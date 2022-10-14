Вызов сотрудника на допрос

Бывшим работодателям

В случае начала предпроверочного анализа или выездной проверки вам обязательно нужно оповестить сотрудников, в том числе бывших, о том, что их могут вызвать в ИФНС.

Попросите их обратиться к вам при получении повестки. Сообщите, что ваша компания готова обеспечить представителя в инспекции.

Отметим, что главной заинтересованной стороной в такой ситуации является именно ваша компания, так как если бывший сотрудник придет на допрос без юриста, его показания в протоколе допроса с высокой долей вероятности могут быть искажены или записаны так, как выгодно налоговому инспектору.

Сотрудникам, которых вызывают на допрос

При получении повестки, касающейся периода трудовых отношений с бывшим работодателем, необходимо в первую очередь связаться с ним и попросить обеспечить поддержку юриста.

Компания, в которой работает сотрудник

Пожалуйста, критически относитесь к такому документу. Форма, которую используют инспекции для вызова на допрос новых сотрудников компаний, не предусмотрена законодательством.

Обеспечить явку специалиста ваша организация не может, так как вы не являетесь представителем правоохранительных органов. Фирма всего лишь состоит в трудовых отношениях со специалистом, он не более чем обязан выполнять свои трудовые обязанности, а вы — перечислять зарплату.

Неправомерным является также требование о предоставлении документов или персональных данных сотрудника, компания не имеет право без веских оснований разглашать такие сведения третьим лицам.

Подготовили для вас еще один шаблон ответа — от имени компании. Пригодится в ситуации, когда инспекторы вызывают на допрос ваших сотрудников.

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