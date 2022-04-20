КС РФ защитил детей должника, находящегося в процедуре банкротства

Должник, находящийся в процедуре банкротства вправе полностью сохранить сумму прожиточного минимума на себя и своих детей.

Указанную позицию изложил Конституционный суд при рассмотрении дела (ссылка: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision601029.pdf) по жалобе гражданки Клепиковой, которая обратилась в суд конституционного контроля, с требованиями о признании положений семейного, банкротного и процессуального законодательства, ограничивающих право ее несовершеннолетних детей на получение полного обеспечения со стороны своих родителей - неконституционными.

Жалоба гж-ки Клепиковой сводилась к тому, что при рассмотрении обособленного спора об исключении из конкурсной массы части дохода Клепиковой, которую она направляет на собственное содержание и содержание двух несовершеннолетних детей, суды неверно применили положения ч. 3 ст. 213 прим. 25, ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, п. 1 ст. 61; п. 1 ст. 81 Семейного кодекса, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и не исключили из конкурсной массы сумму дохода Клепиковой, часть которой должна быть направлена на содержание ребенка 2014 года рождения.

Суды трех инстанций, рассматривающих дело, сочли правильным исключить из конкурсной массы только часть дохода, направленного на содержание - самой должницы, ребенка 2009 года рождения и только 1/2 части прожиточного минимума на содержание ребенка 2014 года рождения. Суды исходили из того, что обязанность по содержанию детей согласно семейному законодательству, возложена на обоих родителях. Следовательно, бремя содержания детей должен также нести супруг должницы. В ином случае нарушается баланс интересов должника и кредиторов.

Однако, при рассмотрении данного кейса, Конституционный суд указал, что признаваемые неконституционными положения закона, такими по своей сути не являются. А умаление законных прав несовершеннолетних детей должницы, произошло по причине неправильного применения закона судами трех инстанций.

В частности, суд конституционного надзора указал на то, что защита семьи, материнства, отцовства и детства является одним из основополагающих интересов государства и находится под непосредственной защитой Конституции РФ. Суд напомнил, что в рамках процедуры банкротства не подлежат включению в конкурсную массу выплаты, хоть и направляемые должнику, но в качестве средств к содержанию несовершеннолетних (алименты, пособия, соцвыплаты и прочее). С учетом положений семейного законодательства, позволяющих родителям самостоятельно выбирать, кто и в каком размере будет содержать совместных детей, суд пришел к выводу о необходимости пересмотра судебных актов в части установления размера содержания на ребенка 2014 года рождения.

Стоит отметить, что в указанном постановлении Конституционный суд указал на необязательный характер доказывания фактов, подтверждающих неисполнение вторым родителем обязательств по содержанию совместных детей. Само по себе нахождение несовершеннолетнего на иждивении одного из родителей, является достаточным доказательством необходимости полного содержания ребенка.

У автора нет сомнений, что нижестоящие суды при пересмотре судебных актов, удовлетворят требования Клепиковой и назначат ей и детям содержание в полном объеме предусмотренным прожиточным минимумом.