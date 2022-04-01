Кризис? Срочно покупаем недвижимость! Или все же продаем?

Разберем подробнее:

1) Квартиру нужно за что-то купить.

Подорожавшая до 12% «льготная» ипотека, уже и не совсем льготная и, скажем честно, далеко не всем она доступна. Значит % будет намного выше. Да, может ее и получится со временем рефинансировать, но в ближайшей перспективе это маловероятно. Кроме того, доходы населения падают, а платить по ипотеке нужно, и не пару лет. Так что, если квартира приобретается не для собственного проживания, то это достаточно сомнительная инвестиция.

Да, конечно, можно вернуть имущественный налоговый вычет(предельная база – 2 млн. и 3 млн. (с учетом % по ипотеке) соответственно). Но вот, как скоро вы сможете это сделать, напрямую зависит от вашей официальной заработной платы. Ведь возврат можно сделать только в рамках уплаченного НДФЛ.

Если есть необходимая сумма на покупку (без кредитов) – ситуация чуть получше. Можно купить небольшую «однушку» или студию. Но нужно учитывать, что: 1) с декабря 2021 года по март 2022 года цены на квартиры в России на основе имеющейся статистики выросли в среднем на 10.4% (в реальности намного больше), 2) если покупать новостройку, которая еще не сдана и сдается не в этом году-есть шанс «заморозить» свои деньги на неопределенный срок.

2) Ремонт помещения и закупка оборудования.

Если квартира будет просто стоять и ждать своего часа быть переданной, например, в наследство/ по дарственной –это пункт можно пропустить. Хотя опять-таки смысл от такой длительной «заморозки» денег (особенно с учетом % по ипотеке) –сомнительный. Если квартира приобретается для сдачи, то это должна быть либо покупка на вторичном рынке уже готового варианта ( тогда можно обойтись малыми затратами на «косметический» ремонт) либо в квартире должна быть сделана хотя бы чистовая отделка. Иначе, с учетом роста цен на стройматериалы, ремонт может значительно затянуться. Плюс закупка оборудования, техники, мебели…можно продолжать до бесконечности. Да, конечно, существует всеми любимый сайт «Авито», но это лишь немного может сэкономить затраты.

3) Инфляция

Основная проблема сегодняшнего дня. Несмотря на столь быстрый рост цен на жилье, он все равно не покрывает темп роста инфляции. При таком росте инфляции те, кто вложились в недвижимость в период пандемии, могут потерять весь свой прирост уже в этом году. А что с теми, кто вложится сейчас? Да, теоретически цены на жилье еще могут вырасти. Но для тех, кто, например, хочет купить сегодня, а потом продать дороже-вопрос:

Откуда возьмутся покупатели при росте % по ипотеке и снижении доходов граждан?

Скорее всего те, кому квартира нужна была для жизни уже купили или будут приобретать ее в ближайшее время по уже одобренным ставкам. А дальше – все. Застройщики уже бьют тревогу, что у них в ближайшее время может не стать покупателей, и будут проблемы со сдачей объектов.

﻿Вывод: сейчас даже выгоднее продавать недвижимость, особенно, если это и так было в планах, чем покупать по высоким ценам в надежде, что это как-то поможет защитить ваши сбережения.