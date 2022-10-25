Осторожно! Психологические манипуляции — газлайтинг! Как не попасть в сети «газового света»

В 1944 году на экраны американских кинотеатров вышел фильм " Gaslight«, что в переводе означает «Газовый свет» Сюжетная линия данной ленты крутится вокруг того, что мужчина различными манипулятивными приемами старается подчинить себе свою жену. В итоге, явно недооценив степень своего воздействия на тонкую женскую психику, муж доводит женщину до сумасшествия.

Уже в 1960-х года слово газлайтинг закрепилось в современной психологии, означая способы, с помощью которых манипулятор заставляет человека сомневаться в основах той реальности, что его окружает.

На самом деле газлайтинг является очень древним способ управлении чужим сознанием. Нет сомнений, что им в совершенстве владели многие политические лидеры, диктаторы и основатели бизнес империй. И сегодня, он без сомнения практикуется для достижения своих целей нечистоплотными людьми в бизнесе, являясь одним из способов недобросовестной конкуренции. Кто может применить по отношению к вам эти приемы? Прежде всего, манипулятор должен быть с вами на короткой дистанции. Это может быть ваш партнер по ведению бизнеса, который вознамерился отстранить вас от дел. Это могут быть просто коллеги по работе, желающие подсидеть вас и занять ваше место. Впрочем, с отдельными приемами Газлайтинга вы можете столкнуться и в других ситуациях при ведении своей экономической деятельности. Например, если вы возглавляете компанию, то слухи о вашей неадекватности вполне могут распускать люди из конкурирующих фирм.

Итак, каковы признаки того что вы подвергаетесь газлайтингу?

1.Манипулятор с маниакальной уверенностью повторят вам то, что вами поначалу воспринимается как очевидная ложь.

Один из главарей третьего рейха небезосновательно утверждал: «Чем невероятнее будет ваша ложь, тем больше шансов, что в нее поверят люди». Эта формула — один из секретов того, почему цивилизованные и в массе своей вполне образованные немцы пошли в свое время под знамена бесноватого фюрера. Многократно транслируемая ложь зачастую начинает напоминать правду. Поначалу вы думаете: " Как можно так беззастенчиво врать?" Но манипулятор понимает естественный ход ваших мыслей. Для него это просто прецедент. Он проверяет границы дозволенного, «расставляет флажки». После чего вы начинаете подозревать его во лжи уже во всех ситуациях. Что собственно манипулятору и нужно — вы введены в заблуждение, ваша уверенность в себе подорвана. Вы начинаете думать, что вам постоянно врут! И, даже в тех случаях, когда злоумышленник будет объективно вести себя честно, вы будете задаваться вопросом: «У меня что — паранойя? Возможно этот человек вовсе и не такой плохой?»

Вы начинаете сомневаться — манипулятор начинает побеждать.

2.Манипулятор не признается в своей лжи, даже под давлением железобетонных доказательств.

Вы слышали, что он обещал нечто сделать. Он это отрицает, отрицает с жаром и упорством. Если манипулятор нагл и настойчив, через некоторое время, может начаться трансформация вашего восприятия реальности. Вы начинаете спрашивать себя: «Какого черта? Может это у меня что-то с головой? Неужели он на самом деле не говорил этого?»

Именно с этого момента ваша версия происходящих событий начинает подменяться версией манипулятора.

3.Все то, что вам особенно дорого используется против вас, используется в качестве взрывчатки, разрывающей основы вашего мировосприятия.

Например, естественно, что для нормального человека мало что может быть столь важным, как его дети и его индивидуальность. Поэтому удар будет нанесен именно в эти, фундаментальные точки, опоры вашей личности. Вам скажут, что вы неправильно воспитываете детей, или вовсе не должны были иметь их. Вас будут убежать, что вы могли бы стать гораздо более успешным человеком, если бы не имели такое большое количество отрицательных черт.

4. Вы постоянно ощущаете себя утомленным, вымотанным.

Особенная хитрость газлайтинга заключается в том, что эффект от его применения многократно увеличивается, в зависимости от того, как долго вами манипулируют.

Постоянная ложь, которая обрушивается на вас, ежедневные отрицания своих слов манипулятором, его постоянное подтрунивания изматывают даже психически крепких людей. Газлайтинг — крайне эффективный способ манипулирования, и если его применяет поднаторевший в этом деле человек, то порой даже высокоорганизованным людям не просто с ним справиться.

