Налоговые требования

Требования налогового органа. Головная боль предпринимателей

Требования налогового органа — это головная боль предпринимателей. Но, проводя правовую оценку требований, можно сэкономить свое время, нервы и деньги.

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Требования налогового органа. Головная боль предпринимателей
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Многим из Вас, я думаю, знакомо, то чувство тревоги, когда Вы получаете требование из налоговой.

В этой статье я хотела поделиться с Вами своими рабочими инструментами, а именно, как проводить правовую оценку требований налогового органа.

Это поможет Вам сэкономить время, нервы и свои деньги.

Скажу честно, что большая часть требований налогового органа поступают предпринимателям с нарушением. Это рассчитано на то, что большинство предпринимателей или представителей финансовой профессии предоставят все то, что просят налоговики...Я не сторонник того, чтобы предоставлять все, о чем просит налоговой орган. И мой принцип: чем меньше, тем лучше...

В этой статье, я разберу, как пример, требование о предоставлении пояснений (информации).

Рабочий день в самом разгаре, Вы или Ваш главбух получаете требование требование о предоставлении пояснений (информации) по форме КНД 116050.

Получив такое требование, Вам необходимо провести его правовую оценку, т.е. правомерно ли запрашивается у Вас информация, указанная в требовании.

Первое на что мы обращаем — это формат предоставления требования. ИФНС может передать документ любым из способов, предусмотренных п. 4 ст. 31 НК РФ:

  • вручить представителю организации (законному или уполномоченному) лично под расписку;
  • отправить по почте заказным письмом;
  • направить в электронном виде по ТКС.

Второе — это форма по КНД.

Третье- название требования. В моем случае, это — форма КНД 1165050.

Четвертое, средство налогового контроля, т.е истребование документов.

Пятое, наименование налогоплательщика и дата уведомления.

Шестое, полномочия налогового органа, т.е. статьи НК РФ, на основании которой выставлено требование.

Седьмое, цель предоставления пояснений.

Восьмое, полномочия налогоплательщика и ответственность.

Девятое, подпись должностного лица в требовании.

Налоговый орган вправе истребовать документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемых налогоплательщиков, в следующих случаях (ст. ст. 88, 89, 93, 93.1 НК РФ), уплаты налогов (пп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Согласно. пункту 2 статьи 88 НК РФ, камеральная проверка в общем случае осуществляется в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком декларации (расчета).

Следовательно, по истечении этого срока налоговый орган не может требовать у налогоплательщика пояснения или документы в порядке, установленном статьей (письма Минфина России от 18.02.09 № 03-02-07/1-75 и от 24.11.08 № 03-02-07/1-471). Этот вывод поддерживают и судьи (постановления Президиума ВАС РФ от 17.11.09 № 10349/09 и ФАС Московского округа от 26.11.10 № КА-А40/14322-10).

Документы истребуются на основании требования о представлении документов (п. 1 ст. 93, п. 4 ст. 93.1 НК РФ). Но, истребование документов у налогоплательщика допускается только в период налоговой проверки либо дополнительных налоговых мероприятий.

Таким образом, проведя правовую оценку, у предпринимателя нет основания исполнять данное требование. Но рекомендую, подготовить аргументированный ответ в налоговый орган о невозможности исполнить данное требование и указать причину неисполнения.

С уважением, Лариса Турах

главный бухгалтер / налоговый консультант

Лариса Турах
Лариса Турах
налоговый консультант

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