Имущественные налоги (в т.ч. налог на имущество и транспортный налог) .... нужно платить не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим календарным годом. Если 1 декабря выпадает на субботу или воскресенье, крайний срок уплаты автоматом переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 2 или 3 декабря (п. 7 ст. 6.1 НК). Срок уплаты за 2021 год — не позднее 1 декабря 2022 года (п. 6 ст. 228, абз. 3 п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК)
До какого срока нужно заплатить налог на имущество и транспортный налог
Имущественные налоги (в т.ч. налог на имущество и транспортный налог) нужно платить не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим календарным годом.