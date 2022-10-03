Мобилизационные льготы (в отношении работы, жизни, семьи): кредитные, налоговые, социальные, прочие...

Разбираемся в мерах поддержки мобилизованных граждан...

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О мероприятии:

1. Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

2. Что должен оформить бухгалтер в связи с частичной мобилизацией: действия, оформление, увольнение, приемка временных работников, бронирование... 

3. Как изменится налоговая система в чрезвычайной ситуации? Обзор льгот. 

4. Кредитные льготы: рассрочка, списание... 

5. Какие выплаты делает государство, а какие работодатель? Обзор выплат. 

6. Льготы на нотариальные услуги.  

7. Порядок прекращения взыскание долгов с мобилизованных.

8. Какие документы нужно оформить мобилизованному: доверенность, завещание и т.д.

9. На кого и как "переписать бизнес" на время спецоперации... 

10. Ответы на вопросы.  завещание и т.д.

9. На кого и как "переписать бизнес" на время спецоперации... 

10. Ответы на вопросы.  

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Мобилизация

Сколько государство потратит на вашу мобилизацию

И я продолжаю серию статей о новых законах про мобилизацию. И сегодня я буду говорить о деньгах, льготах и прочем. Можно сказать, что наше государство, выплачивая все эти суммы, искренне заботится о том, чтобы мобилизованные чувствовали себя в безопасности, чтобы знали, что об их семье позаботятся.

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