Алло, мы ищем таланты!

Представьте: вам предлагают дать интервью крупному изданию, да еще и блеснуть на обложке. Заманчиво, правда?
Еще бы, скажем мы (здесь наш издатель Марина Снеговская должна хитро улыбнуться😁)
Не будем тянуть с новостями, так чтооооо. . .
Все просто — удивлять мы никого не собираемся (хотя есть чему).
Вы собственник бизнеса с крутой историей успеха?
Или вы руководитель компании, которая разработала суперский сервис/продукт для решения горячих проблем?
А может вы замученный работой бухгалтер, который хочет излить душу?
Клерк приглашает ВАС на интервью!
Как это проходит?
У нас есть несколько вариантов для вашего комфорта и удобства♥
- Текстовый формат — проведем интервью в переписке (используем любой вариант от голубиной почты до телеграма) и оформим все в красивый текст. Далее текст запустим на главную страницу Клерка и начнем его продвигать, используя наш арсенал инструментов и любимого маркетолога Сережу😊
- Зум-формат — запишем наше с вами интервью в зуме, яндекс.телемосте, гугл.мите и тд. Зальем видео в наш ютуб-канал, в соцсети и на Клерк👌
- Личная встреча — в зависимости от вашего расположения к вам приедет наш интервьюер из редакции со съемочной группой и фотографом. Проведем интервью, смонтируем видео, сделаем красивые фоточки. И далее подогреем интерес аудитории короткими промо-роликами, зальем полный выпуск на ютуб и везде, где только можно, плюс запустим супер-продвижение🔥
Вы можете сами выбирать наиболее удобный формат, а мы вам гарантируем крутое продвижение и просмотры!
Итог — вы звезда Клерка с большими охватами😎
Так что ждем всех желающих с интересными темами♥
Отдел бизнес-котов Клерка
всех цомк♥