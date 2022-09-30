Будь резче – и люди к тебе потянутся

Итак, как должен работать с людьми менеджер, собирающийся стать в хорошем смысле слова эффективным?

Из фильма "Миллиарды"

Злой полицейский или добрый милиционер?

Сразу скажу, дихотомия, вынесенная в подзаголовок этого блока, не актуальна. Потому что добрый начальник (даже при злобном заме) – это всегда плохой начальник, совсем не эффективный. Об этом еще Никколо Макиавелли писал в своем «Государе».

Поэтому речь может идти только о степени агрессивности, резкости стиля руководства, о способе и уровне давления, которое босс оказывает на своих людей. Таких типов руководства можно выделить несколько. В отличие от авторов сериалов, я не стану оставлять самое сладкое напоследок. Сразу расскажу о том стиле руководства, который я (и многие другие достаточно авторитетные специалисты) считают самым эффективным. Назовем его сфокусированная резкость (СР).

Что это такое – попробую показать на одном простом примере.

Спокойствие, только спокойствие!

Как вы думаете, вы хороший оратор? Вам удаются спичи на днях рождения коллег, доклады на планерках, выступления на конференциях? Вы думаете – сойдет? Если не боитесь получить хороший щелчок по своему самолюбию – добейтесь откровенной оценки ваших филиппик от родственников или друзей.

А, между тем, стороннее мнение в этом случае необходимо. По себе знаю: собственные речевые дефекты обнаружить очень трудно. Например, слова-паразиты (всевозможные «так сказать», «одним словом», «как бы»). Вы их совершенно не замечаете. А эта ужасная манера делать паузы и мычать! И как напрягает усиленное акцентирование почти на всех слова, которое сродни множеству восклицательных знаков в чатах.

СР-руководитель обязательно сообщит об этих дефектах подчиненному, в служебные обязанности которого входит регулярная вербальная активность в интересах его компании. С одной стороны, указывая на изъяны, начальник доставляет подчиненному несколько неприятных минут, а с другой – делает доброе дело как непосредственно для сотрудника, так и для компании, говорящей головой которой человек выступает.

В этом суть сфокусированной резкости. Руководитель должен (это его обязанность) прямо, четко, резко, оперативно указать подчиненному на его ошибки, недостатки в работе, погрешности в выполнении поставленных перед ним задач.

А вдруг кто-то обидится? Бывает. Кто-то из боссов плюет на такие мелочи жизни, как обиды этих муравьишек, копошащихся под начальственными стопами. Но об этом стиле – немного позже. А мы так поступать не будем. Поэтому резкость станет не такой обидной, если мы, используя ее, применим несколько демпфирующих психологических инструментов:

Говорить неприятные вещи нужно абсолютно спокойно, без крика, топота, размахивания руками и выдирания волос (на себе и подчиненных). Помните, что сказал по этому поводу Теодор Рузвельт? Говори всегда тихо-тихо… Но в руках держи большую дубинку.

нужно абсолютно спокойно, без крика, топота, размахивания руками и выдирания волос (на себе и подчиненных). Помните, что сказал по этому поводу Теодор Рузвельт? Говори всегда тихо-тихо… Но в руках держи большую дубинку. Критика должна быть сфокусирована на достижении корпоративно-полезных результатов, убедите подчиненного, что вы критикуете его не для собственного удовольствия, а исключительно в интересах дела. Вот тогда про вас скажут – суров, но справедлив, слуга царю (совету акционеров), отец солдатам (трудовому коллективу).

на достижении корпоративно-полезных результатов, убедите подчиненного, что вы критикуете его не для собственного удовольствия, а исключительно в интересах дела. Вот тогда про вас скажут – суров, но справедлив, слуга царю (совету акционеров), отец солдатам (трудовому коллективу). Обидные слова – в приватной обстановке. Об этом знают, кажется, уже все: ругай с глазу на глаз, хвали публично, но почему-то забывают. Кстати, есть одно исключение: можно устроить подчиненному самый свирепый разнос на глазах коллег, начальства и подчиненных. Но только в том случае, когда вы готовы с этим сотрудником расстаться. Вот тут можно и оторваться, попугать нерадивых для пользы дела на примере снятия скальпа с чужой лысины.

