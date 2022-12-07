Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» - 2. Третья очередь

Первая версия дизайн-проекта офиса «Клерка» от Анастасии Черемсиной вы можете посмотреть по этой ссылке. Интервью с Анастасией можно прочитать на Кублоге по этой ссылке.

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые. Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас. Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.

Итак, передо мной стоит дилемма выбора. Я прошу помощь сообщества. Обратите внимание на прекрасную кирпичную стену слева. Хочу ее снести.

И вместо нее сделать стеклянные окна.

Другой вид на эту стену

Тут есть кирпичная стена

А тут вместо кирпичной стены стеклянная.

Сидишь такой обедаешь и видишь как разговаривает по телефону менеджер из отдела «Бизнес»

А это вид из кабинета с большим окном на кухню:

Хочу снести потому стену потому что это большое и прекрасное окно будет лучше видно. Будет больше света и можно наконец-то посадить растения на кухне. Для меня это важно. Что скажете?

Новые детали

Это кухня

А это лестница куда добавили тросы

На первом варианте от дизайнера (смотреть) тросов не были и мои читатели переживали про безопасность лестницы.

Первоначальный вариант был без кухни и вместо нее рабочие места.

Итак. Уважаемые читатели у меня вопрос: Какой вариант выбрать?

Добавить кухню. Оставить стену Добавить кухню. Убрать стену Оставить стену и рабочие места

Помогите определиться, пишите в комментариях свое мнение!!!