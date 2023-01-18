Как уменьшить авансовые платежи по УСН в 2023 году? УСН – доходы 6%

ВАЖНО! Право на уменьшение налога по УСН сохраняется, но меняется порядок применения.

Давайте разбираться

Итак, срок уплаты налогов с 2023 года меняется – теперь это 28 число для всех видов налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Платить будем единым платежом.

И ТУТ ВОПРОС

Как же ФНС понять, что это авансовый платеж по УСН и произвести зачет именно на КБК УСН?

ФНС будет производить зачет налогов на соответствующие реквизиты либо на основании уведомления, либо на основании налоговой декларации, если она предоставляется в налоговый орган ранее срока уплаты. Налоговая декларация по УСН предоставляется сроком до 25 марта/ 25 апреля следующего года после отчетного ЮЛ/ИП соответственно.

Следовательно, чтобы ФНС зачла ваш авансковый платеж по УСН именно на КБК УСН, выполняйте следующие действия: