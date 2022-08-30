Формулировки: дисциплина и самодисциплина

Два слова: дисциплина и самодисциплина. Какое обычно используете? Они практически одинаковые, но приставка «САМО» вносит большую корректировку в смысл при разговоре "внутри себя".

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Формулировки: дисциплина и самодисциплина
Фото: 萩原 浩 / Pixabay

Для Хаотика эти два слова в формулировке задач имеют большое значение. Риск невыполнения при формулировке цели, где используются термины с «нажимом» велик.

Самой себя дисциплинировать=управлять собой, направлять, сохранять.
Дисциплинировать= заставлять, контролировать.

Хаотик слишком свободолюбив и не терпит принуждения тем более в формулировках. 

Хаотики вообще очень тонко чувствуют разницу в формулировках. Эту тонкую особенность я заметила в себе не сразу, но то как я записала для себя цель или задачу может влиять на то буду я ее делать или нет, как быстро выйду на “первый шаг” и с каким настроением.

Если смотреть на формулировки задач, как на «три карточки розового цвета», то показав (задачи) три картинки цветов Стиляге-Консерватору он увидит три одинаковых картинки розового цвета.

А Хаотик увидит три разных картинки: цвет фуксия, цвет амарантовый маджента и цвет розовый фламинго.

Эту способность, и умение видеть мелочи/полутона Хаотик может даже не осознавать., он ее считывает моментально, но как правило может «пронестись» дальше вихрем по задачам. И потом, виртуозно вставит эту тонкую особенность какой-то задачи (скажем цвет фуксия)в свой новенький хаос))

Потому что цвета Розовый Фламинго и цвет Фуксия это ж разные цвета для Хаотика! Вместе их хранить нельзя...а сложить на место времени не находится :) 

Поэтому у Стиляги-Консерватора порядок-у него три розовые карточки в одном месте-розовые. А у Хаотика хаос-три разные карточки цветов...и для него они как Самолет/ дерево/персик...не сочетаемы)))

Особенность Хаотика в том, что видя такие тонкости он может их быстро вклинивать в процессы как молекулы недостающие в ДНК. Именно поэтому Хаотики круто работают на скоростях и запусках-их способность видеть мелкие разности уникальна. И она не требует от него особых усилий-он просто такой.

Эта способность и помогает и вредит одновременно. Понятное дело, что мельтешить везде нельзя... И тогда... он создает свою непохожую схему группировки:

его видение трех розовых карточек = самолет/дерево/персик...Что он делает, когда надо резко сгруппироваться? Он рисует свою картину: создает новое видение- скажем рисунок салона самолета на котором видно что на чехле сиденья есть эмблема дерева с персиками. Или соберет самолеты из всех "невидимых сразу" и однотонных карточек (задач) и создаст новый космический аппарат.

Я изучаю себя, исследую. Для моей задачи «организация процессов» мне надо понимать как воспринимаю и как реагирую именно я. Какими словами я мысленно формулирую? От этого и отталкиваться.

И да... я мир вижу... не просто тремя карточками розового цвета.

Стратегии "Голубого океана" компаний, 100 пудов придумывали и генерировали идеи Хаотики))

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Светлана Покровская
Светлана Покровская
Главный бухгалтер

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