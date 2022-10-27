Как надо уважать уголовный кодекс

А потому за сомнительные способы налоговой оптимизации бизнесмены рискуют не только финансовыми утратами в виде штрафов, но и лишениями личного свойства. Например, посадкой на срок до семи лет. Так что к Уголовному кодексу (как и к Налоговому кодексу) стоит относиться уважительно.

Когда и кто должен испугаться

Нужно помнить о том, что уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений может угрожать не только директору либо главбуху, но и иному лицу, которое могло оказывать воздействие на финансовое состояние организации, отдавать распоряжения, подписывать отчетность, отвечать за уплату налогов (см. п. 7 постановления Пленума ВС от 26.11.2019 № 48).

Налоговые инспекторы направляют соответствующие решения, вступившие в законную силу, в Следственный комитет, который уполномочен возбуждать уголовные дела.

Информация для направления в СК набирается налоговиками по итогам проверок (как выездных, так и камеральных) на основе проведенного еще до проверки анализа.

Но необходимо наличие двух факторов:

– сумма недоимки должна превышать порог возбуждения уголовного дела, указанный в соответствующей статье УК РФ;

– после истечения сроков требования недоимки прошло более двух месяцев, а она так и не была уплачена.

Первый сигнал о том, что нужно готовиться к возможным неприятностям – проведение предпроверочного анализа. Для этого инспекторы истребуют у организации документы, опрашивают свидетелей, осматривают территорию компании, требуют объяснения у руководителя.

Без умысла – не виновен!

Руководителей можно привлечь по трем статьям УК РФ. Это такие деяния, как уклонение, не исполнение и сокрытие:

– уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК); как правило, речь идет о занижении доходов и завышении расходов, занижении НДС, завышении вычетов; посадка на срок до шести лет;

– неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК); НДФЛ удерживается, а в бюджет не перечисляется; до шести лет;

– сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК); до семи лет лишения свободы.

Все эти преступления могут быть совершены только умышленно. Неосторожность исключает уголовную ответственность по данным статьям. А потому главбуху, которого попытаются привлечь по таким составам, лучше сослаться на свою некомпетентность или совершенную ошибку. То есть указать на отсутствие умысла. Да, можно прослыть идиотом, но идиотом свободным (см. приговор Индустриального районного суда Барнаула Алтайского края от 29.04.2020 № 1–310/2020).

Обратите внимание: сама по себе неуплата налогов в срок не влечет уголовной ответственности при условии, что налоги просчитаны правильно и верно отражены в отчетности.

Особую опасность представляет крупный (три финансовых года подряд превышает 15 млн. рублей) и особо крупный (45 млн. за тот же срок) размер недоимки. Однако в соответствие с примечанием 2 к ст. 199 УК РФ, если преступление совершено впервые, а все недоимки, штрафы и пени уплачены, виновному посадка не грозит.

Ваши доводы

Избежать уголовной ответственности руководителю поможет правильная линия защиты, грамотно подобранная аргументация.

Вы должны доказать следователю, что проявляли коммерческую осмотрительность. Она заключается в принятии мер по получению достоверной информации о своих контрагентах. Если недоимка будет обнаружена, штраф с компании взыщут в любом случае, но вот посадки ее руководитель сможет избежать.

А самый важный момент – об этом уже говорилось выше – выявление умысла руководителя. Именно форма вины (умысел либо неосторожность) является своеобразным межевым камнем между административной или налоговой ответственностью в виде штрафа и ответственностью уголовной, которая может уже выражаться в реальном лишении свободы.

Следователи будут проверять все действия и решения руководителя, его приказы, распоряжения, подписанные им документы, деловую переписку как в бумажном, так и в электронном виде (см. приговор Ленинского районного суда Барнаула Алтайского края от 18.02.2019 № 1–231/2019).

Осторожные руководители сегодня даже создают в своих компаниях специальные структурные подразделения, на которые возлагается ответственность за тщательную проверку контрагентов. Особенно при заключении крупных сделок.

Очень важный момент: желательно, чтобы решение о выборе конкретного контрагента принималось в коллегиальном порядке. Это размывает ответственность руководителей.

Алгоритм проверки

Проверку контрагента стоит проводить поэтапно. Для начала соберите сведения о его финансовых результатах, материальных возможностях, о наличии необходимых трудовых ресурсов, проверьте ликвидность его баланса. Стоит учитывать соответствие финансовых возможностей контрагента сумме сделки.

Рекомендую использовать ресурсы и методики, предлагаемые налоговым ведомством. Это касается сдачи отчетности, соблюдения сроков такой сдачи, соблюдения сроков уплаты налогов и взносов. А как начет массовости адреса регистрации офиса контрагента?

Неофициальная проверка включает в себя анализ СМИ, изучение судебной и арбитражной практики. Как в этих источниках выглядит контрагент? Что после этого можно сказать о его деловой репутации и судебной истории?

И, наконец, нужно отправить запрос непосредственно контрагенту. У него стоит затребовать учредительные документы, копии лицензий при наличии таковых, сведения о ресурсах, о размере основных средств, выписки из книги продаж, а также копии бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Евгений Сивков