– в приватной обстановке. Об этом знают, кажется, уже все: ругай с глазу на глаз, хвали публично, но почему-то забывают. Кстати, есть одно исключение: можно устроить подчиненному самый свирепый разнос на глазах коллег, начальства и подчиненных. Но только в том случае, когда вы готовы с этим сотрудником расстаться. Вот тут можно и оторваться, попугать нерадивых для пользы дела на примере снятия скальпа с чужой лысины. Резкость можно приправить толикой юмора, тогда она может оказаться не такой обидной. Помню, подслушал как-то разговор двух своих подчиненных: слушай, меня босс вроде как идиотом назвал – или это что было? Назвал я этого деятеля альтернативно-одаренным. С одной стороны, вроде дошло, а с другой – он потом неделю об этом на каждом углу рассказывал и сам смеялся не меньше собеседников. Но у этого человека было чувство юмора. Это тоже стоит учитывать.

Об альтернативно-одаренных

Наверное, для большинства читателей я ничего нового не рассказал. Но почему тогда стиль СР-руководства явно не доминирует в российских учреждениях и компаниях? Потому что есть другие способы, разной степени альтернативной-одаренности.

Самый, на мой взгляд, распространенный – способ конфликтного гегемонизма (КГ-способ). Тоже резкий стиль, но в отличие от СР-типа КГ-руководители ни о какой фокусировке не думают, их не волнует целостность прически, нервной системы, самооценки подчиненного, которого он подвергает разносу (зачастую справедливому).

Один пример из жизни. Некоторые сотрудники, оказывается, имеют проблемы не только с устной, но и с письменной речью. Это деятели, которые думают, что редакторская программа заменяет изучение родного языка в школе. И вот один яркий представитель КГ-генерации прочитал текст договора, из которого неясен был предмет сделки, а в фамилии контрагента были сделаны три орфографические ошибки. Обращается к автору. Ты помнишь, как звали твою учительницу русского языка? Да, Нина Васильевна. Когда встретишь – скажи, что она всю трудовую жизнь зарплату свою собачью напрасно получала. Она уже умерла… Так притарань ей на кладбище букет цветочков пластмассовых и плюнь на могилку!!!

Наверное, ошибок ученик несчастной Нины Васильевны стал делать чуть меньше, но оно того стоит? И это ведь еще обошлось без великого и могучего…

Однако с точки зрения эффективности КГ-стиль еще не самый худший. Если в коллективе остаются люди, которые научились пропускать мимо ушей самые отчаянные вопли начальства, компания может оставаться вполне успешной. А из ее сотрудников, как сказал поэт (и это был не Маяковский), гвозди можно будет делать.

Следующий стиль – руководитель-кукловод. К-руководитель орать на подчиненных не станет, правду матку не резанет. Он будет плести интриги, стравливать сотрудников между собой, настраивать друг против друга отдельные подразделения.

Политика «разделяй и властвуй», наверное, может принести успех. Но для этого требуется настоящий дипломатический талант. Однако с талейранами у нас не густо. При этом уничтожить атмосферу плодотворного сотрудничества мы можем запросто. Не нами сказано: производительность и креативность сотрудников напрямую зависят от атмосферы, царящей в коллективе. Некоторые К-руководители идут на хитрость. Они устраивают ту самую игру в доброго и злого полицейского. Зам у них – зверь. А вот поплакаться в жилетку – это уже в директорский кабинет. Только люди в массе своей не дураки, быстро раскусывают такие фокусы.

И, наконец, самый плохой вариант. Это – очень добрый руководитель (ОД-менеджер). Таких явное меньшинство. Ничего не поделаешь – естественный отбор. Если вы хотите развалить контору – смело назначайте на руководящие должности ОД-менеджеров. Эти люди обладают несомненными педагогическими талантами. Причем не теми, кондовыми, эпохи какого-нибудь Макаренко, который заставлял воспитуемых трудиться. Нет, это современная педагогика: нельзя обидеть нерадивого, запрещается называть дебила идиотом (даже с глазу на глаз при выключенном свете).

Такой руководитель выслушает в десятый раз обстоятельную историю опоздания сотрудника, живущего от офиса в десяти минутах неторопливой ходьбы, согласится с тем, что на суд можно опоздать из-за того, что котенку потребовался визит к кошачьему психотерапевту. ОД-руководитель станет читать лекцию о вреде курения молодым организмам, которые по нескольку часов в день треплются в курилке, поглощая тоже вредный для здоровья растворимый кофе декалитрами.

А потом ОД-руководитель вдруг понимает, что его вот-вот уволят из-за соответствующих показателей, и сам со слезами на глазах попросит подчиненных написать заявление по собственному желанию.

И на него почему-то очень сильно обижаются. А почему не сказал сразу и откровенно? Даже и наорать мог.

Евгений Сивков