Компании, допустившие утечку, продолжат штрафовать на 50 тыс. руб. и отпускать с миром. И это неправильно

Подробности, ребятки, можете прочитать в телеграм канале депутата Хинштейна . Впрочем, там никаких сенсаций, там есть: требования незамедлительно сообщать об утечках (а раньше не было такого требования?!), а также обеспечить непрерывное взаимодействие (что бы это ни значило) с госсистемой обнаружение компьютерных атак. Последний пункт, к слову, ожидаемо вызвал вытье бизнеса, которому дорого, больно, да и вообще шести пакетов поддержки отрасли было мало, дайте еще парочку. И, собственно, все. Других мер у меня для вас нет.

Компании, допустившие утечку, продолжат штрафовать на 50 тыс. руб. и отпускать с миром дальше собирать адреса, номера телефонов и паспортов заложников своих экосистем. Заложники взамен получат возможность заказать утренний капучино (с корицей!) и вызвать такси со скидкой.

И, ребятки, это не может не вгонять в тоску и некоторую злость. Дело даже не в том, что к сохранности наших персданных большие и малые корпорации традиционно относятся по-свински, следуя своему ассассинскому кредо "утекло, да и черт с ним, еще насобираем". Дело в другом.

Мы же все с вами помним утечку "Яндекс Еды" почти на 50 млн строк. Там, ребятки, напомню, были не только ваши адреса и телефоны, но и даже данные о том, сколько денег вы просадили на покупку вкуснейших бургеров от Макдональдса (покоится с миром) и заведений BlackStar (пока не покоится с миром). Утечку мы помним, а вот внятных извинений от компании - не помним.

Снял ли Тигран Худавердян при поддержке батальона пресс-секретарей видео, где сказал: "Уважаемые клиенты, мы проебались, простите грешных, больше не будем"? Нет не снял. Потому что по старой русской традиции извиняются только слабые, а сильные — делают морду кирпичом, платят 60 тыс. руб штрафа и продолжают успокаивать сотрудников после каждой второй заметки The Bell.

Не прошло и полгода, как аналогичная история происходит у Delivery Club. Снова утечка, снова заявление пресс-службы, которая обещает во всем разобраться и всех-всех наказать. И все. Топ-менеджерам, как и всегда, приносить персональные извинения своим клиентам западло, поэтому извинилась безликая пресс-служба. Дальше будет по накатанной: штраф 50 тыс. руб., год работы без сбоев и снова утечка. Пострадавшим в лучшем случае подарят промокод на 15% скидки в какую-нибудь харчевню, который будет работать только в день весеннего солнцестояния и при заказе от 5 тыс. руб.

Бесит, ребятки, вот это показательное отношение к клиентам как к кормовой базе. Особенно в такие мрачные времена.