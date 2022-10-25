Налоги, взносы, пошлины

До какого срока нужно заплатить налог на имущество и транспортный налог

Имущественные налоги (в т.ч. налог на имущество и транспортный налог) нужно платить не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим календарным годом.

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Имущественные налоги (в т.ч. налог на имущество и транспортный налог) .... нужно платить не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим календарным годом. Если 1 декабря выпадает на субботу или воскресенье, крайний срок уплаты автоматом переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 2 или 3 декабря (п. 7 ст. 6.1 НК). Срок уплаты за 2021 год — не позднее 1 декабря 2022 года (п. 6 ст. 228, абз. 3 п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК)

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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