Менеджмент

Как прошел декабрь и 2022 год в отделе «Бизнес. Активные продажи»

Смотрим и читаем, как провели свой год самые активные котики из самого яркого отдела в Клерке ❤️

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Как прошел декабрь и 2022 год в отделе «Бизнес. Активные продажи»

Наша команда сейчас состоит из 5 человек (слева направо на обложке): Раф (специалист по продвижению), Женя (специалист по продвижению), Настя (руководитель отдела), Никита (специалист по продвижению), Алина (специалист по продвижению).

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Слайд из ежемесячного отчета

Нужно написать, что декабрь, как и весь год, был сложным: множественные изменения и потрясения перевернули бизнес с ног на голову... НО! Год выдался настолько плодотворным и мощным, что в один пост со всеми новостями мы просто не поместимся 😺

Мы подключали в ежедневную работу нашу редакцию, маркетологов, разработку, фаундера и даже котов! 😻 Все для того, чтобы влюбить в себя каждого потенциального клиента и сделать продвижение на Клерке доступным для всех❤️

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Слайд из ежемесячного отчета (на нем кот Ричард)

Декабрь каждый год является отправной точкой в новый период.

Делимся нашими достижениями и планами✨

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Слайд из ежемесячного отчета

Только за декабрь мы успели:

  • разработать новые продукты (интерактивы, врезки, тесты, игры, квесты, конкурсы, рекламные ролики и тд.) и провести по ним встречи с крупными компаниями (пока их не называем, но скоро вы о них услышите на Клерке)

  • выйти на направление В2С (сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с компаниями)

  • еще плотнее начали работать с нашей редакцией в векторе развития наших новых продуктов и направлений

И это малая часть большой работы, проделанной за один месяц 😎
Дальше – больше!

Открываем год амбициозными целями и задачами 🤜🤛

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Слайд из ежемесячного отчета (на нем есть Алена)

В январе в планах запустить те самые новые продукты на Клерке, и мы сейчас активно над этим работаем.

Плюс ко всему, в новом году мы активизируемся по максимуму и планируем посещать как можно больше интерактивных мероприятий, участвовать в качестве спикеров, приезжать в компании с презентацией клерковских продуктов по продвижению.

Рафаэль уже готовится покорять сердечки маркетологов и руководителей (Клерк он уже покорил)❤️

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Слайд из ежемесячного отчета

А также, мы очень ждем официального завершения ремонта огромного пространства для Бизнеса ❤️

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Смотрим, как это будет красиво и уже не терпится поработать в новом кабинете. Если вы еще не видили, как это будет, то почитайте обязательно статью Бориса Мальцева: Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» – 2. Третья очередь

Если говорить про наш 2022 год, то стоит сказать, что мы не только прокачали наши продукты, но и сами находились весь год на стадии постоянного роста, и продолжаем расти каждый новый день.

Я тут спросила у ребят, как для них прошел 2022 год в Клерке, вот какие ответы получила:

Я пришла 1 февраля 2022 года. Самое крутое, что могу отметить в Клерке – это возможность реализовать любые идеи! За этот год я вышла на топовый уровень: сделала самый большой чек, запартнёрила Клерк с крутыми компаниями, предложила много идей, которые успели реализовать, завела кота и планирую еще одного😻
Женя

Я пришел в июле 2022 без каких-либо ожиданий. Думал, что Клерк – это очередная «рубежная» компания, которая не задержится в моей жизни надолго. Я еще никогда так не ошибался... Очень нравится мой отдел:) Это тот самый случай, когда ты очень быстро вливаешься в коллектив и чувствуешь себя частью огромной семьи. Ставлю перед собой цель – стать крутейшим специалистом и побить личные рекорды🔥
Рафаэль

Я пришла одновременно с Рафом.

Если кратко: очень много информации, стресса и при этом очень кайфово.Попала абсолютно случайно в самый крутой отдел.
Самые яркие события года 2 переезда и перевыполненный план на 2 месяц работы! Нравится наша команда и внутренняя атмосфера в отделе✨
Алина

Я в Клерке всего 2 месяца.
Сразу показалось, что будет прикольно, так и вышло!
Мне прикольно, очень нравится отдел, развитие в разных направлениях и постоянный рост😎
Никита

Вот такие вот новости👀

А мой год в Клерке прошел хорошо и насыщенно😺 И я уже поставила высокие цели и прогнозирую рекордные результаты на 2023:) Так и будет, это я вам как главный кот отдела говорю.

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Всех обмурчала
Офисный кот отдела Бизнес

Офисный кот
Офисный кот
Руководитель отдела в Клерк

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