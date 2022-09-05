Про мини-игру ПятиХвостие

Тут с одной стороны Хвосты могут стоять в слепой зоне, могут быть не срочными и не важными, могут быть противными «лягушками». Хвосты имеют высокий процент "нехотения" их делать на первом шаге. С другой стороны в Массе Хвостов могут быть зарыты сокровища нужных и «просмотренных» из-за невнимательности важных задач, или даже Хвостов тормозящих сегодняшние активные цели. Массой Хвостов тоже надо управлять и уж точно нельзя пускать ее на самотек - может потом сильно «бабахнуть».

Что делать Хаотику? Любое принуждение- это для него «я уже сразу не хочу». Лично моим решением стало: создавать свои сценарии-игры для выполнения задач. Игра создает легкость процессам.

«ПятиХвостие» это мини-игра по «закрытию Хвостов». Мне она нравится за минимализм, ее можно делать за пределами основной структуры движения по целям, занимает мало времени и проста. Главная ее задача- щадящий запуск процесса выполнения-отправку Хвостов из Списков «Матрицы Хвостов» в производство самым простым способом (без формирования новых трансформеров мечта-цель-задача-дело). «ПятиХвостие» обычно делается за пределами основного планировщика. Мне так больше нравится, создается эффект, что это делается «между делом».

И если «Матрица Хвостов» это про ДУМАЕМ, то «ПятиХвостие» - это уже про «ДЕЛАЕМ».

Вот один из вариантов «ПятиХвостия»- Иллюзия выполнения.

Масса дел- 15штук (выбираем из «Матрицы Хвостов», распределяем уровень сложности или противности. Важный признак дел - они точно будут выполнены/завершеныза 1 день).

Продолжительность 15 дней. Шаг:1 неделя

Шаг: 1 неделя (5 дней) процент сложности дел 0-5%

На отдельной площадке (можно даже отдельный мини-блокнот) выписываем список САМЫХ ПРОСТЫХ одношаговых небольших дел, которые вы ТОЧНО сделаете в течение дня.

Если дела/цели большие, в список Пятихвостия , формулируем часть этой цели с максимально простым действием. Например: Цель Разобрать рабочий стол- пишите выкинуть старые ручки.

Делаете и вычеркиваете эти простые дела.

Так Мозг привыкает к режиму «Выполняемости». Как пишут в умных книжках-входит в состояние Потока. Сделал вон сколько дел! Герой!

Шаг: 2 неделя (5 дней) процент сложности +30%

Рассматриваем «пятнашку» и добавляем дела более сложные, постепенно увеличивая нагрузку. Миксуете простые дела (5% сложности) разбавляя их делами более сложными (30%). Записал и не сделал- не подходит. Делаете миксы дел, которые точно сделаете в течение дня.

Шаг: 3 неделя (5 дней) процент сложности (или противности) Самые сложные из 15 (50-100%)

Тут идет обработка уже списков 5%,30%,100% разных по сложности дел. Из моего опыта скажу, что на этой неделе в основном крутятся дела-однодневки сложностью 5-100%.

Предвижу вопрос Стиляг-Консерваторов: «Почему не 30 дней? Матрица Хвостов составлена на 30 дней?

Потому что, Хаотику так легче не создать «Новый Хвост». Если он поймет что это инструмент его- то он сделает еще больше, в режиме САМОдисциплины. Захочет и втянется в Поток. А если инструмент не подойдет-то 15 дней он точно вытянет и завершит ПятиХвостие. Не образовывая нового незавершенного цикла-нового Хвоста.

Еще надо учесть, что я говорю о Хвостах. Из практики знаю, что в будние дни Хвостами занимаются в среднем 30-40 минут. Некоторые в выходные вообще не занимаются никакими делами. Некоторые делают один большой 2-часовой блок раз в неделю для ДеХвостинга. Остальное время, мы бегаем по «Основным Целевым задачам» или сливаем время на ерунду)))

Дневник Хаотика https://teletype.in/@dexvosting/ik6dxotKToQ