Если импортером или экспортером будет заявлена хоть одна позиция из перечня утвержденных товаров, сбор увеличится на 30 000 рублей автоматически

Среди таких товаров:

телефоны,

принтеры,

сканеры,

фото и видеоаппаратура,

игровые консоли и пр.

Резюме: Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств – членов ЕАЭС о таможенном регулировании[3].

Таможенные сборы за таможенные операции взимаются как при импорте, так и при экспорте товаров и должны быть уплачены одновременно с подачей таможенной декларации и как правило зависят от таможенной стоимости товаров.

Изменениями в Постановление Правительство предлагается установить фиксированную стоимость таможенного сбора, взимаемого в случае если импортером или экспортером будет заявлена хоть одна позиция из перечня указанных товаров. Данное изменение неизбежно увеличит фискальную нагрузку на бизнес в сфере внешней торговли.

[1] Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 342»

[2] Постановление Правительства РФ от 26 марта 2020 г. № 342 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров»

[3]Ст. 47 ТК ЕАЭС