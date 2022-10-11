Опрос, которого вы не ждали

Бывают такие ситуации, когда представителя бизнеса могут вызвать в инспекцию по несущественному поводу, например, «просто пообщаться» или поучаствовать в комиссии по легализации налоговой базы. Нередко такие встречи начинаются или заканчиваются беседой в дружеской форме, когда инспектор «хочет просто уточнить» некоторые детали.
Если вы оказались в такой ситуации, самое время признаться себе — вы присутствуете на допросе. Неофициальном. И из него нужно как-то выйти. Как?
Вариант 1. Самый мягкий. Предложите инспектору озвучить все вопросы, которые его интересуют, а после пообещайте вернуться с ответами в ближайшее время и договоритесь предварительно о встрече.
Вариант 2. Чуть более грубый. Напомните вашему собеседнику, что, посетив его, вы пошли навстречу и отложили другие дела и срочные задачи, но сейчас вы не сможете ответить на его вопросы, тем более что у вас в течение года проходит 300 сделок с 50 контрагентами. Опять же вам нужно время подготовиться.
Вариант 3. Для самых смелых. Поинтересуйтесь, почему неформальный визит вдруг превратился в допрос? Предложите оформить повестку и сообщите, что обязательно придете, но с адвокатом или юристом.
Оказание содействия в обеспечении явки сотрудников
Этот странный заголовок взят из названия документа, который получил наш клиент. Документ пришел в компанию, где трудится сотрудник, ранее работавший на предприятии, проверку которого начала ИФНС. Контролеры потребовали оказать содействие явке свидетеля и запрашивали следующие сведения:
- телефон сотрудника и адрес его проживания;
- анкету, которую сотрудник заполнил при трудоустройстве;
- его табель учета рабочего времени;
- должностные инструкции;
- характеристику;
- и график отпусков (это-то зачем?).
Далее мы просто прикрепим шаблон документа, который работник может отправить в инспекцию в случае, если ваша компания получила аналогичный запрос. Отметим, что и вызов свидетеля на допрос таким хитрым способом, и требование о предоставлении его персональных данных не предусмотрены Налоговым кодексом.