Про «матрицу хвостов»

Однако, каждый день планируя задачи и дела многие сталкиваются с тем, что масса незавершенных дел-Хвостов постоянно «давит своим присутствием и растет».

Можно выбрать разные стратегии отношения к Хвостам:

«закрывать глаза» и заниматься ими только когда «гром грянет»

«смотреть и морщить носик», просто тягая этот груз в мыслях под девизом «когда-нибудь»

«отстраниться» и просто принять этот факт общей непонятной массы Хвостов без точного представления «что там?»

«начать хаотично урывками делать» при этом раз за разом понимая и подсознательно ощущая, что сделал это ради непонятной проставленной галочки в ежедневнике. Как говорят «ни душе, ни телу», просто чтобы сделать.

Все эти стратегии хоть и разные - но очень похожи: в них масса Хвостов управляет Вами. Это придает тяжесть, нервозность, ощущение непонятности ситуации, ее объемов и требуемых для выполнения ресурсов. При этих стратегиях - да Хвосты всегда на второстепенных ролях. Поэтому они постепенно набирают силу. Их масса и неуправляемость растет.

Ответ лежит на поверхности. Хвостами - зависшими задачами и незавершенными делами тоже надо управлять!

И даже делая Хвост с настроением «ради галочки и просто сделать» тоже надо не хаотично, а в рамках построенной Вами системы.

Системы, которая не просто «бегает по вершкам» важных, срочных и целевых задач. А системы, которая ПОЛНОЦЕННА и ОНА органично управляет всеми типами Ваших дел.

Итак, допустим Вы прочитали этот пост и решили заняться своим ДеХвостингом. С чего начать?

Самое начало - это ответить честно себе на вопрос :

«А какая она…Конкретно? Моя система управления зависшими делами - Хвостами?»

Очень легкий вопрос. Но я часто встречала, что именно он заставляет задуматься и нет сразу быстрого ответа-описания.

Почему? Потому что у многих системы планирования выстроены по линейке приоритетов на важные/срочные и целевые дела. Хвосты или «затянуты в общую массу» или просто отодвинуты в сторону и находятся в «слепой зоне». И часто даже не записаны и не зафиксированы. Вы удивитесь, сколько хлама и списков мелких хвостов Вы просто таскаете в голове…чтобы не потерять.

Если сегодня взять просто листик, или выделить отдельную страницу «для Хвостов» в ежедневнике, или сделать отдельную «метку»/папку в электронном планировщик в выписывать туда только Хвосты…Ваша система планирования «заиграет « совершенно по-другому сценарию. Проверено))

Слышу, что от слова "СПИСОК" у Хаотиков начинает подкалывать внутри, а Стиляги-Консерваторы начинают бурчать : "У меня все и так записано, я живу спокойно со своей системой планов и у меня все работает без ДеХвостинга" Про то, что "у меня нет столько Хвостов" возражение я тоже знаю)) ....А если подумать? (Мечты-Хвосты, Цели-Хвосты, Задачи или дела-Хвосты?)

А что если попробовать?

Делюсь простым практическим упражнением-игрой "Матрица Хвостов".

Главное условие -пока НЕ делать, а только выписать. Нужно просто начать выгружать данные по Хвостам, почистить сознание.

Это делается очень незатейливым способом- просто заполнить "кубики сентября", выгружая туда по 5 штучек.

Для Стиляг-Консерваторов: это можно делать ежедневно пополняя список, 1-5 штук в день.

Для Хаотиков - это можно делать в любом порядке и смотреть на ячейки таблицы не как на даты, а как на "кубики с номерами".Можно заполнять хоть по диагонали.

Я люблю такого рода инструменты делать не на компьютере.Мне нужен быстрый доступ.И вечерком, уютно утоптавшись на диване с ручкой сесть и начать "заполнять кубики".Но можно и в таблице, например гугл.

Скачать бланк >>>

Потом с этим списком "Матрица Хвостов" уже можно будет работать, трансформировать и переводить в "производство-выполнение".

Его можно формировать и отдельно по пространствам Работа или Личное (вне работы).Можно делать по всем пространствам сразу, можно писать и формулировками целей, или задач.Но лучше делать в формулировках -дело.

Есть одна хитрость у этого задания, вернее эффект и он практически у всех срабатывает. (но я его сейчас не озвучу))) Если тоже "споймаете его" напишите в комментариях - буду рада.

Дневник Хаотика https://teletype.in/@dexvosting/rpYDSHfss_S

ДеХвостинг - это система планирования направленная на управление незавершенными делами и зависшими задачами для Хаотиков.