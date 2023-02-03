Письмо Минфина об определении объектов бытового обслуживания – тревожный колокольчик или набат для объектов бытового обслуживания

Целью данной колонки является детальный разбор письма Минфина от 16 января 2023 г. № 03-05-04-01/2101.

В нем дано уточнение определения объектов бытового обслуживания и утверждение применения к таким объектам кадастровой стоимости в качестве налоговой базы.

Почему этот, казалось бы, рядовой документ влечет за собой риски обнищания малого бизнеса, микробизнеса и индивидуального предпринимательства? Разберем без эмоций, строго по сути.

Старая проблема

Письмо, о котором идет речь, касается уточнений и дополнений ст. 378.2 НК «Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества». Обратимся к статье и принципам ее применения.

Линия Минфина в течение последних лет развивается с фокусом на то, чтобы с 2025 года осуществить тотальный переход к единой системе начисления налогов на имущество организаций с применением кадастровой стоимости в качестве налоговой базы.

Согласно ст. 378.2 НК для всех объектов торговли, общественного питания, офисных и коммерческих объектов этот метод уже применяется. Также в этой статье упоминаются и объекты бытового обслуживания.

Второе, что важно знать из ст. 378.2 НК является то, что кадастровая оценка в качестве налоговой базы применяется для объектов недвижимости, внесенных в соответствующий региональный перечень. Для внесения в него недвижимость должна отвечать хотя бы одному из двух признаков:

Соответствовать типу объекта – быть коммерческим, торговым, офисным или объектом бытового обслуживания. Находиться на земельном участке, вид разрешенного использования которого предполагает размещение вышеуказанных объектов.

Но существовала одна проблема: если относительно торговых и офисных помещений в НК даны достаточно полные комментарии по определениям, видам и составу деятельности, то объекты бытового обслуживания оставались в слепой зоне.

Кодекс просто не содержал определения самого понятия, товаров и услуг, относящихся к данному виду деятельности.

Именно эту проблему и попытался решить Минфин своим письмом. Правда, создав другую проблему. Более сложную и потенциально опасную для экономики России. Так очередное уточнение законов ставит под угрозу саму возможность выживания малого предпринимательства...

Новая проблема на смену старой

Итак, своим письмом Минфин рекомендует при определении объектов бытового обслуживания руководствоваться ГОСТом Р 57137-2016 и приказом Минпромторга от 10 мая 2016 г. № 1471.

В результате к «бытовым услугам» согласно собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «бытовые услуги» к общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) отнесены более 100 видов услуг, в числе которых:

пошив любой одежды;

деятельность по ремонту и изготовлению мебели;

изготовление ювелирных изделий;

автомобильный сектор – станции техобслуживания, шиномонтажи, мойки;

услуги дизайнеров, фотографов, художников;

ремонт бытовой техники;

прачечные и химчистки;

услуги по оздоровлению – СПА, бани (исключение составляют фитнес-центры и специализированные спортивные учреждения) и др.

С полным списком всех услуг можно ознакомиться по ссылке.

Одним словом, практически весь малый бизнес, микробизнес и индивидуальное предпринимательство теперь автоматически отнесены к юрлицам, налогообложение объектов недвижимости которых должно осуществляться на базе кадастровой стоимости. А это станет для них непосильной ношей.

Проблема в том, что такой переход в разы увеличит налоговое бремя малого бизнеса, так как:

сделает невозможным применение УСН;

как следствие, не позволит избежать уплаты налога на имущество.

Возникают вопросы:

является ли позиция Минфина «выживет сильнейший» конструктивной по отношению к развивающемуся бизнесу?;

каковы способы изыскания малым бизнесом дополнительных средств на оплату неожиданно возникших дополнительных налоговых сумм?;

что важнее: сбор налогов в увеличенных масштабах сегодня или здоровый конкурентный рынок завтра?

Хочется верить, что эти вопросы не останутся риторическими, а найдут свои грамотные ответы и практическое решение.

Сомнительный характер

Минфин в своем письме ссылается на определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837, опираясь на которое утверждает справедливость своего решения.

Напомним: решения о применении к объектам бытовых услуг принципа кадастровой оценки в качестве налоговой базы.

Обратимся к судебному прецеденту и вынесенному в его ходе определению судебной коллегии: речь шла о частном случае привлечения ИП к ответственности за совершение налогового правонарушения из-за совмещения применения УСН с ПСН.

Нет ни слова об уточнении понятия «объекты бытового обслуживания», кадастровой стоимости объектов, толковании принципов налогообложения.

Юридически обоснованной связи рассматриваемого письма и данного определения просто нет, хотя Минфин берет именно его в основу защиты своего решения.

И немного о надежде

Очевидно, что до тех пор, пока мы не перейдем к налогообложению от кадастровой стоимости, Минфин будет находить другие способы выжать из бизнеса все возможное и не очень.

Сейчас в зону риска попал весь малый бизнес, за счет которого Минфин увеличил базу налогоплательщиков, одновременно увеличив и сами налоги.

Но!..

Такова позиция Минфина. На региональных уровнях решения могут быть несколько иными.

Надеемся, более лояльными по отношению к малому бизнесу. Дело в том, что в любом случае должен соблюдаться законный принцип применения кадастровой оценки в качестве налоговой базы только при условии внесения объекта (в т.ч. объектов бытовых услуг) в соответствующий региональный перечень, о котором мы говорили чуть выше.

Как минимум, региональные власти могут быть более сдержанными в огульном внесении всех объектов бытовых услуг в этот перечень или будут изысканы пути дополнительных льгот и возможностей для малого бизнеса.

Если же этого не произойдет, то интересы малого бизнеса могут быть защищены судебной практикой даже в противовес мнению министерства. Когда речь идет о выживании, способы не выбирают.