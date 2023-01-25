И еще раз: порядок определения статуса налоговых резидентов

Ответ: нет, не правильно.

Налоговыми резидентами признаются лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

То есть этот период рассчитывается путем суммирования всех дней, в которых физическое лицо нхаодилось в стране в течение 12 следующих подряд месяцев.

Этот период может начаться в одном календарном году, а закончиться в другом. А вот окончательный статус налогоплательщика определяется по итогам года.

Для упрощения приведем пример, исходя из условий вопроса: работник выехал за рубеж 01 октября 2022. Значит, в мае 2023 года – на дату получения дохода – этот сотрудник перестанет считаться налоговым резидентом РФ. Соответственно, полученный им доход будет подлежать налогообложению по ставке 30% (о том, как провести перерасчет и можно ли удержать повышенный НДФЛ, мы рассказывали в своем Telegram-канале).

В случае, если работник в 2023 году вернется в Россию и проведет до конца года более 183 дней, суммы НДФЛ подлежат перерасчету исходя из ставки 13%.

Такой вывод соответствует позиции Минфина, выраженной им, например, письме от 30 апреля 2020 года № 03-04-09/35512.

Подводя итог: исходя из условий, описанных в вопросе, в случае если работник выехал за рубеж 01 октября 2022 года, то на текущий момент и по состоянию на конец 2022 года для целей исчисления и уплаты НДФЛ он признается налоговым резидентом РФ.

Для того чтобы на 31 декабря 2023 года он был признан утратившим статус резидента, специалист должен провести за пределами РФ более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

При этом если работник выехал из России 1 октября 2022 года, то для расчета и уплаты НДФЛ фактически статус налогового резидента будет утрачен раньше 31 декабря 2023 года.