Нотариат

Когда скупой платит дважды или как экономят на нотариусе себе в убыток

Выход из состава учредителя без выплаты действительной стоимости доли – это конечно экономия на нотариальном оформлении сделки, но это всегда налогооблагаемый доход по налогу на прибыль и УСН для самого общества.

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Когда скупой платит дважды или как экономят на нотариусе себе в убыток

В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества[1]. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

В указанном деле[2] один из учредителей налогоплательщика вышел из состава участников. Ему была выплачена номинальная стоимость доли в уставном капитале, от выплаты действительной стоимости доли он отказался. В ходе проверки налоговый орган доначислил налог на прибыль, указав, что разница между действительной и номинальной стоимостью доли в уставном капитале организаций является внереализационным доходом общества, подлежащим включению в налоговую базу.

Как указал суд, признавая позицию ИФНС частично правомерной, в результате налогоплательщик получил доход в размере положительной разницы между действительной и номинальной стоимостями доли участника. Эта сумма подлежит учету в составе внереализационных доходов в силу положений ст. 250 НК РФ, поэтому у ИФНС имелись все основания для доначисления налога. Вместе с тем суд уменьшил сумму доначислений, пересчитав действительную стоимость доли.

Суд также отметил, что поскольку участник отказался от выплаты действительной стоимости доли уже не являясь участником общества подпункт 11 пунктом 1 статьи 251 НК РФ в данном случае не может быть применен.

Верховный суд отказал[3] в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра порядке кассационного производства данного постановления.

Резюме: Выход участника с последующей продажей обществом полученной от него доли третьему лицу как способ смены учредителей достаточно распространен. Это связано с тем, что нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли может стоить достаточно дорого. А при таком способе нотариальное удостоверение сделки не требуется[4].

Однако отказ участника от выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества при выходе из состава участников общества является прощением долга, которое в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой освобождение общества от лежащих на нем обязанностей по выплате действительной стоимости доли.[5] На этом основании при такой конструкции перехода доли обществу возникает налогооблагаемый доход как по налогу на прибыль, так и по УСН. Применение льготной нормы в части освобождения от налогообложения безвозмездно полученного имущества и имущественных прав от учредителя с долей участия 50 % и более также не работает, так как на момент прощения долга вышедшее лицо более не признается учредителем. Необходимо заметить, что данная позиция не нова[6].

Таким образом желание сэкономить на нотариальном оформлении сделки может обернуться увеличенной налоговой нагрузкой сторон.

 

[1] Пункт 2 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

[2] Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21.04.2022 N Ф10-5928/2018 по делу N А54-8490/2017

[3] Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2022 N 310-ЭС22-13995

[4] п. 11 ст. 21 Закона об ООО

[5] Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2019 N Ф10-5928/2018 по делу N А54-8490/2017, Письмо Минфина России от 16.01.2020 N 03-03-06/1/1609

[6] Письмо ФНС РФ от 01.07.2010 N ШС-37-3/5674 "О признании доходов при применении упрощенной системы налогообложения" 

Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
налоговый консультант

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