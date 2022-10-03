Мобилизационные льготы (в отношении работы, жизни, семьи): кредитные, налоговые, социальные, прочие...

О мероприятии:

1. Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

2. Что должен оформить бухгалтер в связи с частичной мобилизацией: действия, оформление, увольнение, приемка временных работников, бронирование...

3. Как изменится налоговая система в чрезвычайной ситуации? Обзор льгот.

4. Кредитные льготы: рассрочка, списание...

5. Какие выплаты делает государство, а какие работодатель? Обзор выплат.

6. Льготы на нотариальные услуги.

7. Порядок прекращения взыскание долгов с мобилизованных.

8. Какие документы нужно оформить мобилизованному: доверенность, завещание и т.д.

9. На кого и как "переписать бизнес" на время спецоперации...

10. Ответы на вопросы. завещание и т.д.

9. На кого и как "переписать бизнес" на время спецоперации...

10. Ответы на вопросы.