Вас затягивают в эти сети постепенно. Плавно повышая градус воздействия. Это очень похоже на известную историю про лягушку в сосуде с молоком.

Можно «сварить» дажеочень крепкого человека, если не спеша, добавлятьогонь.

5. Реальные действия манипулятора всегда расходятся с тем, что он говорит.

Если вы почувствуете, что вами манипулируют, следите в первую очередь за тем, как действует ваш противник. Для него слова, это просто средство вывести вас из равновесия. Они на самом деле мало что значат.

Его действия — вот что главное!

6. Чтобы еще больше вас запутать манипулятор иногда прибегает к лести.

На вас давили целую неделю, месяц и вдруг, вы получаете неожиданное поощрение — вас хвалят за выполненную работу. Здесь опять же легко поддаться искушению и начать размышлять: «Что-то я себя накручиваю! Нормальный человек оказывается. Скорее всего, не желает мне зла».

Нет, вами беззастенчиво манипулируют! Это похвала — ложный ход, наживка на крючке. А все для того, что бы еще больше запутать вас, размыть вашу версию окружающей действительности.

7. От постоянной путаницы человек слабеет, и манипулятор хорошо осведомлен об этом.

Он знает, что все предпочитают стабильность и предсказуемость в жизни. И он намеренно будет вас этого лишать — сеять семена сомнений, по каждому возможному поводу — это его цель.

Он заставит вас сомневаться в себе, так, чтобы вам понадобился человек, который вновь поможет вам обрести уверенность. Именно в этот момент манипулятор подставит вам свое " дружеское" плечо.

8. Манипулятор старается настроить против вас окружающих людей.

Он находит сообщников, которые или боятся его, или чем-то ему обязаны, а затем пользуется услугами этих людей против вас. В этом случае вы напоминаете зайца, на которого идет групповая охота. Тогда «охотники» например, могут запросто сказать при разговоре: " Встретили на днях твою подругу, она вовсе не в восторге от тебя....Наши партнеры по бизнесу тоже о тебе не высокого мнения«.

Нужно четко понимать, что на самом деле вероятность подобных высказываний в ваш адрес очень не велика. Скорее всего, манипуляторы просто врут. В результате, вы уже начинаете сомневаться в близких вам людях, не знаете, кому в этом мире можно еще доверять. Газлайтер тут как тут — подставит вам свою жилетку, что бы вы в нее поплакались.

Манипулятор хочет изолировать вас от окружающих людей, сделать так, чтобы только он один казался вам тем человеком, у которого вы сможете найти поддержку. Так ему проще вас контролировать.

9. Газлайтер распускает слухи, что вы сошли с ума.

На самом деле это является очень эффективным способом. Особенно, если вы уже давно находитесь под давлением и почва подготовлена. Конечно же, он рассказывает всем о вашем «сумасшествии» пренебрежительным тоном.

Показывая, что это для него уже давно не новость: «Вы удивлены? Вы еще не знали? Так уже полгорода об этом говорит». Если же вы, негодуя, начнете разубеждать окружающих. То ваша бурная реакция, может только утвердить их в том, что манипулятор прав.

10. Газлайтер уверяет вас, что вы окружены врагами и все вам врут.

Он говорит вам, что ваша семья, сотрудники, бизнес партнеры ... все вам врут. Тем самым он в очередной раз взламывает вашу версию реальности. Вы знаете, что абсолютно честных людей не бывает. А вдруг случилось так, что вам вас окружают и вовсе законченные лжецы? К тому же в голосе газлайтера нет и тени сомнений. А вдруг, он прав?

Естественно нет. Просто манипулятор хочет сделать так, чтобы за «правильной», «честной» информацией вы обращались только к нему.

На самом деле газлайтинг является хоть и эффективным, но далеко не единственным способом манипуляций, с которыми вы можете столкнуться, являясь сотрудником фирмы или хозяином собственного бизнеса. Есть множество способов, которые не требуют такого близкого и постоянного контакта. Для описания всех технологий понадобится не одна статья. С другой стороны газлайтинг является настолько распространенным явлением, что даже если вы научитесь распознавать только этот вид манипуляций, это избавит вас от множества дальнейших проблем.

Евгений Сивков