Алло, мы ищем таланты!

Представьте: вам предлагают дать интервью крупному изданию, да еще и блеснуть на обложке. Заманчиво, правда?

Еще бы, скажем мы (здесь наш издатель Марина Снеговская должна хитро улыбнуться😁)

Не будем тянуть с новостями, так чтооооо. . .

Мы выдвигаем наш новый продукт в работу на постоянной основе — Клерк.Интервью♥

Все просто — удивлять мы никого не собираемся (хотя есть чему).

Вы собственник бизнеса с крутой историей успеха?

Или вы руководитель компании, которая разработала суперский сервис/продукт для решения горячих проблем?

А может вы замученный работой бухгалтер, который хочет излить душу?

Клерк приглашает ВАС на интервью!

Как это проходит?

У нас есть несколько вариантов для вашего комфорта и удобства♥

Текстовый формат — проведем интервью в переписке (используем любой вариант от голубиной почты до телеграма) и оформим все в красивый текст. Далее текст запустим на главную страницу Клерка и начнем его продвигать, используя наш арсенал инструментов и любимого маркетолога Сережу😊

— проведем интервью в переписке (используем любой вариант от голубиной почты до телеграма) и оформим все в красивый текст. Далее текст запустим на главную страницу Клерка и начнем его продвигать, используя наш арсенал инструментов и любимого маркетолога Сережу😊 Зум-формат — запишем наше с вами интервью в зуме, яндекс.телемосте, гугл.мите и тд. Зальем видео в наш ютуб-канал, в соцсети и на Клерк👌

— запишем наше с вами интервью в зуме, яндекс.телемосте, гугл.мите и тд. Зальем видео в наш ютуб-канал, в соцсети и на Клерк👌 Личная встреча — в зависимости от вашего расположения к вам приедет наш интервьюер из редакции со съемочной группой и фотографом. Проведем интервью, смонтируем видео, сделаем красивые фоточки. И далее подогреем интерес аудитории короткими промо-роликами, зальем полный выпуск на ютуб и везде, где только можно, плюс запустим супер-продвижение🔥

Вы можете сами выбирать наиболее удобный формат, а мы вам гарантируем крутое продвижение и просмотры!

Вишенка на этом торте — при использовании любого формата, Интервью переходит в вашу собственность. Можете смело заливать его на свой сайт, в соцсети, делиться с коллегами и семьей.

Итог — вы звезда Клерка с большими охватами😎

Так что ждем всех желающих с интересными темами♥

Отдел бизнес-котов Клерка

всех цомк♥