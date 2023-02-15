Про Королевское время

Читая и тестируя много лет множество модных систем планирования я пришла к выводу (чисто мое мнение) – многие написаны по принципу «так должно быть в теории».

На практике многое не работает. Ну невозможно выписать все-все и все мои дела, задачи в списки.

Невозможно отслеживать и четко идти по записанному и запланированному времени в минутах.

Невозможно не сбивать планы и идти по важным/срочным задачам не отвлекаясь.

Невозможно применять жесткое планирование на 100% объем задач.

Невозможно все до единого доводить дела до конца.

Такие подходы отлично работают, но на блоках. В моем случае это блоки размером 2 часа. В отрезке 2 часа можно и поминутно поработать не отвлекаясь, можно и все дела выписать до самого мелкого и т.д.

Модные системы планирования отлично работают, но не срабатывают на больших скоростях, на огромных объемах, на условиях большого % влетающих извне задач.Они не срабатывают на всей матрице планов, т.к. постоянно надо учитывать мобильность событий.

Да, есть попытки обойти влетающие задачи. Написано про «говори нет». Но нет можно сказать коллеге, а сказать нет начальнику? Или налоговой?

Я долгое время пыталась «натянуть на себя» модные системы планирования, которые написаны совершенно точно консерваторами для консерваторов.

Они точно могут применяться для Хаотиков только частично. Нужно это четко понимать и учитывать.Самый эффективный вариант – создавать свою систему планирования для себя. Систему которая работает только для Хаотика (1 штука))).

Долгое время на планирование я смотрела с технической стороны.

Записала планы, выполнила, поставила галочку. Не выполнила – поругала себя, решила что я недостаточно самоорганизована или ленива.

Расстроилась, решила что не получится и бросила. Потеряла интерес, отложила пока не «Бам!банет».

Если условно сравнить матрицы планирования Консерватора и Хаотика, то для Консерватора планирование – это машина, технический аппарат. А для Хаотика – это живой организм. Для Консерватора планы – это алгоритм, для Хаотика- это квест.

Квест – это игра с сюжетной линией, которая заключается в решении различных головоломок и логических заданий.

Хаотику начинать и создавать свою матрицу планирования надо с изучения себя.

Хаотики удивительные создания, выполняемость и эффективность которых может зависеть от их внутренней энергии, от мелких деталек влияющих на его сознание.

А чтобы она была, чтобы постоянно был поддерживающий «эффект любопытства и вовлеченности» – система планирования должна строиться так, чтобы в рецепте всех планов стоял подход: от особенностей самого Хаотика.

В водовороте событий, дел, проблем я и сама часто не нахожу времени, а иногда и не знаю как до себя достучаться чтобы «себя послушать».

Кажется,что за ерунда? Бери и делай! Что размусоливать? И так нет времени! Но нет – такое отношение к себе копится, система планирования начинает выстраиваться по ложному, инородному, чужестранному Хаотику алгоритму.

Она как цветок, который отчужденно выращиваешь без эмоций и внимания на автопилоте. Да, для такого анализа надо выделять время, искать свою волну.

На эффективность по системе планирования Хаотика могут влиять многие факторы. Даже сами формулировки задач, посыл с которым он входит в задачу (хочу/надо), понимание мечты к которой ведет этот путь планирования, любопытство....Многие факторы.

Но они должны быть в сценарии написанного плана- квеста, с интригой и необходимым уровнем сложности и объема.

Для создания таких сценариев – надо «слышать и изучать себя».

Если Вы Хаотик, попробуйте посмотреть на свой план дня или недели.

Посмотрите глазами стороннего наблюдателя и свысока. Честно ответьте себе на вопрос:

Лично у меня это не работает, потому что...Что я могу изменить?

Не жадничайте время на такой анализ. Он спасет вашу систему планирования в перспективе.

Вы точно найдете свои простые решения, которые откорректируют Вашу систему планирования так, что она поплывет по верному, «заточенному» конкретно под Вас сценарию.

Однажды именно такой анализ привел меня к одному простому (понятному лично для меня) решению.

Я пыталась идти планированием 1-3-5. Довольно эффективная система, но в моем случае все равно было не идеально.

Когда идет шквал влетающих задач, я поддавалась этому водовороту рутины, не в силах сопротивляться.

Мозги кипели так, что переключаться и смотреть на планы свысока просто не было минуты. Ответ на вопрос «Что не работает?» оказался простым и на тонком уровне понятным только мне.

Оказалось, что у меня не срабатывал переключатель «задачи – цели – недели». Да в теории все ясно.

Есть главные задачи, откладывай все и делай. Но на практике, например задача «квартальные отчеты заранее» оказывалась невыполненной или я садилась за нее поздно вечером. Слово «заранее» маленькое такое – было и хорошим и плохим.

Видите подвох? Мозг откладывал ее потому что еще есть время))) Реагировал на то, что пикало и дергало в дне. Реагировал на преславутые важные/срочные...но они были важны в отрезке минуты или часа или дня.

А в отрезке неделя – главной задачей стоит «Квартальные отчеты заранее». Т.е. я не улавливала (на тонком уровне) эту особенность.

Так у меня появилось «Королевское время».

Это около 1-2 часов на задачу, которая не срочная сейчас и сегодня. Но важная в перспективе.

Задача которую я не могу оцифровать по объему и затраченному времени. Задача срок которой еще далеко не наступил. Я наделила ее искусственной особенностью для своего мозга «она горит сейчас». Я как Хаотик могу сама придумать так,что начинаю в это верить.

Наверное, как пример могу привести.

Помните сроки сдачи НДС были до 20 числа. Потом их изменили на 25 число. Наверное многие из нас по привычке неслись первое время сдавать все к 20 числу. Тогда эта задача была в Королевском времени и наделена (околдована) сроками,которые мы сами себе установили.

Сегодня Королевское время в моем ежедневнике выделено каждый день. Это правило.

Тут я действую как Консерватор – не отклоняюсь от него. Но внутри этого правила – полный хаос, мной управляемый, только мне понятный.

Внутри все идет по сценарию моего квеста, дела не по порядку, дополнения, изменения, внедрения...Все как я люблю – любопытно и не соскучишься!



Консерваторы скажут: И что? Что 1-3-5, что это Королевское время одно и тоже, только в профиль.

Но для Хаотика – это – разное.

1 – 3 – 5.

Главная задача первая. Это алгоритм. Механика. Ее надо выполнить. Это алгоритм надо.

Королевское время

Это сценарий. В него можно включать не только главные важные задачи. Но и если у вас период ДеХвостинга – можно включать Хвосты.

Мое Королевское время я устраиваю себе сама, потому что хочу.

В него могут попадать задачи не срочные и не важные именно сегодня. Королевское время в пространстве работа или в пространстве личное (вне работы)...добавив его, день светится совершенно другим светом.



Королевское время проще запоминается и его проще откопать в мозгу, анализируя день или то чем ты занимаешься сейчас. Оно звучит даже по другому в своей формулировке.

И потом... главные задачи выполнят исполнители. А Королевское время -это для королей и королев своей вселенной планирования! Для тех, кто ей правит.

Дневник Хаотика.