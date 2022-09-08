Проект “ЗАРАНЕЕ”. Про АХа!, ОХа! и УХа!

Всегда возникает много разных интересных отвлекающих проектов, всегда перфекционизм заставляет оттачивать проект до последней минуты по сроку, прокрастинация, лень и т.д.

Что же нравится Хаотику? Скорость!

Закон Парето, который говорит о том, что «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Иногда у меня создается впечатление, что Хаотики за оставшиеся 20% усилий, как раз и создают эти 80% результата. Причем, используя и открывая «Порталы возможностей на 80% результата» в отрезке 20%.

И как же Хаотик находит скорость? Да! Спринтерский драйв и адреналин Дедлайна, открывающий невероятные способности, «открывающий все чакры одновременно», заканчивать все с блеском и в последнюю минуту.

О конечно, супермен победоносно решающий все за кратчайшие сроки. Все отлично, только «откат» после таких марафонов бывает долгим.

В отличии от Стиляг-Консерваторов Хаотики не умеют распределять свои силы. И частота таких спринтов может отрицательно сказываться на Хаотике, он не успевает восполнять свои внутренние резервы. И еще он может «спринтовать» и на мелких, неважных задачах. Результат есть, но он того не стоил. Конечно, есть еще и провалы спринтов.

Что делать? Взять немного опыта у Стиляг-Консерваторов и игриво подрисовать для себя.

Нужно устраивать «Искусственный Дедлайн», ломая свои нейронные связи, добавляя творческий подход.

Например: До 15 октября надо сдать отчет СЗВ-М

Я делаю «Искусственный Дедлайн», состоящий из трех отрезков.

«Разговор с собой» или контроль исполнения по сотрудникам. Общаясь такими вот секторами придает процессам игривость и легкость. Главное условие этой игры не попасть в «Красный сектор». Идеальный вариант «Зеленый сектор». Прошел-выиграл!

Если Вы в чек-листах, сданных отчетов отмечаете уровень и дату завершения «блок отчетов», то сталкивались с тем, что отслеживать даты завершения не совсем удобно. А вот статус сектора- очень удобно. Сразу понятно и визуально ясно, что «красные сектора» говорят о том, что и где конкретно сбоит система организации процессов по отчетности.

Это занимает несколько минут. Никаких трудных внедрений. Кстати, сотрудники быстро вовлекаются в игру «зеленого сектора». А для свободолюбивого Хаотика, формулировка «сроки» и «зеленый сектор» — это уже совсем разные мотивации действий: звучание сделать, или совершенно другое — играть!

07.09.2022 мы с треском провалили СЗВ-М «зеленый уровень» за август, но зато есть шанс победить на желтом! И скорее всего, главное боевое сражение будет 10 числа.Ууух!

Я люблю все упрощать до момента, чтобы «все было понятно даже ребенку». Делегируя задачи сотрудникам, и даже я сама периодически бываю вот такими Типчиками.

Если, например, дать важно/сложное задание и указать один крайний срок, допустим 10 сентября:

1 тип. «Аааах!»

Сделает и сдаст 10 сентября. Как смог, так и сделал, главное вовремя. Пусть с недочетами, возможно с ошибками. Это тип — «абыкак», главное ВОВРЕМЯ, качество не имеет значения.

2 тип.

Сделает и сдаст 8 сентября. Вдумчиво разберется. Спокойно сделает, отложит в сторону все отвлекающие мероприятия. Сдаст идеально четко, правильно и в срок. Так, чтобы, если есть поправки — к 10 числу успеть все поправить.

Это тоже тип «Ааах!», только Ах!-Заранее.

3 тип. «Уууух!»

Сдаст в 23:58 вечером 10 сентября.

Он начнет все делать сразу в секунду, когда получит задание, даже будет заниматься им каждый день. Возможно будет отвлекаться. Но будет все оттачивать, корректировать и совершенствовать до последней минуты. Причем гениальная идея решения сложного вопроса появится именно в день сдачи проекта. И весь проект он сделает за пол часа (20%). На максимальной скорости.

4 тип. «Оооох!»

Сдаст недоделанный (ох, как смог) или сделает после установленного срока.

У него будет много отговорок «шел, упал, очнулся, не понял, не смог, не успел....»

Причем про «не понял» он скажет только днем 10 сентября на планерке — в день договоренности о сдаче.

Я сама периодически бываю одним из этих Типчиков (что скрывать?).

Если про целевые, текущие задачи четко понятно, где используется «ЗАРАНЕЕ», то как это работает с Хвостами?

Всегда обращаю внимание на особенность — Хвосты нельзя смешивать с целевыми и текущими задачами. У Хвостов другая скорость зачистки!

Если упустить из виду сроки Хвоста, зайти за грань ЗАРАНЕЕ, то в итоге создается нездоровый Дедлайн.

У некоторых Хвостов вообще нет сроков. Они бессрочны. По моим личным наблюдениям чаще всего бессрочные Хвосты вообще «надуманны» и могут отваливаться сами по себе. Становятся вообще не нужными и не актуальными.

Но вот некоторые Хвосты имеют сроки и для них важно не упустить ЗАРАНЕЕ.

Хорошо если нарушение сроков завершения Хвоста не приносит плохих последствий. Бывает и приносит.

Установленные сроки могут быть:

в связи с внешними факторами

личный план по срокам ( который можно двигать)

условно-внешние факторы.

Таким условно-внешним фактором при назначении срока я называю, например, праздник Новый год.

Оооо!!!! Всегда с интересом наблюдаю за людьми всех 3 типов))))в период праздника Новый год.

В декабре скапливаются ВСЕ Хвосты за год! Они высвечиваются как гирлянды на Елке))) Хочется начинать новый год с чистого листа.

До оптимизации и анализа Хвостов уже нет времени))) Это период активной зачистки! УХ!

Все-все Хвосты перетряхиваются в голове и ежедневниках. Вот это точно самый правильный и активный период «разделения целевых, текущих и Хвостов»

Новые проекты замирают перед НГ, зачищаются все Хвосты. Фраза «Давайте после Нового года, чаще используется» (Ох!)

Кем завтра будете? АХом? или Охом?или УХом? На каком уровне играете сейчас по Целевых задачам, Текущим, Хвостам? На зеленом?

#ДеХвостинг