Налоговая отчетность

Что такое ЕФС-1 и какие данные он в себя включает?

Краткое пояснение, из каких разделов состоит отчет ЕФС-1 и как его сдавать.

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Данный отчет заменяет четыре отчета: СЗВ-тд, 4-ФСС, СЗ-стаж, ДСВ-3.

То есть, мы всё так же сдаем эти отчеты, только в одной форме. Они зашиты в разных разделах отчета ЕФС-1.

Сроки сдачи каждого раздела свои.

В какие сроки сдается отчет ЕФС-1?

СЗВ-тд (раздел 1.1):

  • прием/ увольнение сотрудника не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа, документа или принятия иного решения;

  • при переводе на другую постоянную работу, при подаче заявления о переходе на ЭТК – не позднее 25 числа следующего календарного месяца.

4-ФСС (раздел 2)

Не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

СЗВ-стаж (подраздел 1.2)

Не позднее 25 января года следующего за истекшим (за 2022 год сдаем сроком до 01.03.2023).

ДСВ-3

Не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Анастасия Тарбеева
Анастасия Тарбеева
Руководитель

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Налоговая отчетность

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