового законодательства в конце 1990-х гг. от определения пени в качестве меры ответственности за нарушение сроков уплаты налогов был продиктован, скорее всего, желанием обеспечить максимальные гарантии фискальных интересов российского государства, поскольку пеня, которая более не признавалась мерой юридической ответственности, может теперь взыскиваться без учета вины, срока давности и различного рода смягчающих обстоятельств. Такая метаморфоза правовой природы пени существенным образом нарушила баланс публичных и частных интересов в налоговом праве и фактически лишила налогоплательщика возможности рассчитывать на снижение размера пени, если она образовалась при отсутствии вины налогоплательщика. Подобный подход законодателя приводит к игнорированию интересов налогоплательщика даже в таких обстоятельствах, как форс-мажор, когда вопрос об освобождении от ответственности или по крайней мере о ее смягчении становится более чем очевидным.

[1] П. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

[2] Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 05.05.2008 N Ф08-2293/2008; от 12.02.2008 N Ф08-42/08-24А, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 26.03.2009 N Ф03-154/2009 по делу N А04-4678/2008 (Определением ВАС РФ от 11.06.2009 N ВАС-6957/09 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ), АС Уральского округа от 28.04.2015 N Ф09-1842/15, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2016 N 15АП-7502/2016, 15АП-7678/2016 по делу N А53-20551/2015). См., напр.: Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 05.05.2008 N Ф08-2293/2008; АС Уральского округа от 28.04.2015 N Ф09-1842/15.

[3] Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.10.2008 N А78-972/08-С3-11/43-Ф02-4860/08

Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
налоговый консультант

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