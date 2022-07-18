Как собрать аудиторию в самом большом бухгалтерском сообществе. Рассказываем о бизнес-отделе Клерка и о наших плюшках

А вы знали, что в Клерке есть отдел бизнеса, тот самый, который выступает с большими цифрами и смешными котиками на отчетных встречах? Так вот, мы пришли, чтобы навести суету.

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Как собрать аудиторию в самом большом бухгалтерском сообществе. Рассказываем о бизнес-отделе Клерка и о наших плюшках

На связи отдел “Клерк.Бизнес”. Наконец-то познакомимся с вами поближе и мощно ворвемся в ленту с полезной информацией🤜🤛

У вас упали охваты?😑

Привычные каналы продвижения перестали приносить результат?😫

А лидов кот наплакал (не доводите котов до слёз)? 😿

Тогда вы пришли по адресу и уйти уже вряд ли получится😺

Кто мы такие, и что мы здесь вообще делаем?

Начнем с отдела, занимающегося привлечением клиентов.

 Это те самые ребята, которые с утра до поздней ночи на связи с компаниями во всех мессенджерах, соцсетях (если надо - они к вам приедут, уж поверьте) - назовем их “Взрывные котята”. Почему? Да потому что они ежедневно бомбят наш Клерк.Рейтинг добавлением новых компаний и взрывают статистику клиентов крутыми результатами.

Вот они слева - направо:

Настя - от ее взгляда сделки сами собой приводятся в порядок, используем ее прическу вместо ёлки каждый новый год, живет с тремя котами и коллекционирует мемы. Настя - руководитель отдела “Бизнес - Активные продажи”. За ее плечами множество успешных сделок и переговоров, среди которых Тинькофф Банк, Рокет Ворк, Бридж Групп, Правовест Аудит, Актион, Контур и многие другие. Она души не чает в своих сотрудниках и каждый месяц мотивирует их на достижение поставленных целей.

Егор - обладает яркой предрасположенностью к коучингу (чем мы активно пользуемся); проактивный спец в области любой движухи; гений, миллиардер (но это не точно), филантроп. Егор - компетентный специалист, который работает во всех направлениях, среди которых особо выделяются банки, 1C, проверка контрагентов. На его счету успешные кейсы от компаний: Банк Агроросс, Модуль банк, 1С:Сервистренд.

Женя - гуру продаж и амбассадор вашего отличного настроения; клерковский астролог; человек, который назначает продуктивные встречи ежечасно. Женя активно работает с крупными компаниями. Она уже успела привести к нам компании Банк Бланк, Созидание и Развитие, EasyStaff, Смартвэй. Это компании, которые пришли к нам на долгосрочное сотрудничество Сейчас Женя активно ведет переговоры по продвижению с: OZON, HH.RU, Юнитейлер, Наймикс. 

И тот, на чьих плечах и бороде 24/7 держится сопровождение наших любимых клиентов (Рома не любит фотографироваться)🥰

Рома - руководитель отдела “Бизнес. Сопровождение”, который отвечает за все активности на Клерке, формирует отчеты, контролирует все текущие рекламные кампании. Интровертный и, как вы уже поняли, с бородой; дружит с отделом маркетинга; кропотливо ведет статистику по всем вашим активностям; ему все должны денег😼

Вот таким социал-демократическим коллективом мы трудимся ежедневно, чтобы вы могли спать спокойно, подсчитывать горячие заявки и радоваться растущим охватам.

Несомненно, возникает вопрос: “Что вы используете для достижения таких показателей?”

Устраивайтесь поудобнее и записывайте.

Клерк дает возможность продвигаться всем: от малого до крупного бизнеса. На данный момент мы работаем по 44 направлениям, объединяющими в себе более чем 800 компаний, для каждой из которых подобраны индивидуальные и максимально комфортные условия.

Мы предлагаем до 30 эффективных инструментов, которые работаю как на имидж вашей компании, так и на генерацию заявок.

Если вы пишете крутой контент, то wellcome в Блоги на Клерке. С удовольствием почитаем про ваши разработки, продукты, новости компании, а может и просто интересные истории о наболевшем. А если вести блог очень хочется, но писать некому, то мы возьмем его на аутсорс:) Каждый день редакция Клерка выпускает для наших клиентов качественный контент на абсолютно любые темы🔥

За 2022 год мы написали более 350 готовых материалов, а это немало😏

Если вы проводите мероприятия, то мы поможем вам с продвижением😘

Во-первых, проанонсируем его на сайте. Во-вторых, подключим отдел маркетинга, который напишет классный текст для анонса и запустит его во все наши соцсети и email-рассылки еще и отчитается при этом. Плюс, если вы давно горите желанием провести грандиозное мероприятие, но у вас нет площадки и лишних рук на его продвижение, мы с радостью организуем “Партнерский вебинар” и, мало того, что заявки соберем, так еще и в записи его для вас предоставим. Здорово же😊

Если вы проводите сезонные или постоянные крутые акции, даете скидки, дарите подарки, то пора заявить о них в нашем разделе “Спецпредложений”. Посмотрите, сколько тут интересного всего предлагают, красивое же:)

Ну а если, вы хотите чтобы о вас “услышал” весь Клерк, то обратите внимание на наши баннеры, которые старательно отрисовывают наши дизайнеры - с ними точно не останетесь незамеченными.

И конечно же добавляйтесь в наш рейтинг! Первое касание с аудиторией может произойти уже в отзывах и комментариях. А там недалеко и до топовой 10-ки будет:)

Это мы только по верхам прошлись, уверены, вам интересно посмотреть на все поближе, чтобы понять как это все работает и с чем его едят:) Поэтому оставляйте заявку, звоните, пишите в телеграм, приходите в офис. Все расскажем, покажем, проведем экскурсию, сходим в караоке. Всех обнимаем и ждем в гости на Клерке♥♥♥

Отдел Клерк.Бизнес и клерковский офисный кот 😼

Мнение «Офисный кот» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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Офисный кот
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