УСН

Как уменьшить авансовые платежи по УСН в 2023 году? УСН – доходы 6%

Описана инструкция действий для зачисления авансового платежа по УСН на КБК УСН для ИП/ЮЛ с наемными работниками.

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Как уменьшить авансовые платежи по УСН в 2023 году? УСН – доходы 6%
Иллюстрация: Magda Ehlers/pexels

ВАЖНО! Право на уменьшение налога по УСН сохраняется, но меняется порядок применения.

Давайте разбираться

Итак, срок уплаты налогов с 2023 года меняется – теперь это 28 число для всех видов налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Платить будем единым платежом.

И ТУТ ВОПРОС

Как же ФНС понять, что это авансовый платеж по УСН и произвести зачет именно на КБК УСН?

  1. ФНС будет производить зачет налогов на соответствующие реквизиты либо на основании уведомления, либо на основании налоговой декларации, если она предоставляется в налоговый орган ранее срока уплаты.

  2. Налоговая декларация по УСН предоставляется сроком до 25 марта/ 25 апреля следующего года после отчетного ЮЛ/ИП соответственно.

Следовательно, чтобы ФНС зачла ваш авансковый платеж по УСН именно на КБК УСН, выполняйте следующие действия:

  • Ежеквартально перед уплатой авансов по УСН подавать уведомление с суммой аванса, уже уменьшенной на сумму взносов.

  • По итогу года указать суммы начисленных авансов и вычетов в декларации по УСН. Годовой налог уплачивают после представления декларации.

Анастасия Тарбеева
Анастасия Тарбеева
Руководитель

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