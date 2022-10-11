Налоговые проверки

Опрос, которого вы не ждали

Продолжим тему опросов и допросов. Это, наверное, самая эмоциональная часть налогового контроля.

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Опрос, которого вы не ждали

Бывают такие ситуации, когда представителя бизнеса могут вызвать в инспекцию по несущественному поводу, например, «просто пообщаться» или поучаствовать в комиссии по легализации налоговой базы. Нередко такие встречи начинаются или заканчиваются беседой в дружеской форме, когда инспектор «хочет просто уточнить» некоторые детали.

Если вы оказались в такой ситуации, самое время признаться себе — вы присутствуете на допросе. Неофициальном. И из него нужно как-то выйти. Как?

Вариант 1. Самый мягкий. Предложите инспектору озвучить все вопросы, которые его интересуют, а после пообещайте вернуться с ответами в ближайшее время и договоритесь предварительно о встрече.

Вариант 2. Чуть более грубый. Напомните вашему собеседнику, что, посетив его, вы пошли навстречу и отложили другие дела и срочные задачи, но сейчас вы не сможете ответить на его вопросы, тем более что у вас в течение года проходит 300 сделок с 50 контрагентами. Опять же вам нужно время подготовиться.

Вариант 3. Для самых смелых. Поинтересуйтесь, почему неформальный визит вдруг превратился в допрос? Предложите оформить повестку и сообщите, что обязательно придете, но с адвокатом или юристом.

Отмечу, что допрос вне рамок проверки прямо не предусмотрен Налоговым кодексом. Однако, инспекторы считают иначе. Удивительно, как плавно и незаметно допросы вне проверок перешли в повседневную жизнь и сейчас многим кажутся чем-то нормальным и рутинным.

Оказание содействия в обеспечении явки сотрудников

Этот странный заголовок взят из названия документа, который получил наш клиент. Документ пришел в компанию, где трудится сотрудник, ранее работавший на предприятии, проверку которого начала ИФНС. Контролеры потребовали оказать содействие явке свидетеля и запрашивали следующие сведения:

  • телефон сотрудника и адрес его проживания;
  • анкету, которую сотрудник заполнил при трудоустройстве;
  • его табель учета рабочего времени;
  • должностные инструкции;
  • характеристику;
  • и график отпусков (это-то зачем?).

Далее мы просто прикрепим шаблон документа, который работник может отправить в инспекцию в случае, если ваша компания получила аналогичный запрос. Отметим, что и вызов свидетеля на допрос таким хитрым способом, и требование о предоставлении его персональных данных не предусмотрены Налоговым кодексом.

Kira Gin
Kira Gin

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