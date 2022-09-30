Будь резче – и люди к тебе потянутся

Итак, как должен работать с людьми менеджер, собирающийся стать в хорошем смысле слова эффективным?
Из фильма "Миллиарды"
Злой полицейский или добрый милиционер?
Сразу скажу, дихотомия, вынесенная в подзаголовок этого блока, не актуальна. Потому что добрый начальник (даже при злобном заме) – это всегда плохой начальник, совсем не эффективный. Об этом еще Никколо Макиавелли писал в своем «Государе».
Поэтому речь может идти только о степени агрессивности, резкости стиля руководства, о способе и уровне давления, которое босс оказывает на своих людей. Таких типов руководства можно выделить несколько. В отличие от авторов сериалов, я не стану оставлять самое сладкое напоследок. Сразу расскажу о том стиле руководства, который я (и многие другие достаточно авторитетные специалисты) считают самым эффективным. Назовем его сфокусированная резкость (СР).
Что это такое – попробую показать на одном простом примере.
Спокойствие, только спокойствие!
Как вы думаете, вы хороший оратор? Вам удаются спичи на днях рождения коллег, доклады на планерках, выступления на конференциях? Вы думаете – сойдет? Если не боитесь получить хороший щелчок по своему самолюбию – добейтесь откровенной оценки ваших филиппик от родственников или друзей.
А, между тем, стороннее мнение в этом случае необходимо. По себе знаю: собственные речевые дефекты обнаружить очень трудно. Например, слова-паразиты (всевозможные «так сказать», «одним словом», «как бы»). Вы их совершенно не замечаете. А эта ужасная манера делать паузы и мычать! И как напрягает усиленное акцентирование почти на всех слова, которое сродни множеству восклицательных знаков в чатах.
СР-руководитель обязательно сообщит об этих дефектах подчиненному, в служебные обязанности которого входит регулярная вербальная активность в интересах его компании. С одной стороны, указывая на изъяны, начальник доставляет подчиненному несколько неприятных минут, а с другой – делает доброе дело как непосредственно для сотрудника, так и для компании, говорящей головой которой человек выступает.
А вдруг кто-то обидится? Бывает. Кто-то из боссов плюет на такие мелочи жизни, как обиды этих муравьишек, копошащихся под начальственными стопами. Но об этом стиле – немного позже. А мы так поступать не будем. Поэтому резкость станет не такой обидной, если мы, используя ее, применим несколько демпфирующих психологических инструментов:
- Говорить неприятные вещи нужно абсолютно спокойно, без крика, топота, размахивания руками и выдирания волос (на себе и подчиненных). Помните, что сказал по этому поводу Теодор Рузвельт? Говори всегда тихо-тихо… Но в руках держи большую дубинку.
- Критика должна быть сфокусирована на достижении корпоративно-полезных результатов, убедите подчиненного, что вы критикуете его не для собственного удовольствия, а исключительно в интересах дела. Вот тогда про вас скажут – суров, но справедлив, слуга царю (совету акционеров), отец солдатам (трудовому коллективу).
- Обидные слова – в приватной обстановке. Об этом знают, кажется, уже все: ругай с глазу на глаз, хвали публично, но почему-то забывают. Кстати, есть одно исключение: можно устроить подчиненному самый свирепый разнос на глазах коллег, начальства и подчиненных. Но только в том случае, когда вы готовы с этим сотрудником расстаться. Вот тут можно и оторваться, попугать нерадивых для пользы дела на примере снятия скальпа с чужой лысины.
- Резкость можно приправить толикой юмора, тогда она может оказаться не такой обидной. Помню, подслушал как-то разговор двух своих подчиненных: слушай, меня босс вроде как идиотом назвал – или это что было? Назвал я этого деятеля альтернативно-одаренным. С одной стороны, вроде дошло, а с другой – он потом неделю об этом на каждом углу рассказывал и сам смеялся не меньше собеседников. Но у этого человека было чувство юмора. Это тоже стоит учитывать.
Об альтернативно-одаренных
Наверное, для большинства читателей я ничего нового не рассказал. Но почему тогда стиль СР-руководства явно не доминирует в российских учреждениях и компаниях? Потому что есть другие способы, разной степени альтернативной-одаренности.
Самый, на мой взгляд, распространенный – способ конфликтного гегемонизма (КГ-способ). Тоже резкий стиль, но в отличие от СР-типа КГ-руководители ни о какой фокусировке не думают, их не волнует целостность прически, нервной системы, самооценки подчиненного, которого он подвергает разносу (зачастую справедливому).
Наверное, ошибок ученик несчастной Нины Васильевны стал делать чуть меньше, но оно того стоит? И это ведь еще обошлось без великого и могучего…
Однако с точки зрения эффективности КГ-стиль еще не самый худший. Если в коллективе остаются люди, которые научились пропускать мимо ушей самые отчаянные вопли начальства, компания может оставаться вполне успешной. А из ее сотрудников, как сказал поэт (и это был не Маяковский), гвозди можно будет делать.
Следующий стиль – руководитель-кукловод. К-руководитель орать на подчиненных не станет, правду матку не резанет. Он будет плести интриги, стравливать сотрудников между собой, настраивать друг против друга отдельные подразделения.
Политика «разделяй и властвуй», наверное, может принести успех. Но для этого требуется настоящий дипломатический талант. Однако с талейранами у нас не густо. При этом уничтожить атмосферу плодотворного сотрудничества мы можем запросто. Не нами сказано: производительность и креативность сотрудников напрямую зависят от атмосферы, царящей в коллективе. Некоторые К-руководители идут на хитрость. Они устраивают ту самую игру в доброго и злого полицейского. Зам у них – зверь. А вот поплакаться в жилетку – это уже в директорский кабинет. Только люди в массе своей не дураки, быстро раскусывают такие фокусы.
И, наконец, самый плохой вариант. Это – очень добрый руководитель (ОД-менеджер). Таких явное меньшинство. Ничего не поделаешь – естественный отбор. Если вы хотите развалить контору – смело назначайте на руководящие должности ОД-менеджеров. Эти люди обладают несомненными педагогическими талантами. Причем не теми, кондовыми, эпохи какого-нибудь Макаренко, который заставлял воспитуемых трудиться. Нет, это современная педагогика: нельзя обидеть нерадивого, запрещается называть дебила идиотом (даже с глазу на глаз при выключенном свете).
Такой руководитель выслушает в десятый раз обстоятельную историю опоздания сотрудника, живущего от офиса в десяти минутах неторопливой ходьбы, согласится с тем, что на суд можно опоздать из-за того, что котенку потребовался визит к кошачьему психотерапевту. ОД-руководитель станет читать лекцию о вреде курения молодым организмам, которые по нескольку часов в день треплются в курилке, поглощая тоже вредный для здоровья растворимый кофе декалитрами.
И на него почему-то очень сильно обижаются. А почему не сказал сразу и откровенно? Даже и наорать мог.
Евгений Сивков